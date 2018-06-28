Потомки Кубрат хана на Дунае: как болгары перешли в новую веру и сменили титулы

Как тюрки и славяне основали Дунайскую Болгарию. Часть 4

Фото: крещение Преславского двора, Н. Павлович, XIX век

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», продолжает свой рассказ об истории Дунайской Болгарии (первую часть см. здесь, вторую — здесь, третью — здесь).

От шаманизма к христианству

В Дунайской Болгарии верили в магию и практиковали ряд обычаев. Например, в одних случаях нужно было убить животных и птиц без пролития крови, и их душили. У болгар было предубеждение, что при новолунии не стоит начинать войну. Отмечалось, что есть благоприятные и неблагоприятные дни для войны. У болгар сакральными числами были 5, 7, 9. В мирное время запрещалось ездить на конях. По данным «Видения Даниилова» и «Толкования Даниилова» в главном языческом капище была медь. Болгары, как и прикаспийские сувары, занимались играми, пением, гадали и произносили заклинания. В клятвенных обычаях использовалась чаша.

Духи земли и воды призывались свидетелями святости клятвы. Над чашей произносилась клятва в которой обещалось, что пускай прольется кровь присягавшего как вода, если он не выполнит обещания. Вода проливалась на землю. Сакральными знаками были медальоны и перстни. Болгарские правители публично приносили жертвы в честь больших побед, как Крум в 813 году. Жертва приносилась в храме при молитве и в благодарность небу за победу. В Мадаре в надписи Омуртага указано, что «канасубиги правитель от Бога Омуртаг вместе с ичиргу бойла принес жертву Тангре». Вера болгар воспринималась как религия магов у ал-Масуди. По сути, у дунайских болгар был распространен шаманизм. Колобры во время обрядов входили в транс.

Ромеи же воспринимали болгар как часть своей ойкумены. Для них эти тюркские народы представлялись традиционными северными кочевыми варварами и воспринимались как меньшее зло по сравнению с зороастрийскими персами и арабами-мусульманами. Правителям болгар, как хану Великой Булгарии Кубрату, можно было давать титулы патриция и архонта, как ранее ромеи удостаивали этой чести готов. Но титул василевса им никогда не давали, поскольку так мог называться только император Византии.

Для обозначения болгарских ханов ромеи использовали термины архонт, кир, архегос, игемон. Правители Дунайской Болгарии после Крума Омуртаг и Маламир титуловали себя канасубиги, который некоторые ученые интерпретировали то как великий хан, то как командующий войсками. Ц. Степанов приводил полный титул Омуртага и Маламира и указывал, что рядом с тюркским титулом упоминалась византийская форма «правитель, данный от Бога».

Князь Болгарии Борис I



По мнению исследователя, болгары занимались imitatio imperii. Например, Пресиан имитировал титул византийского императора, заменив только ромеев на болгар. Омуртаг проводил централизацию и модернизацию страны. Он основал дворец в Плиске. Концепция власти правителя у болгар-язычников была близка к иранским (зороастрийская авестийская концепция власти монарха, санкционированной богом) и индийским соответствиям в древнем мире. Когда монарх утрачивал санкцию небес, его убивали, как например Телеца из рода Угаин. Монеты Омуртага и Маламира демонстрировали схожесть с изображениями византийских императоров на монетах. Имитировались ромейские медальоны. Таким образом, болгары имитировали как формулы, обозначавшие правителя, так и символы власти.

При хане Маламире принял мученическую смерть сын Омуртага Енравота, принявший христианство. При Пресиане христиан преследовали в меньшей степени. Борис (тюркская форма имени была Барис, принял имя Михаил в крещении) отошел от гонений на христиан и принял византийскую формулу, которая означала санкцию на власть со стороны христианского бога.

Ромеями серьезно рассматривалась возможность обращения болгар в христианство. Например, Иоанн Никиуский указывал на крещение Кубрата. Болгарские историки оценивают это как личную волю Кубрата, не обязательную для его сыновей. Перед образованием Дунайской Болгарии христианство уже было знакомо болгарам. Второй хан Дунайской Болгарии был удостоен титула кесаря за помощь ромеям в войне против арабов в 717 году. Нужно сказать, что этого хана беатифицировали, а также посвятили ему молитву. Однако долгое время болгары продолжали придерживаться традиционных культов.

При раскопках в ряде болгарских городов в находках Раннего Средневековья найдены храмы огня. В. Ванчкова отмечала, что вражда болгар с ромеями не была перманентной, а обострение отношений пришлось на время правления в Византии императоров Константина V Копронима и Никифора, которые вели наступательные войны против болгар. Ромеи рассматривали дунайских болгар как своеобразных полуварваров и полукочевников, которые ограждают ромеев от настоящих варваров. В земли болгар отправлялись церковные миссии для обращения в христианство язычников.

Нужно отметить, что в переписке хана Бориса с папой Николаем указано, что в этой стране были мусульманские книги, а один еврей проповедовал иудаизм. Продолжатель Феофана указывал, что болгары до Бориса уже принимали христианство, но не были тверды в вере. Более территориально близкая к ромеям Дунайская Болгария приняла христианство, причем из рук греков. Христианизировать болгар пытались и латинские иерархи. В 866, 868, 878 годах папа римский отправлял посольства к болгарам. Болгарский царь переписывался с папой римским и отправлял к нему посольства, но победу все-таки одержало христианство восточного обряда.

Царь Борис I шлёт послов к императрице Феодоре. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы, начало XIII века



Система титулов

В. Гюзелев отмечал, что брат Крума Кишин имел титул кавхана. Также упоминался бойла кавхан Иратаи. Эти данные отмечены на Хамбардийской надписи. В Дунайской Болгарии было два крыла. Одну часть возглавлял ичиргу бойла Тук, а иную — бойла кавхан Иратаис. Хан Крум стоял над ними. В первой надписи правления Маламира упомянут регент Исбул под титулом бойла кавхан. Титул кавхан сохранился и при царе Симеоне. Кавхан, как правило, руководил войском. В эпоху византийского императора Василия II Болгаробойцы кавханы уже носили христианские и славянские имена, например, Дометиан и Феодор. Даже соратник восставшего против ромеев Петра Деляна Тихомир получил титул кавхан. Повстанец Георгий Войтех происходил из рода кавханов. С славянизацией и христианизацией болгар тюркский титул бойла был заменен на болярин.

Бойлы упоминались в византийских источниках при описании кампании 773 года Константина Копронима против болгар, а также в сообщении о кампании Телерига в Верзитии. В иерархии болгарских должностей упомянут титул Чигот, который соответствовал византийскому термину спафарий. Титул же кавхан был равнозначен византийскому титулу логофет. В правление Симеона упоминался олгу таркан Феодор. Этому титулу, вероятно, соответствует византийский титул магистр. Касательно ичиргу бойлов, то ичиргу бойла Тук был известен по данным Хамбарлийской и Сулейманской надписей.

Вероятно, большинство этих титулов были у дунайских болгар в государстве, которое уже уподобилось империи ромеев. Среди других титулов упоминались жупаны племен, сетит багаин, юк багаин, бири багаин, юк бойла, ичиргу коловр. Ичиргу бойла принадлежала высшая судебная власть. Ичиргу бойла времени царя Бориса-Михаила носил христианское имя Петр, а при Симеоне — Георгий. В церковнославянской форме титул ичиргу бойла звучал как чъргубиля. Ичиргу бойла Георгий носил и иное имя Сурсубул, вероятно, тюркского происхождения. «Бойла» с языка дунайских болгар переводился как знатный, высокопоставленный, вельможа, а «ичиргу» как придворный. Ичиргу коловр — это предводитель племени, термин, соответствующий распространенному у славян титулу жупан, который, вероятно, проник к славянам через огурские племена. Ичиргу бойла осуществлял контроль над крепостями и внутренними провинциями.

Границы Болгарии при Борисе I



Отдельно стоит упомянуть о системе титулов. Их можно объединить в несколько групп. С компонентом бойла — бойла кавхан, бойла чегат, багатур бойла колобр, ичиргу бойла, юк бойла. С компонентом кан — канасубиги, канна бойла колобр, канна таркан, богатур кана, канна тикин. С компонентом багаин — багатур багаин, юк багаин, ичиргу багаин, сетит багаин, бири багаин. С компонентом таркан — буля таркан, жупан таркан, канна таркан, бори таркан, зера таркан, олгу таркан, калу таркан. С компонентом зитко — зитко мирос, зитко ичиргу буле. С компонентами ичиргу и юк — ичиргу бойла, ичиргу багаин, юк багаин.

Ц. Степанов отмечал, что перед крещением Бориса Дунайская Болгария фактически была каганатом, то есть империей по меркам евразийских кочевников. Такой титул правителя дунайских болгар зафиксировал в хронике Григория из Бара, которая более известна как «Летопись Попа Дуклянина». Что характерно, тот же термин упоминался в «Сказании о пророке Исае» и «Видении пророка Исаии», записанном на церковнославянском. Там упомянут Михаил каган.

Более поздний правитель Петр Делян назван царем каганом. Необходимо отметить, что в Болгарской апокрифической летописи, которая была частью «Видения пророка Исаии», Симеон был назван царем болгар и греков. В эпоху Симеона они претендовали на равный статус с Византийской Империей. В своей титулатуре болгарские правители просто заменили тюркский титул на эквивалентный термин «царь». Он был равный византийскому термину василевс (император).

Памятник Борису I в Плиске



В Восточной Европе правители Руси долгое время носили титул каган. Владимир и Ярослав продолжали называться каганами. Болгары переняли византийскую идеологию противопоставления себя соседям. В болгарских рукописях Хиландара христианская Болгария противопоставлялась государствам варваров — Обрьско (Аварский каганат) и Угорско (Венгрия). В болгарском апокалипсисе Мефодия Патарского Венгрия названа варварским царством, которое зовут Турци и Обри. Турками называли венгров византийские хронисты IX-X веков. Характерно, что и возобновленная кыпчаками, валахами и болгарами болгарская государственность титулировала себя царством. В Первом и Втором болгарских царствах была популярна идея о болгарах как об избранном народе наравне с греками и о Болгарии как о земле обетованной.

Выгодная религия

Решение принять христианство у Бориса было вполне рациональным шагом. Благодаря монотеистической религии он хотел укрепить свою власть. Походы против ромеев уже перестали приносить большие прибыли. Апогей могущества болгарских ханов уже прошел. Болгария не добилась победы в противостоянии с хорватами, и болгарское войско было разбито в Сербии. Кроме того, болгарам приходилось воевать с ромеями. Не стоит забывать, что с севера от Болгарии кочевали венгры, которые стали союзниками Византии. В враждебных с дунайскими болгарами отношениях пребывал правитель Великой Моравии. Дунайская Болгария буквально находилась в кольце врагов.

Болгарский хан вел переговоры о союзе с франками, обещая принять христианство западного обряда. Этот союз ромеи постарались нейтрализовать миром 864 года. После этого в Дунайскую Болгарию были отправлены миссионеры от константинопольской патриархии. Нужно сказать, что и до этих миссионеров христианство было широко распространено среди дунайских болгар, особенно на территориях Македонии и Болгарии на юг от Балканских гор. Христианство при Борисе было принято аристократией и правителем. Попытка язычников реваншироваться была подавлена. Большую роль сыграло то, что христианство проповедовалось им на доступном церковно-славянском языке, близком славянским диалектам, а не на чуждой латыни.

«Крещение болгаром». Миниатюра из среднеболгарского перевода летописи Константина Манассии (Ватиканский перепис, ХІV в.)



Во главе константинопольской патриархии тогда стоял Фотий, человек с широким кругозором. Впрочем, Борис хотел вынести для Дунайской Болгарии максимальную выгоду, балансируя между Римом и Константинополем. Большую пользу Дунайская Болгария вынесла из принятия христианства восточного обряда. Принятие его позволило окончательно консолидировать государство, и к концу IХ века тюркский компонент был поглощен славянским. От тюркского прошлого остался этноним, обозначавший государство Болгария, и названия титулов, а также некоторые традиции, как например, изображение знака Тангры на обрядовом хлебе в церквях. Некоторые языческие пережитки сохранились в фольклоре. Языческих богов болгары заменили культом христианских святых. В «Болгарской апокрифической летописи» не было резкого осуждения языческих обычаев, и просто отмечалось, что болгары были язычниками.

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. Дунайские болгары часто использовали славян как вспомогательные силы в кампаниях против ромеев и помогали им, когда ромеи хотели отвоевать территории. Отход хорватских племен под сюзеренитет франков обусловил начало болгаро-франкских конфликтов. Паннония стала ареной соперничества между франками и болгарами. С образованием независимого Хорватского государства противоречия в Паннонии сгладились, а во время существования Великоморавского государства болгары были врагами франков.

Бурджаны в арабских источниках в большинстве случаев были дунайскими болгарами. Великодержавная политика Крума и Омуртага привела к включению в состав государства значительных территорий, населенных славянами. Христианизация была тем маркером, благодаря которому можно идентифицировать завершение процесса ассимиляции болгар славянами. Официальной идеологией в Дунайской Болгарии до христианства был культ правителя и вера в богов тюркского языческого пантеона Тангру и Умай. Болгары толерантно относились к христианству, иудаизму, исламу. Принятие христианства Барисом (Борисом-Михаилом) было обусловлено нуждами централизации государства и нуждами внешней политики.

Ярослав Пилипчук, фото wikipedia.org