«А кто ожидал, что Мексика обыграет Германию»: корейцы готовы взять пример с южноамериканцев

Король Лев против «воинов Тэджу»: евро-азиатская схватка у «ворот Азии»

Фото: Максим Платонов

Вырвав спасительные три очка на 95-й минуте битвы с Швецией, действующие чемпионы мира из Германии так неприлично радовались победе, что возмутили своими эмоциями хладнокровных скандинавов и даже их наставника. Правда, проигравшим надо пенять только на себя за бездарно упущенную ничью. Тем не менее эта победа ничего еще Бундестим не гарантировала — мало того, что завтра на «Казань Арене» им надо побеждать еще не потерявших теоретические шансы на выход из группы корейцев, так еще и придется «коситься» во время игры на параллельно идущий матч между Швецией и Мексикой. Ситуация в группе F накануне последнего тура весьма запутанная, и корреспондент «Реального времени» постарался разобраться в ней с помощью предматчевых пресс-конференций наставников сборных Германии и Южной Кореи Йоахима Лева и Син Тхэ Ена.

Появится ли в Казани граффити с Лионелем Месси?

Если бы несколько лет назад мне сказали, что чемпионы мира немцы проведут свою тренировку перед официальным матчем мундиаля на стадионе «Электрон», я бы счел собеседника не просто шутником, а сумасшедшим. Тем не менее, эта фантасмагория стала явью. После прошедшей в укороченном режиме пресс-конференции Йоахим Лев выехал к своей команде в район улицы Сайдашева (до сих пор не верю в это сочетание слов).

А вот другая ситуация, связанная с пребыванием чемпионов мира в нашем городе, сенсацией не стала. Привокзальный отель «Рамада» прогремел на всю страну год назад, когда в нем во время Кубка конфедераций останавливалась сборная Португалии. Тогда из окна своего номера лучший футболист планеты (Роналду) мог наблюдать граффити с собственным лицом, нарисованное на стене расположенного во дворе отеля гаража, а фанаты футбола бронировали на это время номер (минимальная цена — 18 тысяч рублей в сутки) и целыми днями караулили у ресепшн КриРо, чтобы получить вожделенный автограф. Говорят, кому-то повезло — во всяком случае, по интернету гуляло предложение с автографом португальца за 100 тысяч (вы не ослышались) рублей.

Кстати, тогда во время турнира на пресс-конференции мэра Казани был задан вопрос — появится ли в Казани граффити с изображением Месси, если во время чемпионата мира сборная Аргентины проведет свой матч в Казани. Градоначальник публично пообещал, что появится, и вчера стало известно, придется ли ему отвечать за свои слова.

Вырвав спасительные три очка на 95 минуте битвы с Швецией, действующие чемпионы мира из Германии неприлично радовались победе. Фото fifa.com



Неизвестно, будет ли в таком случае граффити Месси нарисовано поверх изображения Роналду (опять какой-то сюр) — это зависит от того, остановятся ли аргентинцы в «Рамаде». Пока же в уже становящемся легендарном отеле заселилась сборная Германии — и сразу же попала в тесное кольцо фанатов. Матс Хуммельс и Йозуа Киммих были единственными, кто удовлетворил поклонников чемпионов мира автографами, остальные члены делегации пробежали мимо, но и то, как говорится, хлеб.

Да, пребывание в «Рамаде» сборной Португалии удачи не принесло. Она квартировала в отеле дважды и в итоге вылетела в первом раунде плей-офф. У немцев же сейчас задача попроще — все-таки Корея не Чили, но и ставки на чемпионате мира выше.

Помогут ли «воинам Тэджу» старые счеты и теоретические шансы?

Сборные Германии и Южной Кореи встречались между собой три раза. И каждый раз, несмотря на огромную разницу в достижениях и классе (сегодня четырехкратный чемпион мира — первая команда планеты, а их соперники — только 69-я), встречи эти проходили в упорнейшей борьбе, что обещает триллер и на этот раз. Не уверен, что у подопечных Син Тхэ Ена есть шанс сотворить мегасенсацию на российском мундиале. Сборная Южной Кореи в двух первых матчах проиграла шведам и мексиканцам с минимальным счетом (0:1 и 1:2 соответственно) и пропустив два гола из трех с 11-метровых, но, будем честны, по игре. Запомнились азиаты пока, главным образом, сумасшедшей заряженностью на борьбу, которая нашла отражение в огромном количестве фолов — самая агрессивная команда ЧМ совершает их почти по 24 за матч, и удивительно, как при этом еще умудряется заканчивать игры в полном составе.

А сейчас, даже после двух осечек, у сборной Кореи есть шанс на то, чтобы не уехать домой после группового этапа, поскольку даже, несмотря на то что он чисто умозрительный, для дополнительной мотивации одной из сильнейших сборных Азии достаточно и его. Тем более что в каждой линии сборной есть лидеры, которые способны и должны повести за собой партнеров. Один из них, пожалуй самый известный корейский футболист, форвард Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» (65 игр за сборную, 21 гол), отличился в игре с мексиканцами, другой — полузащитник Ку Чжа Чхоль (66—19) — прекрасно знает, как играть против лидеров Бундестим, так как выступает за «Аугсбург». Вообще, полузащита — самая сильная линия сборной, и большой потерей для команды станет то, что в игре против Мексики получил травму и не сможет помочь своим партнерам еще один из «корейских европейцев» — хавбек Ки Сон Ен из «Суонси» с его 100 играми за «воинов» и десятью голами.

У сборной Кореи есть шанс на то, чтобы не уехать домой после группового этапа. Фото fifa.com



Словом, ожидаемо проходная игра Германия — Южная Корея грозит стать зрелищной и интригующий невероятные перевертыши и развязки матчей последнего тура групповой стадии уже успели нас убедить, что когда идет рубка за выход в плей-офф, рейтинги и титулы летят в мусорную корзину.

Йоахим Лев: «Мы не собираемся держать Сона персонально»

Пока игра сборной Германии не особо впечатляет. Вопиющие «косяки» в обороне перекочевали из первого матча во второй, привели к бессмысленному удалению Боатенга, и, будь мексиканцы со шведами поудачливее в завершающей фазе атаки, завтра один процент шансов на плей-офф был бы не у Кореи, а у чемпионов мира. Но сработали и знаменитый характер, и высочайшее мастерство — дивный гол Крооса оставил Бундесманшафт «при делах». Йоахим Лев, не находивший себе места на скамейке во время матча с Швецией и даже испинавший несчастную бутылку воды, на вчерашней пресс-конференции излучал спокойствие и сосредоточенность: через полчаса на стадионе «Электрон» начиналась тренировка его команды, и мыслями наставник был со своими парнями.

— Вы можете встроить Томаса Мюллера в состав так, чтобы он завтра сыграл оптимально?

— Мы после Мексики хорошо поговорили с Томасом, разобрали видео игры. Он понимает игру, самокритичен и остается нашим ключевым игроком.

— Вы не выставили на матч с Швецией Озила. Он вернется в состав на матч с Кореей?

— За исключением Руди, которому сломали нос и который был под наркозом, и дисквалифицированного Боатенга, в моем распоряжении 18 полевых игроков, они тренируются, готовятся, и на каждого из них я рассчитываю.

— По какому принципу вы определяете стартовый состав?

— Конечно, все зависит от физической формы, плюс индивидуальный анализ каждого футболиста. Мы определяем и какие типы игроков нам нужны, потому что против Кореи игра будет другой, чем против Швеции.

— Корейский тренер сказал, что у его команды один процент шансов на успех. Вы согласны с такой оценкой?

— Я не рассматриваю сценарии развития событий до матчей. Мне предоставляют информацию по каждой команде. Я знаю, что мы должны побеждать с разницей минимум в два мяча, а об игре соперника в этом плане я не думаю.

Йоахим Лев на вчерашней пресс-конференции излучал спокойствие и сосредоточенность. Фото Максима Платонова



— У Испании, Германии — фаворитов чемпионата — есть проблемы. Может ли создать вам дополнительные проблемы Сон Хын Мин?

— Корейская команда сильна не только Соном. У них хорошая атакующая игра, они очень агрессивны. Они будут действовать по-другому, чем шведы, которые просто стояли в обороне. Корея стремится завладеть мячом в центре поля и развивать быстрые атаки, и мы не должны терять мяч в центре, как делали это в матче с Мексикой. Иначе у них могут появиться шансы. Сона персонально мы опекать не будем, он играет как свободный художник, и мы должны бдительно относиться к его перемещениям.

— Погода в Казани установилась жаркая. Это создаст дополнительные трудности?

— Конечно создаст, если опять будет за 30 градусов. Но и в матчах с Мексикой и Швецией условия были схожими. Жара будет одинаковой для нас и для соперника.

— Как вы оцените состояние вашей обороны?

— Мы много говорили с футболистами после матчей. Это связано не только с обороной. Если мы теряем мяч, на нас набегают четыре-пять футболистов, и этому очень сложно противодействовать. Против Швеции контратаки у нас получались лучше, чем против Мексики, и мы продолжаем работать в этом направлении.

— Ваше отношение к системе VAR?

— Я ее поддерживаю. Вчера, в случаях с отмененным и засчитанным голами Испании в ворота Марокко, убедился еще раз, что если эту систему использовать грамотно, от нее только польза. Тем более что в роли экспертов видеопросмотра выступают опытные и подготовленные люди.

Йоахим Лев: «Корейская команда сильна не только Соном. У них хорошая атакующая игра, они очень агрессивны». Фото Максима Платонова

Син Тхе Ен: «У нас не больше одного процента шансов, но мы хотим завершить ЧМ на высокой ноте»

На пресс-конференцию главный тренер корейской команды пришел со своим самым звездным игроком Сон Хын Мином.

— Для меня большая честь сыграть против величайшего тренера Йоахима Лева, — сразу заявил Син Тхе Ен. — Если меня с ним сравнивают — это также большая честь.

— Вам надо не просто побеждать, но побеждать крупно. Вы готовы рисковать и играть первым номером?

— Германия намного сильнее нас. Это чемпион мира и первый номер рейтинга. Но мяч круглый, и у нас будут возможности. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы победить. Не все прошло по нашему плану. Если бы Германия победила Мексику, было бы проще играть с немцами в последнем туре. К тому же не сыграет наш ключевой футболист Ки Сон Ен. Мы проводим анализ после каждого матча, но, конечно, времени для полноценной стратегической подготовки к Германии было недостаточно.

— Вы благодарны Тони Кроосу за гол шведам, который оставил вам надежду?

— Мы узнали о нем только в аэропорту в Санкт-Петербурге. Конечно это здорово, это дало нам шанс.

— Россия может повторить путь, который вы прошли в 2002-м, когда принимали чемпионат мира?

— Турнир в 2002-м прошел успешно для нас. И Россия может добиться подобного. Успехи не самых сильных сборных помогают развивать футбол. Россия будет довольна, что была хозяйкой Кубка мира.

Син Тхе Ен: «Германия намного сильнее нас. Это чемпион мира и первый номер рейтинга. Но мяч круглый, и у нас будут возможности». Фото the-afc.com

Сон Хын Мин: «А кто мог предположить, что Мексика обыграет Германию»?

— Быть на чемпионате мира — огромная честь для меня. Это особенный этап жизни. Я представляю здесь корейский народ и не хочу проигрывать. Обидно, что Ки Сон Ен не сможет нам помочь, он важен и с игровой, и с психологической точки зрения, но здесь уже ничего не поделаешь, — в свою очередь сказал журналистам лидер корейской сборной Сон Хын Мин.

— Вы играли на ЧМ-2014. В чем разница для вас между двумя турнирами?

— Я стал на четыре года старше. В Бразилии я был молод, самоуверен и считал, что мы должны выиграть все матчи. Этот же турнир мы ждали с нетерпением. Нам не удался первый матч с Швецией, с Мексикой мы выложились на все 100, но опять не добились нужного результата.

— Вы играли в Бундеслиге. С удовольствием, наверное, выбили бы Германию из Кубка мира?

— Понятно, что выйти в следующий этап будет неимоверно сложно. Но, с другой стороны, а кто мог предположить, что Мексика обыграет Германию? И мы постараемся сделать все возможное для победы. Будем действовать с максимальной отдачей, постараемся максимально осложнить немцам игру. Будем играть просто и точно. Чемпионат мира для нас еще не закончился. Пока есть шанс, сохраняется надежда. Этой надеждой живет весь корейский народ, и мы не собираемся сдаваться. Мы выйдем на поле с таким настроем, с каким выходили на матч против Германии мексиканцы. И тогда посмотрим.