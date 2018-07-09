ПР во время езды: российские банки потратили полтора триллиона на командировки и сувениры

Затраты 100 банков на представительские расходы составили 218 млн, а на командировки — 1,27 трлн рублей

Фото: Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько российские банки потратили на служебные командировки и представительские расходы (ПР) за первые три месяца 2018 года. Как оказалось, у большинства из них расходы выросли. Суммарные траты 100 банков в январе—марте приблизились к полутора триллионам рублей.

В среднем по 2 миллиона

После первого взгляда на данные по представительским расходам складывается впечатление, что их размер почти никак не соотносится ни с величиной банка, ни с другими показателями. Иногда это действительно так — особенно в случае с игроками, которые лидируют по сумме затрат. Однако дальше расходы начинают более-менее соответствовать положению кредитной организации в банковской системе.

Итак, наибольшие представительские расходы в начале года были у «Альфа-Банка»: за I квартал он потратил 32,9 млн рублей. На втором месте оказался «Газпромбанк» с суммой 19,5 млн, а третье занял ВТБ, расходы которого составили 15,7 млн рублей. Сбербанк — первая по величине финансовая организация страны — по сумме представительских расходов расположился только на четвертой строчке; его сумма — 15,4 млн рублей. Пятерку банков с самыми большими тратами замкнул игрок из совершенно другой весовой категории — «Кредит Европа Банк», потративший почти 9,3 млн рублей.

В топ-10 по расходам вошли: ФК «Открытие» (8,7 млн рублей), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (6,5 млн), «Русфинанс Банк» (6 млн), «Восточный экспресс банк» (6 млн) и «Московский индустриальный банк» (5,8 млн).

Сейчас основным собственником «Возрождения» является бывший совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев. Фото vistanews.ru



В совокупности 100 российских кредитных организаций с наибольшими представительскими расходами потратили за январь—март более 218 млн рублей; средняя сумма расходов составила, таким образом, 2,18 млн рублей.

По сравнению с I кварталом прошлого года суммы расходов у большинства участников этой сотни выросли — сократились они лишь у трети игроков. Так, Сбербанк снизил сумму расходов на 25%, санируемые ФК «Открытие»» и «Промсвязьбанк» — на 33%, «Бинбанк», который также находится на санации, — на 15%, «Ак Барс» Банк — сразу на 43%. Банк «Возрождение», интерес к которому проявляет ВТБ (сейчас основным собственником «Возрождения» является бывший совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев), снизил сумму расходов на 45% год к году.

Напротив, заметный рост расходов был, к примеру, у «Московского индустриального банка» (+93%), «Райффайзенбанка» (+54%), подконтрольного «Роснефти» «Всероссийского банка развития регионов» (+45%) и ВТБ (+42%).

Представительские расходы банков, I кв. 2018 г., тыс.руб.

№ Наименование банка за 1 кв. 2018 г за 1 кв. 2017 г. Изменение 1 АЛЬФА-БАНК 32.934 2 Газпромбанк 19.474 15.796 23% 3 Банк ВТБ 15.709 11.042 42% 4 Сбербанк России 15.375 20.391 -25% 5 Кредит Европа Банк 9.264 9.731 -5% 6 Банк Финансовая Корпорация Открытие 8.675 12.901 -33% 7 Азиатско-Тихоокеанский Банк 6.451 5.397 20% 8 Русфинанс Банк 6.007 6.117 -2% 9 Восточный экспресс банк 5.960 227 2526%

Наездили на триллион

Почти в шесть раз больше, чем на представительские расходы, банки потратили на служебные командировки — по 100 организациям с наибольшими расходами общая сумма составила 1,27 трлн рублей (соответственно, средняя — 12,7 млн рублей). У львиной доли банков расходы в I квартале 2018-го оказались больше, чем в январе—марте прошлого. Снизились они лишь у 36 игроков.

Больше остальных на командировки потратил Сбербанк — 357,5 млн рублей, относительно I квартала 2017 года сумма выросла на 12%. На втором месте неожиданно оказался «Совкомбанк», который увеличил расходы в 3,2 раза — до 101,4 млн. ВТБ, как и в случае с представительскими расходами, стал третьим; он потратил 87,5 млн.

У «Райффайзенбанка» расходы выросли более чем на 70%, а «Русский стандарт» за год увеличил их на 742% — он потратил 44,5 млн рублей против 5,3 млн годом ранее.

Расходы банков на служебные командировки, I кв. 2018 г., тыс. руб.

№ Наименование банка за 1 кв. 2018 г. за 1 кв. 2017 г. Изменение 1 Сбербанк России 357.533 319.135 12% 2 Совкомбанк 101.441 31.315 224% 3 Банк ВТБ 87.466 73.505 19% 4 Газпромбанк 79.987 76.123 5% 5 АЛЬФА-БАНК 47.383 6 Банк Русский Стандарт 44.453 5.281 742% 7 Райффайзенбанк 43.546 25.143 73% 8 Московский Индустриальный банк 41.798 46.905 -11% 9 Российский Сельскохозяйственный банк 30.021 21.641 39%

Но это абсолютные цифры. Если же смотреть на отношение командировочных расходов к численности работников, результаты будут совершенно другими. Например, Сбербанк, где работает 246,3 тыс. человек, уйдет с первого места: в пересчете на одного сотрудника его затраты в I квартале составляли всего 1,4 тыс. рублей. Тогда как у «Совкомбанка» (11,3 тыс. работников) они были в шесть раз выше — 8,9 тыс. рублей. «Ак Барс» в подушевом выражении потратил немногим больше, чем ВТБ и «Альфа-Банк», а расходы «Абсолют Банка» оказались только на 24% ниже, чем у «Газпромбанка».