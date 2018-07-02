Уходит эпоха: почему Месси и Роналду больше не станут лучшими

И это грустно

Фото: Максим Платонов

Лео Месси и Криштиану Роналду покинули ЧМ-2018 в один день, и многие тут же заговорили о конце эпохи двух величайших игроков современности. Популярный комментатор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, почему эти разговоры абсолютно обоснованны.

Фанаты КриРо смеялись недолго

30 июня 2018 года навсегда войдет в историю футбола. В 19.00 из турнира вместе со сборной Аргентины вылетел Лионель Месси, однако фанаты Роналду радовались недолго: португалец покинул ЧМ ровно через 4 часа. И теперь во всех соцсетях можно наблюдать парадоксальную ситуацию: фанаты Месси и Роналду выставляют картинки, где их кумиры грустно обнимаются друг с другом. Нет больше вечных споров, кто круче — есть лишь сожаление, что эпоха Рона и Лео сделала широченный шаг к своему финишу.

Еще до матча Аргентина — Франция сразу несколько журналистов спросили Уго Льориса по поводу дуэли Месси и Килиана Мбаппе. «Лео невозможно сравнивать с другими футболистами, он — абсолютный уникум. Но если Мбаппе будет много работать и хорошо играть, он сможет достигнуть его уровня», — ответил вратарь французов. Буквально на следующий день Килиан размазал оборону сборной Аргентины, заработав пенальти и сделав дубль. Месси провел неплохой матч и даже отдал две голевые передачи, но не зря говорят: Лео — единственный игрок в мире, которого можно критиковать за то, что он не сделал чудо.

«Лионелю на этом турнире, как никому, не хватало свежести. Позади у него — тяжелейший сезон в «Барселоне», которую он тоже тащит почти в одиночку», — заявил Сергей Кирьяков. В этом плане Мбаппе было гораздо проще, ведь у него в напарниках в «ПСЖ» Кавани, ди Мария и Неймар. Да и в чемпионате Франции у «ПСЖ» нет конкурентов.

Месси провел неплохой матч и даже отдал две голевые передачи, но не зря говорят: Лео — единственный игрок в мире, которого можно критиковать за то, что он не сделал чудо



Мбаппе мог передохнуть этой весной, чтобы точечно выстрелить на этом ЧМ. От Месси же чуда ждут в каждой игре. И если его не происходит, начинается огульная критика. «Лео — прекрасный человек с огромным сердцем. Он порой очень близко к сердцу принимает критику. Иногда я вижу его страдающим и плачущим, и мне больно это принять, ведь я знаю, как он любит свою страну», — призналась его мама Селия Кучиттини.

Количество хейтеров Месси растет даже в Аргентине

Еще один вопрос, активно обсуждающийся среди болельщиков: является ли Месси абсолютно лучшим, или он всего лишь «один из»? После вылета сборной Аргентины на родине Лео многие выбирают второй вариант. Более того, количество его недоброжелателей также растет как на дрожжах. «Месси «съел» восьмого тренера. Есть ощущение, что он сыграл плохо намеренно, чтобы оказать давление на Сампаоли. Нужно выгонять Месси из сборной. Ему на все плевать, он играет наперекор главному тренеру. Лионель всегда хочет быть окруженным игроками, которые ему нравятся, а не лучшими игроками», — заявил известный аргентинский тренер Рикардо Ломбарди.

В его словах действительно есть серьезная доля правды: это показал и эпизод на 80-й минуте матча с Нигерией, когда Сампаоли просил у Месси разрешения выпустить Агуэро.

Перед этим турниром у «инопланетянина» был уникальный шанс стать абсолютно лучшим игроком мира. Но в силу ряда причин он им не воспользовался, что породило новую волну разговоров о недостаточном величии Лео по сравнению с Марадоной. Большинство считает, что без победы на ЧМ Месси не может быть выше Диего. Оппоненты же настаивают: в 80-е годы футбол был гораздо медленнее, а по-настоящему классных игроков (особенно защитников) — меньше. Из-за провала Месси на ЧМ-2018 к единому мнению прийти будет невозможно. Вылет сборной Аргентины обрек нас на вечные споры о Месси и Марадоне.

Большинство считает, что без победы на ЧМ Месси не может быть выше Диего.



Месси vs Роналду

В вопросе «кто круче» ключевую роль у болельщиков часто играют визуальные ощущения. Здесь, как правило, отпадает всякая математика. У Роналду может быть 8 «Золотых мячей» подряд. Он выиграл Евро-2016 и три ЛЧ подряд, однако гением современного футбола многие все равно называют Лео. И все дело — в совершенно разных характеристиках этих игроков. Даже «полуживой» Месси едва не вытащил матч с французами на своем «гение». Роналду же, прежде всего, — машина для забивания голов, невероятный атлет. Помимо разного стиля игры, у них диаметрально противоположный характер. Не остановись Лео в 2015 году, продолжай он забирать один «Золотой мяч» за другим, можно было бы уверенно говорить о его превосходстве над Роналду. Но и здесь Месси свой шанс упустил: на данный момент по «Золотым мячам» у них 5:5!

«Двое великих покинули ЧМ на одной стадии и в один день. Роналду запомнится на этом турнире своим хет-триком в ворота одного из фаворитов — сборной Испании, а Месси — блестящим пасом в матче с Нигерией. Все это лишь доказывает, что футбол — командная игра», — точно подметил Рио Фердинанд. Во вчерашнем матче с Уругваем мы увидели, как грамотные командные действия и максимальная концентрация обороны способны нейтрализовать даже легендарного португальца. Криштиану постоянно находился в центре нападения, однако он ни разу (!) не принял мяч в чужой штрафной. А регулярно отходить в глубину поля, искать там мяч Роналду становится все сложнее из-за «преклонного» возраста.

Кто дышит в затылок

После ЧМ-2018 велика вероятность, что шестой «Золотой мяч» не получит ни Лео, ни Криш. Тот же Мбаппе не просто наступает на пятки — есть ощущение, что он вот-вот обгонит двух гигантов. Опущенные глаза Месси после третьего гола французов от Мбаппе — это своего рода передача полномочий.

У Роналду может быть 8 «Золотых мячей» подряд. Он выиграл Евро-2016 и три ЛЧ подряд, однако гением современного футбола многие все равно называют Лео

«Мбаппе скоро сменит Месси. Если он, конечно, сможет хорошо управлять своим статусом. Чтобы провести отличную карьеру, нужно принять во внимание множество вещей, никак не связанных с футболом. Надеюсь, мне когда-нибудь удастся поговорить с Мбаппе. Килиан может брать пример с Месси — человека с невероятной силой духа», — утверждает Самуэль Это'О.

Подвинуть Лео и Криша уже в этом сезоне готов не один Мбаппе. В первой половине года не менее ярко смотрелся Мохаммед Салах. Набирает форму после тяжелой травмы Неймар, который станет главным претендентом на «Золотой мяч», если ЧМ выиграет Бразилия. Кроме того, по-настоящему удивить мир способны нападающие Харри Кейн, Эден Азар и Ромелу Лукаку. Все они, за исключением Салаха, готовы прервать гегемонию Роналду и Месси прямо сейчас.

Ожесточенных споров о том, кто из двух гигантов круче, больше не будет. Вместо этого мы все чаще будем становиться свидетелями объединения фанатов Криша и Лео. С грустными воспоминаниями о былом величии.