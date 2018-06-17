Киев своими глазами: «Бессмертный полк» без провокаций, невидимые националисты и вежливые силовики

Из Уфы в Киев: путевые заметки. Часть 2

Недавно уфимец Тимур Гимранов предпринял путешествие в Киев — столицу Украины, с которой у России сейчас непростые отношения. Причем поехал он не один, а с семьей. Своими впечатлениями о поездке колумнист продолжает делиться в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Ночной старый Киев

В нем очень спокойно, тихо. Пьяных не видно. Очень приятно гулять с семьей.

Левобережье

В спальном районе я был мало. Здесь расположены рынки, крупные торговые центры, также есть фонтаны и прекрасная набережная. Очень чистая, на мой взгляд.

Цены, зарплаты, проезд

Расплачивался я картами «Сбербанка» и «Тинькофф». Все международные, естественно. У меня была MasterCard. Все прекрасно конвертировалось. Там, где нужна была наличка, снимал деньги в банкомате.

Цены на брендированные продукты питания в упаковке («Барни», йогурты, «Сникерсы» и т. д.) и бытовую химию («Ариэль» и т. п.) практически такие же, как в Уфе. Рубль-два в учет не беру.

Местные продукты питания (овощи, фрукты, мясо) дешевле, чем в Уфе.

Бензин в Киеве на треть дороже, чем в Уфе



Зарплаты — нижний порог близок к уфимскому, как понял по разговорам. Средние приближаются к московским/питерским.

Проезд в автобусе — 5 гривен (12 рублей), в метро был 4 гривны по карте метро и 5 при оплате банковской картой (когда вернулся в Уфу, узнал, что проезд в метро, как говорят, подняли до 7 гривен, то есть почти 23 рубля).

То есть маршрутчики Киева (столицы Украины!) могут такой проезд позволить, а уфимские — нет, «потому что бензин дорогой». Но бензин в Киеве на треть дороже, чем в Уфе.

Киевляне

Киевляне, или, как они сами себя называют, кияне [транскрипция: кыяне], разнообразны.

Как говорят местные, около 60% киевлян говорят на русском языке в быту. Но выговоры у них южные, со специфическим произношением «Г» и интонациями. Что интересно, восточные украинцы говорят его ближе к «Хэ», а западные — ближе к английскому «h», как мне показалось. Все говорят на русском очень «певуче», то есть интонации очень выразительны, хоть и немного непривычны: высота звуков и скорость в предложении различается в разных ее частях.

Впрочем, они российские говоры тоже отличают: мне сказали, что говор у меня не московский, но российский, потому что я «не тяяяяну» ударные гласные, как в Москве.

Пятилетний сын успел при планировании поездки подбежать в слезах и зареветь:

— Папа! Я не хочу в Киев!

— Почему?

— Там все на английском говорят!

— Нет, там говорят на русском и украинском.

— А, ну тогда ладно, поеду.

Как говорят местные, около 60% киевлян говорят на русском языке в быту

Разумеется, что никого за российский акцент при мне не били. За русский язык — тем более.

В магазинах продавцы говорят в основном на украинском, но некоторые говорят и на русском, в том числе и с российским акцентом. На украинском говорит молодежь, причем, как сказали, переход многих из них на украинский язык в быту был вызван именно действиями России последних лет и сознательным выбором, а не политикой самого государства.

В Киеве иногда встречаются вывески и реклама на русском.

Фраза, произнесенная на рынке продавщицей:

«А вы откуда? Да нет, я не буду к вам плохо относиться. Сейчас в Украину со всеми сложностями на границе приезжают из РФ только друзья. Вот раньше по-разному было. Мне просто интересно».

Я бы сказал, что эта фраза женщины — ключевое в восприятии россиян и русского акцента на территории Украины. Украинцы верят в своих пограничников. И доехавшие до Киева россияне воспринимаются как обычные люди, без предубеждения, доброжелательно.

С языком связан один эпизод в Киеве.

Я с сыном вышел на улицу. На улице 8 мая.

Подходит ко мне крупный мужик лет 45— 50, то ли поддатый, то ли просто под эмоциями, обращается на украинском

— Доброго дня! Ви, я бачу, справжній українець!

Доехавшие в Киев россияне воспринимаются как обычные люди, без предубеждения, доброжелательно

Я уже привык отвечать на украинском на обращения на украинском, а потому:

— Доброго дня!

Далее на украинском, довольно быстро, он спросил меня, где к 9 мая можно получить… (я не понял, что он сказал, но предположил, что символический «красный мак», который носят на груди — символ памяти о Второй мировой войне на территории Украины и в мире).

— Ні, — сказал я.

Затем он мне пожаловался на жизнь. Говорил он очень быстро. Из всех слов я понял, что жаловался он мне на власть, что-то еще, а я, раз уж он решил, что я украинец, сочувственно пожимал плечами и изображал сочувствие. Но не понял бо́льшую часть того, что он сказал.

В конце он поблагодарил меня, пожал руку и «дал пять» сыну.

9 мая

Случайно мы попали в парк Славы в Киеве на 9 мая. Видели несколько людей из «Бессмертного полка». Их никто не бил. Они спокойно прошлись с фотографиями родственников, украшенных георгиевскими лентами. Полиция соблюдала порядок.

Памятник Родине-Матери был с советским гербом, но на голове у нее был венок из красных маков.

На все постаменты городам-героям были возложены цветы. Включая Москву. Охраны не было. Никто не пытался выбросить цветы.

Был концерт в память жертв Второй мировой войны. На территории Украины он проходит под девизом «Ніколи знову» (Никогда снова).





Случайно мы попали в парк Славы в Киеве на 9 мая



Националисты

Я их не видел. Вообще.

Более того, меня частенько принимали за украинца, даже когда я говорил на русском, хотя в Уфе меня то за татарина, то за русского, то за еврея принимают.

В магазинах старался говорить на украинском, учитывая мой небогатый словарный запас.

Сложные предложения произносил на русском.

Силовики. Документы. Сим-карты

Сим-карты продают без документов. Есть предоплаченные тарифы. Вообще много разных операторов и тарифов.

Документы мы доставали дважды — лишь на границе. Даже при аренде квартиры документов у нас не запросили. Силовики тоже не проверяли документы.

Про новую украинскую полицию знакомая рассказала, что однажды чуть подвыпившей вышла из метро, а спустя три квартала к ней подъехала патрульная машина:

— Девушка, мы за вами от метро едем, чтобы на вас никто не напал. Может мы вас домой довезем?

— Спасибо, но я уже дошла до дома.

Вообще полиция в Киеве опрятная, не вызывает страха, а наоборот, уважение.

Военные (скорее всего, молодые курсанты) тоже выглядят приятно и не вызывают опасений.

Мне ни от тех, ни от других не хотелось уйти подальше. Никто не забирает прохожих, не хамит, не «борзеет» и не заставляет предъявить документы.

Как уфимцу мне понравился рельеф и воздух, а как любителю ухоженности и архитектуры Казани — также



В целом, подводя итог, я скажу, что Киев мне понравился. Как уфимцу мне понравился рельеф и воздух, а как любителю ухоженности и архитектуры Казани – также.

Киев по размеру на 100 кв. км больше Уфы (по данным Википедии), а население — официально 3 миллиона (по оценкам. На самом деле 6 миллионов, считая приезжих).

В отличие от Москвы в столице Украины люди добродушнее, вежливее и опрятнее. Да и пробок в Киеве я не видел (то есть в центре их точно нет), как и огромного скопления припаркованных где попало машин.

Интересный и спокойный город для пешего туризма. К сожалению, за 7 дней не успели обойти все достопримечательности.

Подводя личный итог, отвечу на вопросы, которые я сам себе задавал и что спрашивали.

Боялся ли я, когда ехал? Я — немного да. Жена — сильнее. Моя мама, сидя дома, практически билась в истерике, боясь за нас.

Видел ли я то, о чем говорят в российских СМИ? Нет.

Приеду ли я вновь? Надеюсь, что да.

Хотел бы я жить в Киеве? Да.