«У Эрдогана нет шансов на проигрыш! Будет показан такой результат, какой ему захочется»

Выборы в Турции: новый султанат или парламентская республика

В воскресенье в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. От их исхода будет зависеть, удержится ли у власти президент Эрдоган и его Партия справедливости и развития. К слову, в зарубежных диппредставительствах Турции, в т. ч. в Казани, голосование уже состоялось. По результатам можно прогнозировать, как будет дальше развиваться страна — в сторону авторитарного укрепления института президентства или возвращения к парламентской республике. Гендиректор Международного института развития научного сотрудничества Ариф Асалыоглу в колонке, написанной для «Реального времени», описывает расклад политических сил в стране. Турецкий политолог рассматривает сильные и слабые стороны кандидатов и партийных объединений. Также колумнист задается вопросом, что будет с его республикой после народного волеизъявления?

Сомнительное преимущество Эрдогана

24 июня Турция идет на выборы, полные сюрпризов, значение которых нельзя недооценить. Некоторые события, можно сказать, удивили даже самого председателя ПСР (Партия справедливости и развития, — прим. ред.) и президента Тайипа Эрдогана. Оптимистично настроенная оппозиция, рассматривая предстоящие выборы в качестве последнего шанса, пребывает в состоянии, что «в этот раз у нас получится». Пессимистичная оппозиция же возражает на это словами: «какой шанс, уже все закончено». Истина, возможно, где-то посередине.

Самым сильным и самым перспективным кандидатом на выборах, бесспорно, является лидер ПСР Эрдоган. Он сформировал коалиции с другими партиями. К голосам за свою партию он добавил также голоса Партии националистического движения (ПНД) и Партии великого единства. Конечно, четыре математических действия в политике никогда не смогут работать как в математике. В любой коалиции есть как плюсы, так и минусы. Например, мы можем с уверенностью сказать, что на юго-востоке Турции возросло недовольство Националистического фронта по отношению к ПСР. Основным преимуществом Эрдогана является нечестная конкуренция, которую он создал, прикрываясь государством.

Задумайтесь, в то время как его соперник, председатель ПНД Селахаттин Демирташ, проводит митинги сам с собой в тюремной камере, Эрдоган организует прямые трансляции по всем телеканалам. Губернаторства и муниципалитеты обязали своих сотрудников участвовать в митингах. На митингах рядом с Эрдоганом присутствуют важные лица — от религиозных деятелей до главы Генерального штаба. Еще одна важная деталь: голоса будет подсчитывать Высшая избирательная комиссия, три члена которой были арестованы после переворота 15 июля и которая засчитала голоса без печати на референдуме 16 апреля 2017 года.

24 июня Турция идет на выборы, полные сюрпризов, значение которых нельзя недооценить. Фото Олега Тихонова

Оппозиционные кандидаты и партии

Но, тем не менее, Эрдоган утратил свое прежнее спокойствие, проявляемое им на предыдущих выборах. Правительственная партия ПСР, объединившись с некоторыми партиями, создала «Народный альянс» (тур. Cumhur İttifakı). В ответ на это впервые в Турции оппозиционные партии сформировали масштабную коалицию «Национальный альянс» (тур. Millet ittifakı). Председатель кемалистской Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу начал менять свой негативный имидж благодаря предпринятым им шагам в этот период. На смену подчиняющегося правительству образа, примеренного им во время референдума 16 апреля 2017 года и в части снятия депутатской неприкосновенности, появились неожиданные независимые выступления. Отличным жестом стала передача, словно в подарок, 15 своих депутатов в недавно созданную и не имевшую права по закону выдвигать кандидата в президенты «Хорошую партию», чтобы она смогла принять участие в выборах. Впервые Эрдоган потерял свое превосходство, превратившись в преследователя. Самым обсуждаемым на повестке дня стал вопрос о кандидате от НРП. Впервые основная оппозиция стала центром внимания.

Прозвища «бедолага и подмастерье», которые использовал Тайип Эрдоган в отношении своего конкурента, кандидата в президенты от НРП Мухаррема Индже, обратились против Эрдогана. Позиционируя себя во время предвыборной кампании 2002 года от ПСР как «жертвы, угнетенные, бедолаги Турции» и прочие определения, Эрдоган разворачивал флаг против «элитарного, избранного, опекающего» государства. Сейчас, во время предвыборной кампании 24 июня, Эрдоган с Индже поменялись местами благодаря высказываниям Эрдогана. Получив пас от Эрдогана и превративший его в гол Индже, повторяет его слова на каждой площади: «В 2002 году Эрдоган и правда был бедолагой, но сейчас же он житель Дворца. Я бедный ребенок своего народа. Он пьет чай, килограмм которого стоит 4500 турецких лир, с перепелами и свежими финиками, выращенными французскими специалистами. Я пью такой же черный чай, как и вы», чем вызывает большую симпатию в свой адрес.

Одним из амбициозных кандидатов предвыборной гонки является женщина, председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер. Собрав за очень короткое время 100 тысяч подписей для возможности выдвижения кандидатом, Акшенер показала ошеломительный успех. При поддержке 15 депутатов от НРП ее кандидатура и так была утверждена, но и благодаря поддержке своих сторонников ее кандидатура еще больше укрепилась. Ее паруса может наполнить попутный ветер из голосов, отданных женщинами и недовольными националистами, перешедшими от ПСР и ПНД. Позитивно воспринимается ее обещание о возврате к парламентской системе. Акшенер также поддержат избиратели, настроенные на то, чтобы «лишь бы ушел Эрдоган».

Одним из амбициозных кандидатов предвыборной гонки является женщина, председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер. Фото gossov.tatarstan.ru



Перспективным и в то же время неполноценным кандидатом в предвыборной гонке является бывший председатель партии с курдским большинством избирателей ПНД Селахаттин Демирташ. Теперь он находится в тюрьме. Его популярность возросла благодаря тому, что он выбрал сопротивление вместо тюремного смирения, куда его бросил Эрдоган, а также благодаря его возражениям против попыток незаконного судебного разбирательства. Статус жертвы режима расширяет круг симпатизирующих ему избирателей. Эрдоган больше всего боится преодоления Партией националистического движения избирательного порога. Если это произойдет, даже если он станет президентом, ему не удастся управлять страной. Единственным способом сместить ПСР с лидирующей позиции является преодоление партией ПНД избирательного порога. По иронии судьбы сознательная часть общества Турции по этой причине проголосует за прокурдскую партию.

Источники голосов для нынешней власти

В нормальных условиях Эрдогану не представляется возможным победить на этих выборах, поскольку он соревнуется с кандидатами, способными переманить голоса ранее голосовавших за него представителей всех слоев общества. В то время как у националистов есть Акшенер, у курдов — Демирташ, у исламистов — Карамоллаоглу, не будет массовой ориентации на Эрдогана. Личностное позиционирование кандидатов также представлено в ничуть не уступающем ему формате.

Самые большие гарантии для Эрдогана предоставляют возможности государства, поддержка государственных учреждений, поддержка «глубинного государства» («параллельное государство») и его секретные планы. Кажется, создание президентом Эрдоганом коалиции не принесло пользы. В то время как фланг ПСР заявляет о том, что ПНД не вносит ни малейшего вклада в кампанию альянса, и что они рассчитывают войти в парламент, прикрываясь спиной ПСР, ПНД же заявляет, что кампания ПСР полностью нацелена на Эрдогана и ПСР и что «Народный альянс» отодвинули на задний план.

Другим возможным источником голосов для Тайипа Эрдогана может стать часть общества, которая особенно трепетно относится к национальным и духовным чувствам. На встрече министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с госсекретарем США Майком Помпео 4 июня Анкара попыталась заручиться поддержкой США относительно сирийского города Манбиджа. В дополнение к этому была начата операция в Кандиле (Ирак) против курдов РПК (Рабочая партия Курдистана, – прим. ред.). О ней долго говорили, что она начнется в преддверии выборов. В СМИ появились кадры главы Генерального штаба генерала Хулуси Акара в оперативном центре. Глава Минобороны Нуреттин Джаникли объявил, что военное присутствие в Ираке продолжится до тех пор, пока не закончится террор. Террор для турецкого народа до сих пор является важным источником беспокойства.

Эрдоган еще до завершения проекта официально открыл Трансанатолийский газопровод. Краны повернули чисто символически. Фото REUTERS/Umit Bektas

Важным в предвыборной повестке стала экономика. В большинстве предвыборных опросов наряду с исследованием о предпочтении партии и кандидата в президенты на вопрос: «Что, на ваш взгляд, является первостепенной проблемой?» — 50—60 процентов респондентов, а в некоторых случаях и 70 процентов респондентов, назвали в первую очередь «экономические трудности, инфляция, безработица, образование». Эти результаты направили власть на поиск новых ходов.

12 июня в Эскишехире Эрдоган еще до завершения проекта официально открыл Трансанатолийский газопровод (TANAP), начатый в 2015 году, окончание строительства которого запланировано на конец 2019 года, который будет поставлять газ через город Эдирне в Европу. Он организовал церемонию открытия газопровода, поставляющего азербайджанский газ в Европу, хотя «голубого топлива» еще нет. Краны повернули чисто символически. Первые поставки газа в Европу начнутся в 2021 году. За день до этого премьер министр и кандидат в депутаты от Измира Бинали Йылдырым официально открыл Измирский тоннель, прямая трансляция которого велась во время предвыборной программы. По завершении программы тоннель, строительство которого еще не было завершено, был снова закрыт для проезда. Иными словами, ПСР никак не успокоится и в спешке усиливает повестку через такие акции как открытие газопровода TANAP, тоннеля, операций в Кандиле и Манбидже.

Испугавшись давления режима в сторону партийной программы, которой она придерживалась до 2010 года, ПСР схватилась за нить ЕС и реализовала некоторые реформы, однако произошедшее в дальнейшем отклонение ПСР от партийной программы и передача ее в руки олигархической корыстной структуры, сконцентрированной вокруг одного человека в партии, породила неисправимые с точки зрения будущего общества последствия. Власть ПСР переняла унаследованные от Османской империи коды единоличного менталитета, когда противоправные действия и проблемы решались железной рукой государства, сдалась в руки претворяющих в жизнь эту политику, и создала коалицию с этими силами. В этой связи у ПСР и ее лидера есть возможность возврата назад, есть потенциал для решения проблем общества и создания новой политики. Очевидно, что новая система под названием суперпрезидентство или президентство «в турецком стиле» приведет к абсолютистскому авторитарному режиму, ведущему к произволу и беззаконию.

Идеальный шторм

Единственной причиной переноса даты выборов с неоднократно заявленных 4 ноября 2019 года на 24 июня является скачок уровня курса доллара, процентных ставок и инфляции. Иными словами, нарушенный баланс в экономике стал решающим фактором. Младший партнер лидера ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана, председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели 15 апреля заявил: «В сложившихся условиях для проведения выборов в 2019 году не осталось ни возможности, ни сил». Так он описал жалкое состояние экономики. Начиная с 15 апреля и до настоящего времени курс доллара вырос на 18%. Увеличение процентной ставки превысило 2 процентных пункта. Фондовый рынок снизился более, чем на 11%. Это указывает на то, что надвигается «идеальный шторм», как этого опасался Бахчели.

Причиной переноса даты выборов является скачок уровня курса доллара, процентных ставок и инфляции, об этом заявил и Девлет Бахчели. Фото mk-turkey.ru

Процесс единоличного правления и авторитаризма, запущенный Эрдоганом в 2010-х годах, был увенчан событием, произошедшим 15 июля. При помощи этого он заставил замолчать всю оппозицию, закрыл газеты, забил тюрьмы интеллектуалами, учеными. Он заключил в тюрьму лидера курдской оппозиции, третьей партии страны ДПН Демирташа и около 20 его депутатов, назначил внешнее управление в сотнях муниципалитетов, где победила ДПН, разгромил курдов, унизил секуляристов, демонизировал движение «Хизмет» (название движения сторонников Фетхуллах Гюлена, — прим. ред.), алевитов и другие меньшинства. После 15 июля он создал в стране атмосферу тотального страха и давления. Контролируемые им на 90% СМИ представляли его народу в качестве «героя» и «спасителя». Его сторонники начали видеть в нем «сильного лидера, который приведет к халифату, возрождению Османской империи, который сотрясет весь мир».

После событий 15 июля Эрдоган стал управлять Турцией как абсолютистский «султан». Был нанесен удар по разделению властей. За одну ночь он уволил около 4 000 судей и заполнил ими тюрьмы, судопроизводство полностью перешло под его контроль. Он объявил режим чрезвычайного положения. Посредством законодательных декретов он обошел законодательный орган, заставив парламент работать по его распоряжению. Он заглушил, заставил замолчать всю оппозицию. Преобразовал конституционную систему — из парламентской системы в президентскую. Как ни странно, по мере увеличения собственной власти и полномочий Эрдогана страна ослабла. Экономика развалилась, образование уничтожено, справедливости не осталось, началась утечка мозгов и отток капитала из страны, поскольку Эрдоган не оставил для своей оппозиции условий для существования и проживания. В последнее время в каждой сфере переживается стремительное падение.

Что будет после выборов?

Если будут проведены конкурентные выборы при независимом и беспристрастном судебном контроле, основанные на равных условиях, Эрдоган не сможет стать президентом. С момента объявления предстоящих выборов и до настоящего времени по итогам проведенных 27 опросов за Эрдогана проголосуют 4246%. Однако СМИ подконтрольны Эрдогану. Конституционный суд и Высший избирательный совет состоят из назначенных им его сторонников. Очень много нарушений, возникших на предыдущих выборах, не было расследовано, все они были замяты. Всеобщую обеспокоенность на предстоящих выборах вызывает подмена голосов и обман на этапе их подсчета. Поскольку судебная система и силы безопасности работают как персонал Эрдогана.

Если будут проведены конкурентные выборы при независимом и беспристрастном судебном контроле Эрдоган не сможет стать президентом. Фото Олега Тихонова



В этой обстановке даже если и будут совершены противозаконные действия и даже если это будет установлено, не осталось учреждения/органа власти, которое бы в этом разобралось. К сожалению, оппозиционные партии не проявили или не смогли проявить должной реакции в отношении авторитарных действий Эрдогана и всего того, что он провернул на предыдущих выборах. Если не будут изменены условия, связанные с процессом голосования и подсчетом голосов, у Эрдогана нет шансов на проигрыш! Будет показан такой результат, какой ему захочется.

Если же будет подготовлена справедливая, проверяемая и основанная на равенстве избирательная среда, а избирательные урны и избирательный процесс будут тщательно проверяться оппозицией и международными наблюдателями, появится вероятность, что не выберут Эрдогана. Оппозиция спасется от разделения, если смогут создать демократический блок в противовес Эрдогану, вероятность Эрдогана быть избранным значительно снизится. В настоящее время в обществе наблюдается сильное ожидание освобождения страны от авторитаризма Эрдогана посредством объединения других политических движений.

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Ариф Асалыоглу