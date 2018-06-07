Потомки Кубрат хана на Дунае: войны с арабами, дружба с Византией и ненавидели хазар

Как тюрки и славяне основали Дунайскую Болгарию. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», рассказывает об истории Дунайской Болгарии.

Как славяне стали подданными болгарского хана



Одним из интереснейших аспектов истории Балкан является история Первого Болгарского царства. Нас конкретно интересует процесс превращения Дунайской Болгарии из ханства тюрков в славянское царство. История этого государства изучалась многими учеными, такими как В. Златарски, П. Павлов, Д. Димитров, Р. Рашев, В. Гюзелев, У. Фидлер, Э. Трыярски. Вопрос взаимоотношений дунайских болгар с ромеями интересовал многих византистов и славистов. Задачей данного исследования является анализ письменных источников о взаимоотношениях болгар с славянами и ромеями, а также исследование внутриполитических процессов в середине Дунайской Болгарии.

Согласно сведениям Никифора и Феофана Исповедника сказано, что болгарское племя оногуры кочевало в местности, известной как Онгл, между Дунаем и Днестром (миграция датирована Феофаном 671 годом). Их осадил император Константин Погонат, однако то, что он отъехал на лечение было воспринято как боязнь болгар, и ромейские войска бежали. Болгары преследовали их.

По данным Константина Апамейского в 681 г. был подписан мирный договор по которому признавали образование Болгарии. Ставка Аспаруха была перенесена до городов Одессос и Маркианополя. Граница болгар доходила до гор Гемус (Старой Планины). Конфедерация семи славянских племен во главе с северами приняла власть болгар. Болгары жили в Малой Скифии (Добрудже) и Мезии. Георгий Кедрин и Иоанн Скилица сообщали, что во времена императора Константа ромеи воевали против славиний. В 679 г. указывалось, что болгары вторглись и перешли Дунай. Они стали у Варны и в битве с ромеями победили. По сведениям хазаро-европейской переписки хазары гнали вннтров (оногуров) с Кавказа до реки Руна (Дунай). В болгарской апокрифической летописи отмечалось, что на Дунае Испор царь (Аспарух) погиб в битве с измаильтянами. Р. Рашев считает этими измаильтянами хазар. Георгий Амартол сообщал, что в 680 г. болгары из местностей около Меотиды пришли во Фракию, против них выступили ромеи и осадили их в крепости на Дунае. Император болел и временно оставил войска, однако это привело к бегству и поражению ромеев. Много ромеев было перебито болгарами. Кагану скифов (болгар) были отправлены дары и с ним был заключен мирный договор. Лев Грамматик сообщал, что каган, правитель скифов, заключил мир с ромеями. Перед этим сказано, что болгары перешли Дунай и стали лагерем в болотистой местности у Варны. Туда подошли ромейские войска, однако император был вынужден отлучиться на лечение в Месемврию, что стимулировало слухи в войске. Ромеи начали панически убегать, а болгары их преследовать. Болгары заняли Мезию и получили от ромеев годовую дань. В 681 г. хронист Агафон сообщал, что оногуры-болгары разбили христиан.

Печать Тервела. Фото ChernorizetsHrabar / wikipedia.org

Как болгары вернули императора на престол, а тот пошел войной на друзей

Около 680 (690) г. Феофан сообщал о походе на булгар и славян. Юстиниан II одержал победу над булгарами и прошел до Фессалоник, взял в плен множество славян, которых потом расселил в Малой Азии. На обратном пути он был разбит булгарами. В 700 г. умер Аспарух, и ханом булгар стал Тервел. В 696 (706 г.) сообщалось, что Юстиниан ранее свергнутый с престола жил в ссылке в Херсонесе. Император Тиверий III Апсимар попросил кагана убить Юстиниана, однако того предупредили и он убил Папатца и Валгитцу, которым каган поручил убить Юстиниана. После этого Юстиниан бежал и на судне попал к Тервелу. При помощи булгар и славинов, воюющих на стороне Тервела, Юстиниан вернул себе престол в 697 (707) г. и вошел в Константинополь. В 698 г. он щедро одарил Тервела и развернул террор против своих политических противников. В 700 г. Юстиниан нарушил мир с булгарами, однако около Анхиала его войско было разбито, и император позорно бежал. Против Юстиниана подняли бунт Вардан и Филиппик. В 711 г. сказано, что Никита Ксилонит писал Артемию, чтобы он пришел к Тервелу и с помощью булгар напал на воцарившего Лева Исаврийца. Тервел дал им войска и деньги, однако Константинополь не принял их, и тогда булгары выдали Ксилонита и Артемия. Лев Исавр казнил их, а булгары обезглавили патриция Сисиния Реднаку. В 718 г. сказано о осаде арабами Константинополя, но при этом не было упомянуто о Тервеле.

В 754 г. сообщалось о бунте булгар против своих господ и о том, что ханом стал Телетзин (Телец). Много славян переселилось к ромеям, а те направили против нового булгарского правителя войска и флот. Телетзин отправил 20 тыс. своих подданых на защиту проходов в горах, а сам на Анхиальском поле сражался с войсками Константина Копронима. Много булгар было перебито, много уведено в плен. Пленных император провел в цепях по Константинополю во время триумфа, а после него всех их убили ромеи. У булгар же стал правителем Сабин, зять Кормисоса, который давно был правителем булгар. Телетзина же булгары сами убили. В 756 г. сообщалось, что у булгар воцарился хан Паган. Паган прибыл в Константинополь со своими бойлами, император же встретил их с Сабином (который бежал к ромеям во время восстания против его власти). Василевс в присутствии Сабина укорял Пагана за ненависть к Сабину. Он уверял булгар в миролюбии, однако организовал поход против булгар и дошел до Тунзы, предав огню поселения булгар и славян. Он казнил Севера (князя славянского племени северов). Под 766 г. сообщалось, что правитель булгар Чериг узнал, что его родные выдают его планы ромеям. Тогда он задумал интригу, вследствие которой ромейский император изрубил родствеников Черига.

Омуртаг шлет послов к византийцам. Миниатюра из Мадридского Скилицы. Фото wikipedia.org

Византийский император из хазар

В 767 г. сказано, что Константин выступил в поход на булгар, но гемороидальные колики этому помешали, и в конце-концов Копроним умер, и его престол унаследовал Лев Хазар, который получил свою кличку потому, что был сыном хазарской хатун, которая была женой Константина Копронима. В 769 г. Чериг породнился с новым ромейским правителем, который дал ему титул патрикия и выдал за него сестру своей жены Ирины. В 801 (811) г. сказано, что военачальник булгар Круммос стал под Сердикой и овладел ею хитростью. Он угрожал также императору. Никифор в 803 г. собрал большое войско и вторгся в Булгарию, опустошал поселения булгар и взял дворец хана. Крум просил мира, но после отказа императора перешел в контрнаступление и казнил христиан, а потом разбил Никифора. Многие знатные ромеи погибли вместе с императором. После этого императором стал Михаил, который собрал новое войско. Тем временем Круммос взял Девельтос, а христиане Анхиала и Веррои оставили свои поселения. Булгары опустошали Фракию и Македонию. В 805 г. сообщалось, что Круммос отправил к ромеям послом Даргамира. Правитель булгар угрожал осадой Месемврии, император Михаил же не принял мира с булгарами из-за плохих советников, и булгары взяли Месемврию, а потом Девельтос. Круммос сначала у Версиникии, а потом у Адрианополя ждал, что ромеи дадут ему битву, однако ромеи испугались, и он не отдал приказа их преследовать только из-за того, что считал, что это какая-то военная хитрость.

Продолжатель Феофана указывал, что в скифском походе Никифора (811 г.) Ставракий погиб, а будущий император Лев V передал булгарам деньги, чтобы хоть на какое-то время успокоить булгар. Крум добился от ромеев уплаты дани и после этого заключил мир. Лев тем временем сверг Михаила и стал императором. Тогда Крум отправил против ромеев свое войско, Лев же отстроил длинные стены и около Месемврии, заманив булгар в засаду, разбил их. В 822—823 гг. булгарский хан Мортагон (Омуртаг) отправил своих послов к императору Михаилу II Травлу из Аморийской династии. Он заключил союз с ним. Он старался поддерживать мир с ромеями со времени императора Льва, с которым хан старался поддерживать мир. Против Михаила восстал Фома Славянин. Войска булгар в битве около поселения Кидукт разбили войска ромеев, а сам Фома бежал в Адрианополь.

Осада булгарами Адрианополя. Миниатюра из Мадридского Скилицы. Фото wikipedia.org

Как булгары с арабами воевали во имя Византии

Никифор сообщал, что в 704 г. Юстиниан снова овладел царством, бежав из Херсона к булгарам. Там он нашел помощь у Тервела. Он привлек его обещанием денег и браком со своей дочерью. Булгары пришли к Константинополю. В 707 г. сообщалось, что Юстиниан отправился с большим войском в Фракию, но под Анхиалом был разбит булгарами. В 710—711 гг. Юстиниан отправил флот к Херсонесу, однако часть войск взбунтовалась, и Филиппик сверг тирана. Кампании против булгар возобновились через длительное время. Константин Копроним в 756 г. воевал против булгар, которые начали войну из-за неуплаты ромеями дани. Булгары вышли к длинным стенам и вторглись в Фракию. Ромеи разбили их в битве у Маркелл. Сообщалось, что у булгар правителем был Телессий, а его союзниками были склавины. Этот правитель потерпел поражение от ромеев и его убили. Новым ханом стал Сабин, который как только взошел на престол начал переговоры и заключил союз с ромеями. Это не понравилось булгарам, и они восстали. Сабин бежал в Константинополь. Константин Копроним двинулся в Дунайскую Болгарию в 765 г. поскольку булгары отлучили от власти Умара, назначеного Сабином. Своим правителем они провозгласили Токту, брата Баяна. В битве с ромеями Токту и другие погибли, а кавхан бежал в Варну. Дунайская Болгария была опустошена ромеями, которые сжигали булгарские и славянские поселения.

Георгий Амартол указывал, что Юстиниан вернулся себе власть с помощью булгарского правителя. В 708 г. он нарушил мир с булгарами и напал на них, но был разбит и с позором отступил в Константинополь. Во время правления императора Филиппика булгары опустошили Фракию и дошли до Золотых Врат. Арабы под руководством Масламы осадили Константинополь в 717 г., но взять город им помешали холода, чума и помощь ромеям со стороны булгар, которые перебили 22 тыс. сарацин. Никита Ксилинит предоставил много подарков и денег Тервелу, и тот поддерживал его. Однако Лев Исавр погубил этого ромея. В 765 г. Константин Копроним совершил поход против булгар и около Анхиала сразился с ними. В этой битве византийский император понес поражение.

В 774 г. Телериг уничтожил византийскую агентуру при своем дворе, а его войска вторглись в Берзитию. В 775 г. Константин Копроним снова отправил свои войска против булгар, однако ничего не смог сделать из-за болезни и скоро умер. Константинопольский патриарх считал императора виноватым в том, что жители империи стали жертвами скифского (булгарского) меча. В 784 г. император Константин напал на булгар и победил их. В 796 г. хан Кардам требовал у ромеев чтобы они дали ему дань. Он угрожал подойти к Золотым Вратам. Император не дал дань и высмеял Кардама за его преклонный возраст. Булгары были разбиты и были вынуждены вернуться в свои земли. В 811 г. против скифов (булгар) двинулся в поход император Никифор. Он вторгся в булгарские владения, а хан Крум тем временем укреплял деревянные укрепления в горах. В битве, которая состоялась в горной местности, Никифор был наголову разбит и сам погиб. Из черепа императора Крум сделал чашу. Когда царствовал Ставракий, Крум требовал большую дань и это было условием мира. Не дождавшись дани, Крум двинулся вглубь ромейских территорий, осадил Адрианополь, также булгары стояли у Золотых Врат. Когда Крум подошел очень близко к стенам византийской столицы, один ромей нанес копьем Круму рану, которая впоследствии оказалась смертельной. Булгары отошли от Константинополя, а новый хан помог Льву в усмирении бунтующего полководца Фомы Славянина.

Крум собирает армию, чтобы разбить византийцев. Миниатюра из Мадридского Скилицы. Фото wikipedia.org

У ворот Царьграда

Лев Грамматик указывал, что Юстиниан II бежал из ссылки в Херсоне к булгарам, которые помогли ему снова стать императором. За это он дал булгарам провинцию Загорию за Старой Планиной. Вскоре он нарушил мир с булгарами и совершил поход против них. Однако Юстиниан потерпел поражение и бежал в Анхиал, а потом в Констанополь. В правление Филиппика булгары опустошали земли ромеев. При описании осады Констанополя Сулейманом и Масламой основная заслуга в победе приписана ромеям, но указано, что Сулейман сам атаковал владения булгар, чем вызвал ответные действия булгар, которые привели к погибели многих арабских воинов. Патрикий Никита Ксилинит предлагал за многие дары Тервелу присоединиться к заговору против Льва Исавра, но тот выдал замыслы заговорщиков. В 763 г. Константин Копроним организовал успешный поход против булгар. В Константинополе он праздновал триумф и провел по улицам пленных булгар. В 766 г. Константин совершил новый поход, но под Ахелоем был разбит и позорно бежал. При дворе Телерига в 774 г. были те, кто информировал ромеев о намерениях булгар, в частности о походе в Берзитию. Константин Копроним сделал вид, что готовится к войне против арабов, а сам готовился к войне против булгар. Пока он вел переговоры с послами, ромеи вторглись в Дунайскую Болгарию и одержали большую победу. Император сам планировал большой поход, однако гемороидальные колики привели к тому, что поход пришлось отменить, а потом и к смерти императора. Перед смертью Константина, воспользовавшись обманом, Телериг выявил византийскую агентуру при своем дворе и перебил ее. Во время регентства императрицы Ирины ромеи покорили славян Эллады. Были отстроены фортификации Веррои и Анхиала. Император Константин VI разбил булгар. Когда к нему прибыл булгарский посол с требованием дани, то он ответил, что не будет платить дань, поскольку Кардам стал слишком стар. В 796 г. ромеи разбили войска Кардама. Никифор вторгся в булгарские земли, а Круму пришлось строить деревянные укрепления, однако в битве в горах он победил ромеев. Император ромеев погиб, а его сын Ставракий был ранен. Ситуацией воспользовался куропалат Михаил, который осуществил переворот. Крум за мир требовал большую дань. Михаил направил против булгар войска, которые были разгромлены у Версиникии. Крум осадил Адрианополь и доходил до Золотых врат в Константинополе. Однако его подвела излишняя самоувереность. Один из защитников города ранил его копьем. Рана оказалась смертельной, и булгарские войска откатились от столицы. Правда 12 тыс. ромеев попали в плен и были переселены в Дунайскую Болгарию. Маламира в хронике было названо Владимиром. При регентстве в Византии императрицы Феодоры в крепостях были укреплены гарнизоны, а булгарские отряды опустошали сельскую местность в Фракии и Македонии. Булгарин Борис принял христианское имя Михаил и крестился.

Продолжение следует