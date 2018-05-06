Наиль Якупов может покинуть НХЛ. На игрока претендуют СКА и «Ак Барс»

Как стало известно «Реальному времени», не исключает свой переезд в Россию и нападающий «Колорадо» Наиль Якупов. Права на игрока в КХЛ принадлежат питерскому СКА, но хоккеист готов рассмотреть все варианты трудоустройства. Источники сообщают, что пристальное внимание на воспитанника нижнекамского хоккея обращает «Ак Барс». Менеджмент казанского клуба рассматривает варианты переговоров с питерским СКА на предмет прав на хоккеиста.

Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла». Отметим, что воспитанник татарстанского хоккея не принимал участия в серии.



Ранее спортивная редакция «Реального времени» подготовила обзор по состоявшимся переходам хоккеистов в КХЛ и слухам из различных источников.