Потомки Кубрат хана на Дунае: ассимиляция славянами прошла быстро и гладко

Как тюрки и славяне основали Дунайскую Болгарию. Часть 2

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк, колумнист «Реального времени», продолжает свой рассказ об истории Дунайской Болгарии (первую часть см. здесь).

Потомки Кубрат хана против ромеев



Псевдо-Симеон указывал, что в дни безбожного императора Льва булгары приходили под самые Золотые врата. Перед этим объектом они приносили жертвы. Говорилось, что ромеи условились убить Крума на переговорах, однако им удалось только ранить его, и он ушел благодаря своему коню. Крум, разъяренный этим, приказал опустошить предместья Константинополя. Были опустошены Атира и Силиврия, взяты крепость Даонион и город Гераклея. Аспрон и Панион выстояли, за что булгары отомстили опустошением края вокруг Адрианополя. Они вернулись домой с большой добычей и плененными. Потом 30 тыс. булгар вторглись во Фракию, подошли к Адрианополю и взяли множество людей в плен. Крум готовил большой поход на Константинополь, привлек к нему население славиний и авар. Лев подготовил Константинополь к обороне, однако ему не пришлось защищать город, поскольку Крум погиб от кровотечения. Во время регентства Феодоры булгары нападали на Фракию и Македонию. Около того времени хан Борис принял христианство и христианское имя Михаил.

В «Брюссельской хронике» сказано, что Юстиниан, женившийся на дочери хазарского кагана, получил помощь от хана Тервела и с его помощью вернул себе власть. Константин Копроним удачно воевал против булгар и сарацин. Никифор с большим войском вторгся в булгарские владения, однако был там разбит и умер как и многие его воины. Михаил потерпел поражение от булгар Крума. Продолжатель Георгия Амартола сообщал, что Крум держал в осаде Константинополь, в плен были угнаны 10 тыс. мужчин. Крум разбил императора Михаила. Маламир был назван Владимиром. В правление Бориса булгары нападали на Фракию. Отмечалось, что около этого времени булгары крестились. Георгий Кедрин и Иоанн Скилица сообщали, что в 678 г. булгары вторглись в Фракию, но ромеи одержали над ними победу. В 679 г. булгары перешли Дунай, а ромеи встретили их у Варны. Поддавшись панике, они обратились в бегство, а булгары их преследовали. Булгары овладели Мезией. В 687 г. Юстиниан нарушил мир с ними и был побежден. На третий год правления он осуществил большой поход против булгар и славян. Многих славян он увел в плен из окрестностей Фессалоник.

Что касается правлений булгарских ханов, то Георгий Кедрин и Иоанн Скилица фактически повторили сведения Георгия Амартола и Феофана. После ссылки в Херсонесе Юстиниан вернул себе престол при помощи войска Тервела. Отличием этих хронистов было подробное описание кампаний Константина Копронима. В 760 г. последний осуществил удачный поход против булгар. В 766 году Копроним, притворно называя себя другом булгарского хана, вторгся в Дунайскую Болгарию и опустошил землю до Тунджи. В 774 г. он снова вторгся и дошел до Анхиала. Однако поход был безуспешным. Тогда булгары вторглись в Берзитии, но ромеи разбили их. В 776 г. Константин Копроним совершил очередной поход, однако ему помешала болезнь и смерть императора. В 777 г. в Константинополе был правитель Болгарии Телериг.

Фото wikipedia.org



Сказано, что в 809 г. булгары двинулись в Стримонскую провинцию и взяли там большую сумму золотом. Через некоторое время Крум завладел Сердикой. Император Никифор выступил против него. К булгарам перебежал механик Евтимий. В местности Маркелы булгары разбили ромеев. Никифор погиб, а из его головы сделали чашу. После непродолжительного правления Византией Ставракия к власти пришел курополат Михаил из Аморийской династии, который хотел отомстить булгарам. Крум в то время опустошал западные провинции ромеев, Михаил двинул войска к Адрианополю. Булгары подготовились к бою, однако ромеи в панике бежали, едва заслышав о них. Уже император Лев V победил и обратил в бегство булгар в Фракии. Хан Борис нападал на ромеев, однако потом крестился и находился с ними в мире.

В анонимном «Ватиканском рассказе» описывалась гибель Никифора от рук булгар. Феодор Студит говорил о казни ромейских пленных в Болгарии в 814 г. В «Житии Никифора» от Игнатия Диакона указывалось, что гунны (булгары) победили ромеев под Версиникией и воевали в Фракии. Сообщалось, что Лев Хазар дружил с ними.

Булгары не стремились обратить славян в свою веру

Византийские источники дают достаточно интересную картину. При правлении в Дунайской Болгарии династии Дуло ромеи конфликтовали с ромеями. Булгар-оногуров Аспаруха вынудила мигрировать в Онгл и Добруджу экспансия хазар. Константин Погонат с самого начала не был намерен искать дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Окрыленный победами над славянскими племенными княжествами, он затеял войну, которая окончилась военной катастрофой для ромеев и утратой Мезии и Добруджи. Юстиниан II при помощи Тервела вернул себе престол, отдав дунайским булгарам регион Загоры, населенный славянами. Инициатива нарушения мира с булгарами принадлежала ему же, булгары только отвечали на агрессию. В 717 г. они поддержали ромеев в войне против арабов, и их роль были вынуждены отметить даже византийские хронисты. Династия Дуло не вела войн с ромеями потому, что необходимо было следить за восточными регионами, которым угрожали хазары, а также нужно было контролировать славян. Для ромеев балканский театр военных действий не был основным, поскольку они тогда отражали экспансию Арабского халифата.

Со снижением активности арабов и приходом к власти в Дунайской Болгарии династии Вокил ситуация изменилась. Константин V Копроним осуществил ряд походов против славян Македонии и Эллады. Целью его походов были и земли Дунайской Булгарии, где в середине — третьей четверти VIII в. начался политический кризис, который закончился только с приходом к власти Телерига. Нужно отметить появление в Дунайской Болгарии проромейской групировки знати, которая, вероятно, также исповедовала христианство. Ромеи старались поставить с помощью войн в Дунайской Болгарии своего ставленника.

Фото wikipedia.org



Как взаимодействовали между собой булгары и славяне, можно наблюдать в Дунайской Болгарии. Отступая под давлением хазар, булгары-оногуры Аспаруха в 680 г. вошли на территорию Византийской империи. К тому времени кризис в Аварском каганате обусловил утрату аварами контроля над склавинами на Нижнем Дунае. Там образовался союз семи племен во главе с северами. Земли отдельных племен назывались славиниями. В середине VII в. ромеи добились от семи племен признания вассальной зависимости. Поражение Константина от Аспаруха в 680 г. привело к тому, что ромеи были вынуждены признать власть булгар над Мезией и Малой Скифией. Булгары не старались обратить славян в свою веру, как это делали ромеи и франки. Славинии платили булгарам пакт, то есть дань зависимых племен сюзерену. Попытки централизовать государство наталкивались на сопротивление славянских племен, которые не хотели уменьшения своей власти над занимаемыми территориями. Их жупаны противодействовали укреплению власти ханов. В то же время славянская знать не допускалась к верховной власти. После пресечения династии Дуло на престол Дунайской Болгарии претендовали булгарские кланы Вокил и Угайн. В 762—763 гг. более 200 тыс. славян бежали к ромеям от булгар. Омуртаг старался подчинить своей власти многих славян. В 836 г. Маламир отправил свои войска против смолян. Походы на славян, как и на ромеев, преследовали цель захвата невольников, которые служили булгарским аристократам или продавались за границу. Часть рабов-сакалиба поставляли на Восток именно дунайские булгары. Их продавали в Константинополе. При хане Круме была предпринята удачная попытка кодифицировать булгарское обычное право. Это укрепило власть ханов и беков. Именно централизация, как и христианство, интегрировала славян и булгар в один социум.

Правители славиний добровольно признали власть Аспаруха. В самом начале существования Первого Болгарского царства булгары и славяне жили отдельно. Оногуры кочевали в Онгле и Малой Скифии. Склавины жили в Мезии и были земледельцами. Они платили дань продуктами и участвовали в походах булгар. Со временем кочевники переходили к оседлости. Это был естественный процесс для тех, кто был вынужден переселиться за границы степи. Однако существование анклавов булгар в Буджаке и Добрудже, равно как и существование степей Алфельда (Пушты) в Центральной Европе, обусловило затягивание этого процесса. Кроме того, благодаря контактам с ромеями, среди булгар начало распространяться христианство.

Численно тюрки серьезно уступали славянам

В IX в. процесс вошел в завершающую фазу. При хане Круме территория Дунайской Болгарии значительно расширилась за счет аварских владений в Трансильвании, части Алфельда около Тиса, Олтении. Там жило полиэтничное население из славян и валахов. Тюрков было сравнительно незначительное количество. Несмотря на объединение двух Болгарий — Македонской и Дунайской — численно они существенно уступали славянам. Ассимиляция Дунайской Болгарии произошла достаточно быстро. Хотя Крум основал там болгарское государство, но в VIII в. там уже находилось славянское княжество Керминица. Период правления Крума и Омуртага был временем зенита власти булгарских ханов. Крум отразил ряд походов ромейских императоров и доходил в своих походах до самого Константинополя. В военном отношении самая большая победа была одержана над Никифором, который в 811 г. вторгся в Дунайскую Болгарию. Омуртаг же старался проводить дружественную к ромеям политику и помог императору подавить бунт Фомы Славянина. После смерти хана Омуртага переселение венгров в район Северо-Западного Причерноморья привело к утрате булгарами степей Буджака и Берегани. Одной Добруджи было мало для того, чтобы поддерживать кочевой образ жизни булгар. В середине IX в. Дунайская Болгария стала христианской страной. С этого времени ономастикон правителей этого государства стал славянским. Уже сыновья Омуртага имели имена Звиница, Енравота (Боян), Маламир. При Маламире, однако, находился регент Исбул. От Маламира власть перешла к Пресиану, далее — к Борису, который крестился под именем Михаил. От Бориса трон перешел к Владимиру, булгарское имя которого было Расате. Гонения на христианство со стороны Владимира возмутили Бориса, который на время вернулся из монастыря, сверг Владимира и передал престол Симеону.

Печать Симеона. Фото wikipedia.org

Кто такие бурджане

В арабских источниках дунайские булгары часто назывались бурджанами. Однако этот этноним не всегда был тождественен булгарам. Так, Ибн Хордадбех назвал бурджан среди подвластных Арташиру Папакану народов. Кроме того, он упоминал, что Рум, страны бурджан, абар и саклабов находятся севернее ал-Андалуса. Ал-Йакуби упоминал Бурджан рядом с Дейлемом, Табаром, Джиляном, Филан, Арман, Алан, Хазар, то есть у Каспийского моря. Ал-Хорезми, обработав данные Птолемея, считал, что Европейская Сарматия — это страна бурджан. Информацию об этих странах повторяет Ибн ал-Факих, не упоминая Рум. Ссылаясь на ал-Джарми, Ибн Хордадбех говорил, что на север от византийской провинции Македония находится страна бурджан, а на запад — страна саклабов. Ал-Джарми, попавший в византийский плен, утверждал, что страна бурджан находится на запад от Фракии. Она локализована между странами лангобардов и саклабов, то есть тождественна Аварскому каганату. Ибн Саид, упоминая об уничтожении алеманами страны бурджан, также имел в виду Аварский каганат. За Ибн Саидом эту информацию перенял Абу-л-Фида. Однако у них обоих есть информация, что страна бурджан граничила со страной города аль-Кустантинийа, находясь на северо-запад от нее. Ал-Фаргани упоминал с востока на запад страны токуз-огузов, тюрков, алан, татар, бурджан, саклабов и далее Западное море. В данном случае саклабы — это балтийские славяне. Земли южных славян, подчиненные дунайским булгарам, названы страной бурджан. В сочинении анонимного арабского автора указано, что страна бурджан воюет против румийцев, саклабов и хазар, что позволяет отождествить ее с Дунайской Болгарией. Ал-Масуди говорил о войне бурджан с Константином, сыном Елены, то есть византийским императором Константином. Указывалось, что Маврикий дарил персидскому шахиншаху невольниц из бурджан. По мнению В. Крюкова, бурджанами в этом случае были кутригуры. Что же касается сообщения об участии правителя бурджан во вражде императора Юстиниана и патрикия Леонтия, то здесь имелся в виду хан Тервел. Также сообщалось о гибели Никифора в войне с бурджанами в 808 г. Упоминались также какие-то бурджане, бургары, саклабы как союзники румийцев императора Туфила (Феофила) против арабов. При этом ал-Масуди прекрасно знал авар и отличал их от бурджан. Упоминался и этноним булгар. Т. Калинина считает, что бургар обозначал волжских булгар.

Этноним бурджан у арабских хронистов и географов был плавающим, также как и сакалиба, и обозначал разные этносы. Некоторые ученые указывают, что он обозначал даже венгров и бургундов. Основанием для этого являются сведения Харуна б. Йахйа о том, что страна бурджан граничит с франками до страны Бартанийи (Британии). Йакут упоминал о стране бурджан как об одной из земель хазар. Отмечалось, что у ал-Масуди сказано, что булгары, русы, печенеги используются для борьбы против страны бурджан (в данном случае венгров).

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук