AZAL временно приостановил все авиарейсы по маршруту Баку–Казань–Баку

Фото: Мария Зверева

Все авиарейсы по маршруту Баку-Казань-Баку приостановлены на неопределенный срок. Об этом сообщает азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL).

Решение о приостановке принято на фоне регулярных закрытий воздушного пространства над столицей Татарстана. Авиакомпания утверждает, что рейсы приостановлены для обеспечения безопасности полетов.

— AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией и будет информировать пассажиров о любых изменениях, — говорится в заявлении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Все пассажиры, ранее приобретавшие билеты на рейсы по маршрутам Баку–Казань–Баку смогут получат право на полное возмещение без штрафов или перебронировать свои билеты.



Сегодня 8 января объявила об отмене рейса из Баку в Казань, запланированного на среду. Такое решение было принято из-за утреннего закрытия неба над городом.

Ранее AZAL временно прекратил полеты в семь российских городов — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный и Махачкала. На такой шаг авиакомпания пошла после крушения в казахстанском Актау самолета, следовавшего в столицу Чечни.

Зульфат Шафигуллин