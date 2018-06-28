«Месси в ярости!»: у Лео есть все основания недолюбливать Казань

«Инопланетянин» может провести здесь последний матч за сборную, предварительно насмотревшись на портрет Роналду

Казань с огромным нетерпением ждет в гости самого Лео Месси. Один из двух самых крутых футболистов планеты поселится в отеле «Рамада», а сборная Аргентины проведет тренировку в столице Татарстана (правда, всего одну), которая пройдет на «Казань Арене», если природные катаклизмы не загонят Месси и компанию, к примеру, на стадион «Электрон», как случилось с Германией за день до вылета из турнира. Ненавистное граффити Роналду, обещания пресс-службы Рустама Минниханова, «казанское проклятие» Лионеля и затюканный наставник сборной Аргентины — в материале «Реального времени».

Месси в ярости, что придется смотреть на портрет Роналду

ЧМ для Месси пока не складывается. За исключением одного тайма с Нигерией, Лео не показал ничего выдающегося. А тут еще и судьба жестко над ним пошутила: прямо напротив отеля сборной Аргентины в Казани нарисовано большое изображение Криштиану Роналду. Звездный португалец вместе со своей сборной квартировал в Казани на Кубке конфередераций — 2017, и руководство города решило тогда сделать ему приятное, «наваяв» огромное граффити.

Месси и Роналду не говорят открыто о своем соперничестве и порой даже пытаются казаться друзьями. Однако сегодняшние новости показали: конкуренция между ними никуда не делась. И именно Казань готова вывести противостояние двух футбольных гигантов на новый уровень.

По сообщениям аргентинских журналистов, Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Фото twitter.com/Litovsky84



Обещания пресс-службы Минниханова и дальнейшая судьба граффити Криштиану

По сообщениям аргентинских журналистов, Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Лео пришлось успокаивать членам аргентинской делегации, но сор из избы все же был вынесен: Месси якобы потребовал нарисовать граффити с его изображением. «Граффити будет. Место ему найдем, раз в прошлом году это пообещал мэр. И это даже не из-за того, что Месси обиделся. Сейчас уже выбирают место», — сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Однако не очень понятно, как будут действовать настенные художники — уж не сотрут ли они изображение Роналду?! Месси уже предложено поселиться в президентском номере отеля «Рамада», однако даже в этом случае Лео придется сильно постараться, чтобы не заметить портрет Роналду. К примеру, запереться в номере и не выходить в коридор, откуда он хорошо виден.

Неудивительно, что столь жестоко судьба пошутила над Месси именно в Казани — городе, где он ни разу не забивал.

У Месси есть все основания ненавидеть Казань

«Мы хорошо общаемся с Ансальди. Мы знакомы еще по выступлениям за молодежную сборную Аргентины и с тех пор не теряем контакты. Кроме того, знаю, что в «Рубине» выступал мой соотечественник Домингес — его футболка хранится в моей коллекции», — говорил в свое время Лео. Но на этом все хорошие ассоциации Месси с Казанью заканчиваются. В ноябре 2009 года он приехал сюда с «Барселоной», чтобы отомстить «Рубину» за поражение в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. Получилось не очень (0:0), а действия казанской обороны против Месси настолько понравились Карлесу Пуйолю, что он перестал сдерживать себя: «Рубин» забрал у нас уже 5 очков, это совершенно невероятно. Мы оба матча владели мячом, но когда тебе противостоит такая защита, очень сложно создать голевой момент. Их защита так и не дала свободы Лео. «Рубин» — великая команда!».

На следующий год жребий вновь свел в одной группе ЛЧ казанцев и «Барселону». И опять Месси не сумел забить и победить в Казани. Столица Татарстана — пока заколдованный город для Лионеля. Он все еще может выиграть ЧМ и встать в один ряд с Диего Марадоной. Однако одну миссию Лео не выполнил: он так и не забил Сергею Рыжикову, хотя имел целых четыре матча-попытки в сумме (вместе с домашними). Даже Петр Чех, который не пропускал от Месси в 6 играх подряд, в итоге сдался — сказка чешского вратаря закончилась в феврале 2016-го, когда Лео распечатал его ворота в матче «Барселона» — «Арсенал» (2:0). А уже по ходу минувшего сезона Месси расправился с предпоследней неудобной для себя командой, отметившись голами в ворота «Челси». Последней же неприступной крепостью для Лео является именно «Рубин».

30 июня мы узнаем, распространится ли «проклятие Центрального» на «Казань Арену». Роналду и старые счеты — пока у Месси есть все основания недолюбливать столицу Татарстана. Хотя большинство жителей Казани в паре Криштиану-Лео симпатизируют, судя по количеству «гуглов», все же именно ему.

Одну миссию Лео не выполнил: он так и не забил Сергею Рыжикову, хотя имел целых четыре матча-попытки в сумме. Фото Максима Платонова

«Казанское проклятие» и изгнание Месси из сборной

Первый шаг к снятию «казанского проклятья» Месси уже сделал. Перед матчем с Нигерией аргентинский журналист Рама Панторотто подарил Лионелю амулет. После игры, в которой Лео забил один из двух голов, они снова встретились. «Амулет с тобой?» — спросил репортер. «Конечно! Вот, смотри», — ответил Месси. Журналист на какое-то время впал в ступор: может быть, именно подаренный им талисман помог Аргентине вырвать победу у Нигерии? Курбан Бердыев не даст соврать: приметы в Казани работают.

После сверхволевого выхода в плей-офф аргентинские болельщики с оптимизмом ожидают матча с Францией. Многие даже отпрашиваются с работы, чтобы воочию увидеть «начало ренессанса великого Месси». Однако у специалистов эйфории гораздо меньше. «Месси уже «съел» семерых тренеров. Его нужно выгонять из сборной, пока не поздно. Лео всегда хочет быть окруженным игроками, которые ему нравятся, а не лучшими игроками», — считает известный аргентинский специалист Рикардо Ломбарди. По его мнению, именно Месси «заблокировал» вызов в сборную Аргентины Мауро Икарди — лучшего бомбардира Серии А.

«Я все сделаю ради тебя, Аргентина!» — писал Икарди в твиттере еще несколько месяцев назад. Однако, по мнению Ломбарди, все решила дружба Лео с Дибалой и Игуаином. Последний был вновь вызван в сборную Аргентины, притом, что за прошедший сезон Серии А он настрелял 16 голов — почти вдвое меньше, чем Икарди! Кроме того, Игуаин стабильно мажет в важных матчах, в то время как Икарди способен сотворить подвиг на ровном месте. За примером далеко ходить не надо: матч «Лацио» — «Интер» в последнем туре сезона наглядно продемонстрировал лидерские качества Мауро. Возможно, именно капитан «Интера» в этот тяжелейший момент смог бы повести Аргентину за собой.

В том, что настоящим главным тренером сборной Аргентины является не Хорхе Сампаоли, а именно Месси, показал позавчерашний матч. Фото Антона Зайцева / wikipedia.org

Лионель совсем затюкал Сампаоли

В том, что настоящим главным тренером сборной Аргентины является не Хорхе Сампаоли, а именно Месси, показал позавчерашний матч. В перерыве встречи Лео собрал своих самых «приближенных» партнеров по команде и провел с ними «тренерское» совещание. А на 80-й минуте аргентинские журналисты поймали в телетрансляции поистине сюрреалистичный сюжет. Сампаоли подошел к Месси и спросил: «Можно выпустить Агуэро?». Тот важно кивнул головой, и через пару минут Кун уже был на поле.

Игроки сборной Аргентины версию о «тактике» Лео, отличной от указаний Сампаоли, конечно же, опровергают: «Месси просто подошел к нам и сказал успокоиться. Он сказал нам, что это — матч жизни и смерти, ничего более, — сказал Маркос Рохо, после чего практически подтвердил версию об «играющем тренере»: — По ходу второго тайма Лео приказал мне идти вперед, несмотря ни на что. Мне пришлось рискнуть, и сейчас я счастлив быть автором победного гола».

Совсем скоро Казань увидит футболиста, которого все чаще называют «лучшим игроком планеты Земля». И совсем скоро Казань может войти в историю мирового футбола — как город, в котором Месси сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. По сообщению аргентинского журналиста Эрнана Кастильо, после ЧМ-2018 Лео готов завершить выступления за «альбиселесте». Вслед за ним команду наверняка покинут и «приближенные»: Рохо, Банега, Агуэро, Ди Мария, Игуаин и Маскерано.

Казань может стать местом воскрешения великой сборной. А может — точкой, где начала закатываться звезда по имени Месси.