Источник: в США могут ввести режим экономического ЧП

Фото: Максим Платонов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может ввести в стране режим экономического чрезвычайного положения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на американский телеканал.

Режим экономического ЧП может быть введен для обеспечения юридических оснований увеличения числа пошлин на ввозимые в страну товары. В частности, такие меры могут быть приняты в отношении союзников и противников США.



По данным источника, Трамп хочет восстановить торговый баланс в мире, получив возможность разработать новую тарифную программу.

Ранее американский президент, который официально вступит в свою должность 20 января, пригрозил повысить импортные пошлины для Евросоюза. К такому шагу Трамп намерен обратиться, если европейские страны не увеличат закупки энергоресурсов у США.

Зульфат Шафигуллин