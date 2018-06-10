Киев своими глазами: поиски шпионов, гигантские граффити и лестные сравнения с Казанью

Из Уфы в Киев: путевые заметки. Часть 1

Недавно уфимец Тимур Гимранов предпринял путешествие в Киев — столицу Украины, с которой у России сейчас непростые отношения. Причем поехал он не один, а с семьей. Своими впечатлениями о поездке блогер делится в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

Подходило время отпуска, и встал вопрос о месте поездки. Немного подумав, поспорив с супругой, выслушав телевизионные предубеждения мамы, я решил посетить Киев: древний город, о котором я читал в учебниках истории. Киев — это город Булгакова. Всегда мечтал увидеть Андреевский спуск, представить прошлое и просто полюбоваться старинными домами, которых так мало осталось в родной Уфе.

В Киеве у меня живут друзья из соцсетей, а еще на территории Украины — родственники, а потому предубеждения, сформированного СМИ, у меня не было.

Планирование путешествия

Итак, я начал планировать путешествие из Уфы в Киев. Первое, что я выяснил, — как россиянину преодолеть границу. В настоящий момент для поездки на территорию Украины виза не нужна, но требуется биометрический паспорт (на всех, включая детей), приглашение от граждан Украины или же украинской организации (для одиночек, как понял — исключительно для совершеннолетних мужчин). Для семьи требуются лишь биометрические паспорта, без приглашения.

Паспорта есть, осталось спланировать поездку в Киев, при этом выбрав по соотношению цена/качество. Варианты были такими: из Уфы в Минск или из Уфы в Москву самолетом, а затем на автобусе или поезде в Киев. Вариант по перелету в Минск был отметен, так как стоимость билетов была выше, чем до Москвы.

Далее шел выбор между поездом и автобусом. Расчетное время поездки: 12—17 часов (далее я расскажу почему). Разница между видами транспорта несущественна, а потому я выбирал по дополнительным услугам и сервису.

Стоимость проезда на поезде составляла около 4500 рублей на одного человека в одну сторону, а автобуса — 1700 рублей. Друзья мне посоветовали автобусы фирмы EcoLines. Плюсы: наличие стюардесс в салоне, продажа (при необходимости) закусок и горячих напитков, наличие Wi-Fi, туалета в салоне. Я выбрал из целей экономии автобус.

Всегда мечтал увидеть Андреевский спуск, представить прошлое и просто полюбоваться старинными домами, которых так мало осталось в родной Уфе.

Выезд и граница

Начало мая 2018 года. Билеты куплены, и путь начался.

Перелет в Москву я не буду описывать, а начну с автовокзала. Автовокзал находится в южной части Москвы. Небольшой, даже по уфимским меркам. При регистрации я указал российские общегражданские документы, но при посадке проверяли именно загранпаспорта.

Автобус был, на мой взгляд, комфортабельным. На обратной дороге в Москву в автобусе установили индивидуальные планшеты с закачанными фильмами на разных языках (языки — на выбор), но при выезде в Киев их не было, так как их обновляли, но было не обидно — они не были заявлены при покупке билета, а стали приятным бонусом; наушники лучше брать свои, или покупать у стюардессы.

По пути, в Калужской области, сотрудники полиции остановили автобус и проверили документы украинцев, запретив право на въезд в Россию тем, кто нарушил миграционное законодательство: не более 90 дней на территории РФ.

Доехав до границы, мы познакомились с долгой процедурой преодоления границы. Без лишних подробностей, но оговорюсь, что все это занимает в лучшем случае 2 часа, а в худшем три с половиной — четыре.

Сначала в России проверяют документы и вещи (все вещи, включая багаж, необходимо взять в руки и тащить по таможенному зданию). В итоге получаешь печать о разрешении на выезд.

Не забудьте проверить, нет ли у вас долгов на сайте Госуслуг, а иначе вас не выпустят из России.

На заметку: здесь, после прохождения контроля, можно покурить, пока загружают багаж. При возвращении в Россию ваши вещи досматривают также, как в аэропорту, просвечивая их; металлоискатели у россиян работают в обе стороны границы.

Печати получены — и вот мы въезжаем на украинскую территорию.

Собачка пробегает с пограничником по салону, ища наркотики. Из салона россиян просят подойти к украинской пограничнице, которая сидит в небольшом «киоске», напоминающем больше старые советские автобусные кассы.

Процедура выявления «шпигунов» (шпионов) на ранних этапах, проверки документов и разрешения на въезд. Здесь, если вы едете в одиночку, то потребуется юридически заверенное приглашение от украинцев, как я указал выше. Иначе совершеннолетнего россиянина мужского пола не пропустят (про совершеннолетних россиянок, въезжающих в одиночку на территорию Украины, я не выяснял).

Если вы внесены в базу данных сайта «Миротворец», собирающего информацию об угрожающих безопасности Украины людях и нарушителях части законов Украины (например, отдых в Крыму), то вам будет запрещен въезд.

Немного нервничаю, не зная, что ожидать, да к тому же сонный. Поздняя ночь, третий или четвертый час пограничного контроля (суммарно). Жена с ребенком проходят, говоря, что они со мною с едут с целью туризма. У жены и у меня снимают отпечатки всех пальцев на правой руке.

Мой разговор с украинской пограничницей:

— Цель визита?

— Встретиться с родственниками и друзьями с «Фейсбука».

— Который раз в Украине?

— Буду первый.

— Вы же сказали, что у вас родственники есть?

— Ну да, мою бабушку эвакуировали во время Второй мировой (пытаюсь описать отрывок родословной).

Прерывает:

— А какие родственники сейчас в Украине?

— Четвероюродная тетя.

— А они в курсе, что вы приедете?

— Ну да.

— А друзья?

— Ну они по «Фейсбуку».

— То есть вы никого из них в реальности не видели?

— Ну да.

— Куда едете?

— В Киев, на 7 дней.

— Обратный билет есть?

— Есть, в автобусе, могу принести.

— Не надо.

— А где вы поселитесь?

— В квартире, могу бронь показать.

— Не надо, — ставит печать в паспорте. — Идите в автобус.

Все, пропустили. Едем.

Днепр уже Волги, но шире Белой. Стороны города соединяются несколькими мостами

Киев. Прибытие

Киев встретил нас огромными, практически уфимскими горами, скрытыми зеленью. Вопреки стереотипам об украинской территории, Киев совершенно не степной, а гористый. Такова правобережная часть стольного града, старинная, где некогда стояли и княжьи хоромы, и крепостные стены, где жили известные киевляне многие века.

Левобережная же часть Киева равнинна, как Уфа за мостом, в сторону аэропорта. Здесь расположены спальные районы, производства и живет бо́льшая часть киевлян.

Меж ними протекает Днепр. Он уже Волги, но шире Белой. Стороны города соединяются несколькими мостами, по двум из них также проходят поезда метро.

Бронирование и поселение. Цены

Мы снимали квартиру-студию в старом городе. С телевизором, стиралкой, душем. Горячая вода была (в Киеве проблем с горячей водой не было и нет, как пояснили киевляне). Выбрали дорогую — 15 000 рублей за семь ночей (двое взрослых и ребенок бесплатно). Брали в фирме, бронируя через Booking.

В квартиру раз в 2 дня приходила горничная и убиралась. Были проблемы с душем — связались с менеджером, пришел очень вежливый сантехник и все быстро исправил.

Обычные цены за 7 дней — это 6 500—7 500 рублей, но в спальном районе. Примерно такие же цены (от 7 000 до 15 000) — в гостиницах. То есть отели в Киеве даже дешевле уфимских (!).

С Майданом связан любопытный эпизод моего путешествия: мы проходили по нему после победы Израиля на Евровидении

Правобережье. Старый город

Сравнивая с Уфой и Казанью старый город, могу отметить, что он ближе к Казани: огромные доходные дома XIX — начала XX века, среди которых преобладают трех-четырехэтажные. Ты идешь и идешь по улицам, думая: «Ну сейчас пойдут новостройки». Но нет — очередная улочка со старинными домами.

Улочки здесь часто мощеные, некоторые идут резко в гору. Улицы, в отличие от Уфы, не расширяли, а оставили озелененными, а потому приятная прохлада защищает от солнца.

Также, как и в Москве, машины пропускают пешеходов (как мне сказали, приучились они к этому после штрафов), а не мчатся, как в столицах Башкортостана и Татарстана.

Припаркованных машин на обочинах в выходные практически нет, а сами киевляне предпочитают ездить на метро и затем идти пешком до цели.

В выходные некоторые улицы делают пешеходными. Часть Крещатика (включая площадь Независимости, она же тот самый Майдан Незалежності) перестали делать пешеходной на все выходные, как мне рассказали, а делают только на воскресенье.

С Майданом связан любопытный эпизод моего путешествия: мы проходили по нему после победы Израиля на Евровидении. Украинцы организовали митинг и стояли с плакатами «Украина с Израилем! Поздравляем с победой!», с украинскими и израильскими флагами. Никто им не мешал, не кидался на них.

Особенно меня поразили пианино, которые установлены и вдоль проезжих дорог, и в парках



Украинцы могут курить практически везде (естественно, в пределах разумного), но обилие мусорных урн и общая культура горожан заставляют их тушить, а затем бросать бычки в урны. Поэтому окурков на улице практически не видно, как и остального мусора (да, есть бычки на земле, но их мало).

Киев очень зеленый – это не только деревья вдоль дорог, но и скверики, скверы, парки, где можно встретить удивительные статуи, обилие фонтанов.

Особенно меня поразили пианино, которые установлены и вдоль проезжих дорог, и в парках. Любой может сесть за инструмент и сыграть. И никто их не ломает, не ворует.

«Глухие» стены домов в городе украшены муралами: красочными художественными граффити на всю стену, изображающими фантастические изображения (советую набрать в поисковике «муралы Киева» — их множество). И, как мне кажется, благодаря этому меньше уродливых граффити, потому что людям стыдно рисовать свою «мазню» в сравнении с муралами. То есть метод не запретов, а метод стремления к совершенствованию мастерства, «конкурсности» и элитарности уличного стрит-арта.

Здесь можно засматриваться на лепнину домов, на муралы, сидеть в уютных кафетериях, коих множество в городе; бродить по улочкам, восхищаясь архитектурой; заходить в небольшие частные кондитерские, где при тебе готовят чудеса вкуса (а эту традицию киевляне позаимствовали у Львова, бывшего австро-венгерского города, где они были распространены).

В Киеве есть целый микрорайон, построенный в 2010 году в стиле дореволюционных домов. Киевляне очень берегут архитектуру старого города, ухаживают за ней. Современных домов очень мало в старом городе. И это прекрасно.

Воздух здесь такой же по влажности, что в Уфе. Но разумеется, в Киеве весной теплее, а также растут каштаны. Словом, Киев мне понравился как город…

1 / 25 9 мая. Цветы городам-героям



В районе метро «Золотые ворота»

Вид на Днепр

Вид на часть ночного Киева

Вид с горы

Вид с территории Киево-Печерской Лавры

Детский кукольный театр

Ул. Ивана Франко

Майдан. Митинг в честь победы Израиля на «Евровидении»













Ночной Андреевский спуск









Площадь Богдана Хмельницкого

Площадь Богдана Хмельницкого





Продолжение следует