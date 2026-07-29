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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

07:00, 29.07.2026

Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5—10 м/с, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.

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