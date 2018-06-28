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На службу Отечеству: проводы татарстанских призывников

08:36, 28.06.2018 5
На службу Отечеству: проводы татарстанских призывников Фото: Олег Тихонов

46 призывников из Татарстана пополнят ряды Вооруженных Сил РФ — в Казани на сборном пункте РТ для них организовали торжественные проводы, на которых побывали корреспонденты «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    исэн сау эйлэнеп кайтсыннар
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  • Анонимно 28 июня
    молодежь! зелень!
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  • Анонимно 28 июня
    У меня слезы навернулись
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  • Анонимно 28 июня
    46? почему так мало? это какой-то отдельный призыв?
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    Анонимно 28 июня
    Видимо да. Или ЧМ так сквзалось
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