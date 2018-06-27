Немцы опять «закопались» в России. Теперь уже летом

Первая громкая сенсация ЧМ грянула в Казани — действующий чемпион мира получил приставку «экс» уже по итогам группового этапа

Сегодняшний матч Германии и Южной Кореи из-за сюжета параллельной игры шведов с мексиканцами превратился в настоящую драму, которая точно не оставила равнодушными любителей по-настоящему громких сенсаций. Таковая впервые на турнире грянула именно в Казани, где действующий чемпион сенсационно, уже по итогам группового этапа, сложил с себя полномочия, проиграв (0:2) Южной Корее, которая по ходу игры потеряла все шансы на выход из группы, но сражалась за свое имя. И огорчила многих поклонников тренерского таланта Лева в России. Все подробности в материале «Реального времени».

Две категории футбольных болельщиков

Абсолютно всех футбольных болельщиков на крупных турнирах (ЧМ и ЧЕ) можно поделить на две категории. Первая — это те, кто любит звездные сборные и желает, чтобы именно они доходили до поздних стадий, чтобы иметь возможность насладиться игрой сильнейших футболистов планеты. Вторая, напротив, жаждет «крови» этих самых звездных сборных, сенсаций и скандалов, которые обычно следуют за вылетом из турнира сильных мира сего.

На российском чемпионате обе категории могут быть довольны. Аргентина, Франция, Испания, Португалия дружно не споткнулись на групповом этапе. При этом Месси и компания были невероятно близки к тому, чтобы порадовать любителей сенсаций. Но Нигерия не дотерпела, и Месси все же приедет в Казань, чтобы полюбоваться граффити своего «заклятого друга» Криштиану Роналду из окон отеля «Рамада» и попытаться как-то протащить разболтанную команду Сампаоли сквозь монолитный строй сборной Франции.

Сегодня «Казань Арена» вновь заполнилась до отказа

Но вернемся к сенсациям. Действующий чемпион мира в прошлом туре лишь на пятой добавленной минуте спасся от небывалого позора, забив гол шведам. Если бы этого не произошло, команда Лева вылетела бы из турнира за тур до окончания группового этапа. Маленький шанс на сенсацию сохранялся и в сегодняшнем матче. Корейцы также не потеряли всех шансов на выход из группы (как и шведы), но для этого им нужно было побеждать сегодня. А Германия за два тура пока не убедила, что она в порядке. Поэтому для любителей сенсаций сегодняшний матч был интересен. Неслучайно накануне на предматчевой пресс-конференции лидер южнокорейской сборной Сон Хын Мин вопрошал: «А кто мог предположить, что Мексика обыграет Германию?».

Вопрос на засыпку маркетологам ФИФА

На российском чемпионате давно и не нами замечено, что фанатов из Южной Америки гораздо больше, чем из Европы. В причинах этого еще предстоит разбираться маркетологам ФИФА. Есть большой соблазн объяснить все натянутыми отношениями России и Запада, однако общение с гражданами тех же Франции и Польши, которые все-таки доехали до России, показывает чаще всего дружелюбное отношение иностранцев к нашей стране. Так что объяснить низкую европейскую посещаемость ЧМ в России политикой не выходит. Придется ломать голову маркетологам. Да, сегодня «Казань Арена» вновь заполнилась до отказа. Но по сравнению с матчем блестящих колумбийцев сегодня был большой процент российских «кузьмичей». Довольно часто на трибунах гремел «заряд»: «Россия, Россия, Россия!». И он заглушал приезжих фанатов.

Зато Европа берет свое топ-гостями. Так, в Казань на матч Франция — Австралия приезжал экс-президент Франции Николя Саркози, а сегодня в столицу Татарстана пожаловал экс-канцлер Германии Герхард Шредер с рабочим визитом. В аэропорту его встретил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Сразу после прилета Шредер отправился в Казанский кремль, где для него подготовили экскурсию с посещением исторических сооружений и памятников архитектуры. Кроме того, он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. И, естественно, посетил матч.

Сегодня в столицу Татарстана пожаловал экс-канцлер Германии Герхард Шредер с рабочим визитом. И, естественно, посетил матч



Корейцы могли забивать еще в первом тайме

Интересно, что корейцы избрали довольно атакующую расстановку 4-4-2 и с первых минут постарались завладеть мячом, действуя первым номером. Удивительно, но атакующая пятерка немцев долгое время не могла обеспечить преимущество над четверкой корейцев. Лишь после 10-й минуты немцы все-таки придавили корейцев к их воротам, но кроме неточного дальнего удара Крооса ничем не запомнились. Подумалось, что время Крооса начинается с 90-й минуты как в матче со шведами, где он все решил сумасшедшим ударом уже в добавленное время.

Передохнув, корейцы создали момент куда острее. Чон У Ен мощно пробил со штрафного, а немецкий голкипер Мануэль Нойер неловко отбил мяч перед собой. Сон Хын Мин лишь чуть-чуть не успел к мячу, чтобы отправить его в сетку ворот. Он же на 25-й минуте пробивал метров с семи, но не попал в створ. Так, к середине тайма корейцы двукратно превзошли команде Лева по голевым моментам. Ближе к концу тайма немцы вновь завладели инициативой, но без опасных моментов. Первый тайм был довольно скучным и мало чем отличался от рядового матча РФПЛ.

Шведы перевернули группу верх тормашками

Первый действительно острый момент подопечные Лева создали лишь на первых минутах второго тайма. Леон Горецка, казалось, зряче клал мяч в угол корейских ворот после адресного кросса с фланга, но тут чудеса реакции проявил Чо Хен У, оставивший свою команду в игре. Любопытно, что в перерыве параллельного матча шведы также катали нулевую ничью с Мексикой. Такая ситуация устраивала немцев, но любой шальной гол скандинавов в ворота решивших все задачи по выходу из группы мексиканцев ставил их на край пропасти. Посему они продолжили яростно атаковать, и вот уже Ройс прострелом в район 11-метровой отметки нашел Тимо Вернера, который с убойной позиции пробил рядом с девяткой корейских ворот.

Немцы все-таки вновь застыли на краю пропасти

Тут шведы забили Мексике, и немцы сразу же забегали быстрее, однако в их действиях предсказуемо появилась нервозность. ТВ-камеры на секунду выхватили озабоченно остекленевший взгляд Герхарда Шредера. Немцы все-таки вновь застыли на краю пропасти. Но это ничего еще не значило — в подобной ситуации команда Лева в нужный момент «похоронила» шведов. Да, мы постоянно возвращаемся к этой игре. Тем более что почти сразу скандинавы в параллельном матче забили второй гол. И при действующем раскладе в случае победы немцев уже Мексика оставалась за бортом ЧМ. Ситуация запуталась и накалилась до предела. Однако немцам еще нужно было забить, а моментов все не было. Более того, корейцы раз за разом здорово выбегали в контратаки, и лишь нерасторопность форвардов «воинов Тэджу» уберегла ворота соперника от окончательного «приговора».

Такую слабую сборную Германии мы не видели давно

Форвард сборной Южной Кореи Сон Хын Мин на 70-й минуте упал у штрафной площади в борьбе с Ройсом, получив, правда, желтую карточку за симуляцию. А через минуту он же вошел в штрафную площадь сборной Германии, но завозился с мячом и упустил момент для удара. Немцы ответили залпом Гомеса со «второго этажа», однако мяч полетел прямо в руки вратаря корейцев после навеса от Киммиха.

Шведы тем временем забили третий гол. Мексиканцам оставалось молиться на корейцев в Казани, и те не подвели. И даже забили гол, который после видеопросмотра судьи очень неохотно засчитали. Более того, уже в добавленное время знатно повеселил публику Мануэль Нойер, который убежал к чужим воротам и зачем-то пошел в обводку, что закончилось издевательским голом в его осиротевшие ворота — 0:2.

Сенсация на групповом этапе российского ЧМ все же грянула — Аргентина накануне банально «отскочила», а вот немцы получили то, что заслужили. Такую слабую сборную Германии, как на этом турнире, мы не видели очень давно.

1 / 88 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов