«Если ты взрослый, то тебе все равно — разрешит тебе Дудь спать с аргентинцем или нет»

Экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева о российских девушках и их знакомствах с иностранными болельщиками во время ЧМ-2018

Последние несколько дней русскоязычные пользователи агрессивно обсуждают в соцсетях поведение русских девушек на ЧМ-2018. Одних возмущает то, что девушки активно заводят знакомства с иностранными болельщиками, другие миролюбиво замечают: это их личное дело. Вместе с тем, двумя неделями ранее, председатель комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с иностранцами, которые приедут в страну на ЧМ-2018. По просьбе «Реального времени» экс-помощник главреда «Эха Москвы» Леся Рябцева высказала свое мнение о скандале вокруг российских девушек и их знакомств с иностранными болельщиками.

«Я не очень понимаю, почему Дудь неожиданно стал авторитетом в этом вопросе»



В разгар обсуждения взаимоотношений наших девушек с иностранцами, приехавшими в Россию на ЧМ-2018. в «Московском комсомольце» вышла осуждающая статья под заголовком «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну», в то же время, за наших девушек поспешил вступиться главред Sports.ru Юрий Дудь. Не могу сказать, что мне ближе: позиция автора «МК» или же позиция Дудя. Я бы выделила несколько других важных моментов в этой истории.

Для начала, мне не совсем понятно, почему политики влезают в нашу постель (13 июня председатель комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не заниматься сексом с иностранцами, которые приедут в страну на ЧМ-2018, — прим. ред.). Кто с кем спит — это личное дело каждого. Меня не волнует, с кем спят наши политики, и мне хотелось бы, чтобы их не волновало, с кем спит российская девушка, которая решила кого-то закадрить во время чемпионата.

«Если ты взрослый человек, то тебе будет все равно — разрешит тебе Юрий Дудь спать с аргентинцем или нет. И я не очень понимаю, почему Дудь неожиданно стал авторитетом в этом вопросе. Во-первых, он — не российская девушка, ему-то спать ни с кем не запрещали. Запретили только девушкам». Фото vk.com



Вообще, с самого начала этой истории я провожу параллели между ЧМ и студентами РУДН: у нас уже была схожая ситуация, когда в Москве проводились международные конференции, после которых рождались дети-мулаты. Почему-то об этом никто не вспоминает, хотя такое в нашей стране уже случалось. В этом контексте мне хочется сказать: спите с кем хотите. Странно это запрещать сейчас. Почему об этом не говорилось на олимпиаде в Сочи? Почему никому не запрещали спать с приезжими до чемпионата? Почему нужно пытаться именно сейчас словить хайп на этой теме, причем совершенно необоснованно?

Также хотелось бы вернуться к тому, что кто-то выступает в СМИ «за» или «против». Неужели есть кто-то, кто ждет чьего-то разрешения или одобрения? Если ты взрослый человек, то тебе будет все равно — разрешит тебе Юрий Дудь спать с аргентинцем или нет. И я не очень понимаю, почему Дудь неожиданно стал авторитетом в этом вопросе. Во-первых, он — не российская девушка, ему-то спать ни с кем не запрещали. Запретили только девушкам. Другой момент в том, что Юрий прекрасно понимает всю хайповость темы, и ему нужно было написать что-то, чтобы словить на этом очередную порцию репутационного подъема. Резюмируя, скажу, что на мой взгляд люди, которые говорят «Делай так» или «Не делай так», — немножко невменяемые. Это дело каждого — с кем спать, где спать и когда спать.

«Девушкам, стремящимся к образу прекрасного иностранного принца, действительно есть от чего бежать»

Мне также непонятно, почему мы в большей степени говорим о негативе и постоянно твердим о том, какие прекрасные эти туристы, с которыми не разрешается спать. Почему мы вместо этого не говорим нашим мужчинам: «Чуваки, во время чемпионата обратите внимание на свое поведение и на российских девушек? Заинтересуйте их собой».

Вообще, лично у меня подобной проблемы нет — у меня прекрасные отношения и мне не нужен какой-то иностранец. Но могу предположить, что наши девушки, дабы избежать той российской действительности, которая их окружает, и тех мужчин, которые их окружают, грезят о волшебном иностранце, который увезет их с собой в другую страну. Почему бы нам не задуматься об этом? Проблема ведь не только в мужчинах, а в том, что девушки наверняка мечтают выйти замуж за иностранца и просто с***я из этой страны.

Вместо того, чтобы заниматься культурными, социальными проблемами, вместо того, чтобы образовывать наших людей, мы чуть ли не вводим какую-то псевдозапретительную норму. Это лишний раз доказывает то, что девушкам, стремящимся к образу прекрасного иностранного принца на белом коне, действительно есть от чего бежать.

«И культура, и реклама, и само мужское поведение в большей степени нацелено на секс на одну ночь»

Градус напряжения также повышают видеоролики с участием наших девушек и иностранных болельщиков. Я не уверена, что это происходит только здесь и сейчас — только в Москве или Питере — и только во время чемпионата. Я не верю, что этого не происходит в Амстердаме, где люди просто с***т на улице регулярно, я не верю, что этого не происходит в Британии, где фанаты сходят с ума и устраивают разгромы на улицах Лондона или оргии у ночных клубов. Это не проблема России, Москвы или чемпионата — такое происходит повсеместно.

«Могу предположить, что наши девушки, дабы избежать той российской действительности, которая их окружает, и тех мужчин, которые их окружают, грезят о волшебном иностранце, который увезет их с собой в другую страну».

Фото Максима Платонова

Ну хорошо, вы все это засняли и выложили в паблик. А что раньше — до чемпионата — подобного никто не делал? Я не верю, что девушки сейчас от чего-то неожиданно ринулись заниматься сексом на улицах с иностранцами. Это сильно притянуто за уши. Другой вопрос в том, почему девушки это делают. Они что, так сильно упороты? В таком случае, почему у нас не занимаются серьезной профилактикой алкоголизма, чтобы девушки так себя не вели? Почему обязательно надо что-то запретить, вместо организации работы над тем, чтобы девушке не хотелось столько бухать?

Подводя итог, хочу сказать, что в контексте этой истории мне вспоминается кейс с жертвой и насильником. Мы обвиняем девушек, но ничего не говорим про их мотивацию, про причины такого поведения. Кто подводит их к такой «норме»? Чаще всего, когда жертва заявляет о том, что ее изнасиловали, ей не верят, ибо мужчина в нашем обществе — авторитет. Именно мужчина диктует то, как ты должна выглядеть, чтобы ему нравиться. Но, заметьте, никто не говорит о целомудрии — все хотят исключительно секса.

Если ты хочешь, чтобы тебя окружали целомудренные девушки, тогда не подталкивай их к тому, чтобы они носили короткие юбки, не требуй от них глубокого декольте. Я уверена, что никому из этих замечательных девушек не хочется называться «шлюхой», но. поскольку от нас требуют именно этого, мы именно это и даем. И культура, и реклама, и само мужское поведение в большей степени нацелено на секс на одну ночь. Тогда почему вы удивляетесь тому, что она дала не только вам?