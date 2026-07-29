Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, возможен град, сообщили в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5—10 м/с, днем и вечером местами кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +24 до +29 градусов.
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