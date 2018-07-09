ПР во время езды: российские банки потратили полтора триллиона на командировки и сувениры
Затраты 100 банков на представительские расходы составили 218 млн, а на командировки — 1,27 трлн рублей
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько российские банки потратили на служебные командировки и представительские расходы (ПР) за первые три месяца 2018 года. Как оказалось, у большинства из них расходы выросли. Суммарные траты 100 банков в январе—марте приблизились к полутора триллионам рублей.
В среднем по 2 миллиона
После первого взгляда на данные по представительским расходам складывается впечатление, что их размер почти никак не соотносится ни с величиной банка, ни с другими показателями. Иногда это действительно так — особенно в случае с игроками, которые лидируют по сумме затрат. Однако дальше расходы начинают более-менее соответствовать положению кредитной организации в банковской системе.
Итак, наибольшие представительские расходы в начале года были у «Альфа-Банка»: за I квартал он потратил 32,9 млн рублей. На втором месте оказался «Газпромбанк» с суммой 19,5 млн, а третье занял ВТБ, расходы которого составили 15,7 млн рублей. Сбербанк — первая по величине финансовая организация страны — по сумме представительских расходов расположился только на четвертой строчке; его сумма — 15,4 млн рублей. Пятерку банков с самыми большими тратами замкнул игрок из совершенно другой весовой категории — «Кредит Европа Банк», потративший почти 9,3 млн рублей.
В топ-10 по расходам вошли: ФК «Открытие» (8,7 млн рублей), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (6,5 млн), «Русфинанс Банк» (6 млн), «Восточный экспресс банк» (6 млн) и «Московский индустриальный банк» (5,8 млн).
В совокупности 100 российских кредитных организаций с наибольшими представительскими расходами потратили за январь—март более 218 млн рублей; средняя сумма расходов составила, таким образом, 2,18 млн рублей.
По сравнению с I кварталом прошлого года суммы расходов у большинства участников этой сотни выросли — сократились они лишь у трети игроков. Так, Сбербанк снизил сумму расходов на 25%, санируемые ФК «Открытие»» и «Промсвязьбанк» — на 33%, «Бинбанк», который также находится на санации, — на 15%, «Ак Барс» Банк — сразу на 43%. Банк «Возрождение», интерес к которому проявляет ВТБ (сейчас основным собственником «Возрождения» является бывший совладелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев), снизил сумму расходов на 45% год к году.
Напротив, заметный рост расходов был, к примеру, у «Московского индустриального банка» (+93%), «Райффайзенбанка» (+54%), подконтрольного «Роснефти» «Всероссийского банка развития регионов» (+45%) и ВТБ (+42%).
|№
|Наименование банка
|за 1 кв. 2018 г
|за 1 кв. 2017 г.
|Изменение
|1
|АЛЬФА-БАНК
|32.934
|2
|Газпромбанк
|19.474
|15.796
|23%
|3
|Банк ВТБ
|15.709
|11.042
|42%
|4
|Сбербанк России
|15.375
|20.391
|-25%
|5
|Кредит Европа Банк
|9.264
|9.731
|-5%
|6
|Банк Финансовая Корпорация Открытие
|8.675
|12.901
|-33%
|7
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|6.451
|5.397
|20%
|8
|Русфинанс Банк
|6.007
|6.117
|-2%
|9
|Восточный экспресс банк
|5.960
|227
|2526%
Наездили на триллион
Почти в шесть раз больше, чем на представительские расходы, банки потратили на служебные командировки — по 100 организациям с наибольшими расходами общая сумма составила 1,27 трлн рублей (соответственно, средняя — 12,7 млн рублей). У львиной доли банков расходы в I квартале 2018-го оказались больше, чем в январе—марте прошлого. Снизились они лишь у 36 игроков.
Больше остальных на командировки потратил Сбербанк — 357,5 млн рублей, относительно I квартала 2017 года сумма выросла на 12%. На втором месте неожиданно оказался «Совкомбанк», который увеличил расходы в 3,2 раза — до 101,4 млн. ВТБ, как и в случае с представительскими расходами, стал третьим; он потратил 87,5 млн.
У «Райффайзенбанка» расходы выросли более чем на 70%, а «Русский стандарт» за год увеличил их на 742% — он потратил 44,5 млн рублей против 5,3 млн годом ранее.
|№
|Наименование банка
|за 1 кв. 2018 г.
|за 1 кв. 2017 г.
|Изменение
|1
|Сбербанк России
|357.533
|319.135
|12%
|2
|Совкомбанк
|101.441
|31.315
|224%
|3
|Банк ВТБ
|87.466
|73.505
|19%
|4
|Газпромбанк
|79.987
|76.123
|5%
|5
|АЛЬФА-БАНК
|47.383
|6
|Банк Русский Стандарт
|44.453
|5.281
|742%
|7
|Райффайзенбанк
|43.546
|25.143
|73%
|8
|Московский Индустриальный банк
|41.798
|46.905
|-11%
|9
|Российский Сельскохозяйственный банк
|30.021
|21.641
|39%
Но это абсолютные цифры. Если же смотреть на отношение командировочных расходов к численности работников, результаты будут совершенно другими. Например, Сбербанк, где работает 246,3 тыс. человек, уйдет с первого места: в пересчете на одного сотрудника его затраты в I квартале составляли всего 1,4 тыс. рублей. Тогда как у «Совкомбанка» (11,3 тыс. работников) они были в шесть раз выше — 8,9 тыс. рублей. «Ак Барс» в подушевом выражении потратил немногим больше, чем ВТБ и «Альфа-Банк», а расходы «Абсолют Банка» оказались только на 24% ниже, чем у «Газпромбанка».
комментарии
Если сложить ваши цифры за 1 квартал, то получится около 1 миллиарда .
Если умножить на 4 (число кварталов) получится 4 миллиарда.
Даже накинем еще 1 миллиард на всякий случай, все равно итого около 5 млрд. максимум..
У России бюджет страны около 15 триллионов, по-вашему банки тратят десятую часть бюджета страны на командировки?
Ну вы даете..