Потомки Кубрат хана на Дунае: как византийский император крестил нападавших на него булгар

Как тюрки и славяне основали Дунайскую Болгарию. Часть 3

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», продолжает свой рассказ об истории Дунайской Болгарии (первую часть см. здесь, вторую – здесь).

Крещение и булгарские послы

Латиноязычных европейских хронистов в целом мало интересовали дела на Балканах, пока влияние франков не начало распространяться на балканских славян и Паннонию. Из событий, связаных с Балканами, они отметили только помощь булгар ромеям в 717 году и гибель в битве с булгарами императора Никифора. Во «Всемирной хронике» сообщалось, что на помощь Константинополю, осажденому сарацинами, пришли булгары с реки Истр (Дунай). В «Деяниях Неаполитанских епископов» указывалось, что булгары, живущие на Дунае, ударили в тыл многочисленному войску сарацинов, осаждавших Константинополь. Сообщалось, что в 811 году Никифор хотел завладеть страной булгар, и многие из них бежали в горы. Но неожиданно на него напали, и вместе с другими ромеями он погиб. В «Ситийской хронике» от 812 года упоминалось о гибели императора Никифора от рук булгар. Эйнхард в 813 году сообщал, что булгары стояли у врат Константинополя. Крум погубил Никифора, а Михаила изгнал из Мезии. Когда Крум был около стен Константинополя, сообщалось, что Михаил сделал неожиданную вылазку и Крум был тяжело ранен. Булгары вынуждены были быстро отступить. В «Фульдских анналах» временем битвы Никифора с булгарами назван 812 год.

В 824 году император заключил мир с Омуртагом. В «Ведастинских анналах» сообщалось, что при помощи булгар Тервела Юстиниан вернул себе власть в 705 году. В 716 году сообщалось, что булгары ударили в тыл сарацинам, осаждавшим Константинополь. В 813 году указано, что Михаил напал на булгар, однако этот поход был неудачный. Агнел сообщал, что булгары помогли Юстиниану снова стать императором. Друтмар из Корби сообщал о крещении булгар. В «Ксантенских анналах» сказано, что булгары, ранее поклонявшиеся идолам, приняли христианство в 868 году. Андрей Бергамский датировал это событие 867 годом. В «Бертинских анналах» времем крещения назван 866 год. Регинон Прюмский считал, что крещение произошло в 868 году.

Воины Крума преследуют сына Никифора I Ставракия. Фото wikipedia.org

Анастасий Библиотекарь отмечал, что Аспарух был одним из пяти сыновей Кровата (Кубрата). Его войска пришли в область Онгл у Дуная. Император Константин пришел с войском и флотом. Однако булгары разбили ромеев и преследовали до Одисса. Булгары завладели землями вплоть до Аварии. Анастасий Библиотекарь вместе с Феофаном и Никифором сообщал, что Юстиниан II воевал против Славинии и Булгарии.

В «Кратких Лоршских анналах» от 814 года сообщалось о смерти Карла Великого и великом сейме, созваном Людовиком Благочестивым, на который прибыли посланики ромеев просить помощи против дунайских булгар. Эйнхард сообщал, что правитель гудоскан Борна, а также Людевит (правитель паннонских хорватов) отошли от союза с булгарами. Следует это понимать так, что они были союзниками дунайских булгар против авар. В 824 году хан Омуртаг отправил посольство к императору Людовику. Тогда же прибыли послы от ромеев и племени преденецти (дунайских ободритов), которые жаловались на ущемления со стороны булгар. В 825 году булгары договорились с франками о разграничении сфер влияния. В 827 году булгары пришли с войсками и суднами в Паннонию, разорили местных славян и назначили туда своих чиновников. В 828 году граф Балдрих был лишен титула из-за бездействия против булгар.

В «Фульдских анналах» повторялись данные о посольстве 824 года и договоре 825 года, а также о булгарском вторжении 827 года. Эти же сюжеты были описаны в «Житии Людовика». В «Фульдских анналах» 828 года сообщалось, что молодой Людовик (тот, который станет Людвигом Немецким) был отправлен воевать против булгар. В 845 и 852 годах франки отправляли посольства к булгарам, а в 863 году булгары помогли франкам против Карломана, захватившего власть в Каринтии. В 867 году Людвиг удовлетворил требования булгар. В 884 году булгары вместе с франками воевали против Великой Моравии. Раббан Мавр говорил о походе императора Людовика против булгар в 828 году. Валафрид Страбон сообщал, что перед Лотарем отступили враги, в числе которых были названы булгары. В «Бертинских анналах» было сказано, что в 853 году славяне (мораване) привлекли на свою сторону булгар. Однако король Людвиг Немецкий разбил их. В 864 году сообщалось, что Людвиг питал вражду к булгарам, однако ходили слухи, что правитель их по титулу каган принял христианство. В «Лаубахских анналах» сообщалось о булгарских послах 832 года.

Булгары лишь иногда были интересны латинянам. При правлении Карла I Великого обе стороны старались поддерживать статус-кво, который сложился после 804 года, когда Аварский Каганат прекратил существование как империя. Камнем преткновения между франками и булгарами в правление франкского императора Людовика Благочестивого стала Паннония. Булгары, рассчитывавшие на распространение своей власти на всех южных славян, столкнулись с тем фактом, что хорваты из Далмации и Паннонии фактически приняли франкское подданство. Булгары в свою очередь через некоторое время ввели свои войска и поставили своих ставленников в Паннонии. В середине IX века булгары оказывали поддержку Великой Моравии, стараясь не допустить продвижения франков далее на восток. Некоторым образом внешнюю политику Дунайской Болгарии в правление Маламира и Пресиана скорректировало вторжение венгров в 837 году, вследствие чего булгары потеряли землю Онгл и Мунтению. На север от Дуная власть булгар более не распространялась. Из степей Северо-Западного Причерноморья на дунайских булгар нападали венгры.

Император Крум сделал чашу из черепа Никифора. Фото wikipedia.org

От кочевничества к оседлости, от язычества к христианству

Социальные трансформации в Дунайской Болгарии особенно видны благодаря данным археологии. Нужно отметить, что в начале существования государства булгары были кочевниками, для которых были характерные богатые захоронения. В погребениях булгар находили кроме погребенного человека, коня, медальоны, печати, оружие. У. Фидлер отмечал, что особым символом власти булгарской власти был символ Тангры, который сочетал греческий эпсилон с еще двумя линиями на бронзовых амулетах. Существовали девташлары, то есть каменные статуи, которые почитались булгарами.

У этого государства не было определенной столицы. У Аспаруха это была Плиска, а у Омуртага Чартал. В Дунайской Болгарии существовала официальная пропаганда, которая была выражена в надписях на камнях. Особо монументален памятник в Мадаре с текстом на булгарском и греческом. Большинство надписей же датированы временем Крума и Омуртага, то есть временем булгарского великодержавия. В период христианизации Дунайской Булгарии количество таких надписей сокращается.

Нужно также отметить, что булгары постепенно оседали. Концентрация булгарских поселений была характерна для районов Варны и Плиски. Районы Добруджи и Онгла были менее населены. То есть изначально булгары поселились на территории, которая не была похожа на их степи, и только часть населения продолжала кочевать.

Болгарские воины IX века. Фото wikipedia.org

Булгарское язычество было производным от древнетюркского с особенностями, которые записал Мовсес Каганкватци во время миссии в царство булгар-суваров на Северном Кавказе. Тенгри-Аспендиат у дунайских булгар назывался Тангра. Прежде всего булгары поклонялись небу, символом которого и был Тангра. Он же был властителем молний. В селе Горталово было найдено изображение Умай, подобное кудыргинскому. В письменных источниках не упоминался Ыдук Эр-Суб. Феодор Студит отчетливо указывал на многобожие булгар и их идолов. Он отказался от участия в пиршестве при дворе хана Омуртага. Священными были лесные рощи.

Идеология общества была всаднической и милитаризированной. Оглашалось, что власть кагану дана от Тангры, подобно тому, как кок-тюрки, енисейские кыргызы, токуз-огузы ссылались на волю небес и божественный мандат. Булгары поклонялись небесным светилам — Солнцу, Луне и звездам. Почитание звезд отметил Феофилакт Охридский. Иоанн Экзарх упоминал о солнцепоклонничестве. Солнце и Луна представлялись двумя братьями. Григорий Богослов говорил, что булгары поклонялись реке и зверям в ней и язычники посвящали ему богослужение.

Борис в письме Папе римскому Николаю говорил о чудесных свойствах камней, и у булгар было принято поклоняться камням, например, девташларам. Кроме того, обожествлялись горы, скалы, деревья, озера и реки. Феофан Исповедник говорил, что Крум поклонялся морю. Скриптор инцертус сообщал, что хан принес морю в жертву пленных ромеев.

Во время правления Крума булгарский хан исполнял функции и светского, и духовного лидера. Титул верховного жреца был кан бойла колобра. Боколобр как главный жрец был у авар. У дунайских булгар также существовал титул багатур бойла колобр. Простые жрецы назывались колобрами. Однако это имело и свою обратную сторону. Неудачливых правителей могли убить как того, кто приносит несчастья своему народу. Такой была судьба ханов Телеца и Дицевга (сына Крума).

У булгар существовал культ предков, который был зафиксирован в папско-ханской переписке. Пользовались почитанием кони, олени, собаки, соколы. Из данных письменных источников мы знаем, что булгары клялись над железом и после клятвы разрубали собак для гарантирования клятвы. Такой обычай зафиксирован Продолжателем Феофана и Николаем Мистиком. Языческие идолы изготавливались из дерева и камня. Перед ними люди вставали на колени и приносили жертвы. Были у булгар и каменные антропоморфные статуи – бабы.

К вопросу о каганах

Надписи на камнях как форма государственной пропаганды существовали у дунайских булгар и персов. Культовых центров у персов-зороастрийцев было несколько, главным из которых был Накш-и Рустам. У кок-тюрков и токуз-огузов в порядке вещей было возведение стел, на которых несколькими языками рассказывалось о свершениях правителей. Похожая форма пропаганды существовала и у скандинавов, например, известна стела в честь Гарольда Синезубого. При этом у датчан и персов надписи были на одном языке, а у кок-тюрок, токуз-огузов и дунайских булгар на нескольких языках. Содержание надписей в Дунайской Болгарии нам известно только благодаря тому, что существовал параллельный текст на греческом языке. Язык дунайских булгар, который использовал для письменности тюркскую рунику, остается малоизвестным из-за скудности данных.

Наиболее известный культовый центр дунайских булгар это Мадара, где до римлян существовал культовый центр фракийцев. Ц. Степанов предполагал для наскальных изображений булгар в Мадаре связь с митраизмом, а само название местности считал производным от тюрского слова герой. Следует отметить, что у алан и волжских булгар были некоторые обычаи, напоминающие митраистические практики. Однако более правильно было бы обозначить, что у булгар нашли отображение индо-иранские традиции, а не митраизм как высокая религия. Исследователь выступал критиком гипотезы о некотором влиянии зороастризма на булгар. Ни в одном источнике не упоминалось о связи булгар с зороастризмом. Булгарские храмы огня были лишь подражанием высокой религии иранцев.

Особо монументален памятник в Мадаре с текстом на булгарском и греческом. Фото wikipedia.org

Необходимо отметить, что зороастризм не получил большого распространения даже у алан, не говоря уже о тюркских кочевниках. Булгары погребали своих умерших вместо того, чтобы выставлять их тело на съедение птицам в храме. Булгары только переняли знак удачи — фарн. Для булгар Мадара была аналогом тюркского Отюкена. В храме под Даул-таш находилось открытое святилище Тангры. Рядом со святилищем находился бассейн с водой для ритуальных омовений. Также в рамках Мадары у села Калугерицы существовал еще один языческий храм. Другие культовые центры существовали в районе сел Горталово, Плевенско, Камен Бряг и в районе Родопских гор. В святилищах находились каменные амулеты. Нужно отметить, что существовали белые и черные шаманы. Амулеты должны были защитить от черной магии. Конкуренцию христианству у булгар составляло разве что поклонение Тангре.

Правители Дунайской Булгарии выдумали легенду о своем происхождении, похожую на римскую и тюркютскую, только вместо волчицы Испера (Аспаруха) выкормила корова или олениха. Похожий сюжет встречался в легендах о Моисее, Саргоне и Кире. В болгарской апокрифической летописи отмечалось, что булгары заняли пустующую после эллинов Карвунскую область. Таким путем булгары обосновывали легитимность того, что они правят на Нижнем Дунае.

Необходимо отметить, что не всегда за булгарскими правителями признавали легитимность. Так в Салернской хронике отмечалось, что только аварский правитель может носить титул каган, а правители норманнов, булгар и хазар носят титул dominus. Это находится в противоречии с данными, известными из других источников. В «Бертинских анналах» упомянут каган скандинавов, то есть каган Руси. Известны также данные Иллариона о кагане Владимире. Рядом с ним сосуществовал славянский титул князь и скандинавский титул конунг. Титул каган вероятно был перенят у тюркских соседей. О кагане и каганбеке хазар сообщали арабские источники. В конце концов исходящие от булгар данные свидетельствуют о титуле кагана у булгар.

У булгар и у хазар существовали харизматические кланы. Так у булгар это был Дуло, у хазар тюркютский клан Ашина. Через некоторое время власть переняли роды Вокил и Угайн. То, что правящая династия сменилась, стало причиной столкновений между родами, поскольку они не имели такого авторитета, как Дуло. В еврейских источниках происхождение Булана не связывается с царским родом, сказано лишь о том, что он был знатного рода. Смена фактического правителя с кагана на каганбека стала причиной гражданской войны в Хазарском каганате. В Дунайской Болгарии не произошло раздвоение на сакрального и светского правителя, а хан соединял в себе и сакральную, и светскую власть. Когда дунайские булгары славянизировались, то вместо титула каган употребляли титул царь. Его носили и Симеон, и комитопул Самуил.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук