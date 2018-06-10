Киев своими глазами: поиски шпионов, гигантские граффити и лестные сравнения с Казанью
Из Уфы в Киев: путевые заметки. Часть 1
Недавно уфимец Тимур Гимранов предпринял путешествие в Киев — столицу Украины, с которой у России сейчас непростые отношения. Причем поехал он не один, а с семьей. Своими впечатлениями о поездке блогер делится в авторской колонке, написанной для «Реального времени».
Подходило время отпуска, и встал вопрос о месте поездки. Немного подумав, поспорив с супругой, выслушав телевизионные предубеждения мамы, я решил посетить Киев: древний город, о котором я читал в учебниках истории. Киев — это город Булгакова. Всегда мечтал увидеть Андреевский спуск, представить прошлое и просто полюбоваться старинными домами, которых так мало осталось в родной Уфе.
В Киеве у меня живут друзья из соцсетей, а еще на территории Украины — родственники, а потому предубеждения, сформированного СМИ, у меня не было.
Планирование путешествия
Итак, я начал планировать путешествие из Уфы в Киев. Первое, что я выяснил, — как россиянину преодолеть границу. В настоящий момент для поездки на территорию Украины виза не нужна, но требуется биометрический паспорт (на всех, включая детей), приглашение от граждан Украины или же украинской организации (для одиночек, как понял — исключительно для совершеннолетних мужчин). Для семьи требуются лишь биометрические паспорта, без приглашения.
Паспорта есть, осталось спланировать поездку в Киев, при этом выбрав по соотношению цена/качество. Варианты были такими: из Уфы в Минск или из Уфы в Москву самолетом, а затем на автобусе или поезде в Киев. Вариант по перелету в Минск был отметен, так как стоимость билетов была выше, чем до Москвы.
Далее шел выбор между поездом и автобусом. Расчетное время поездки: 12—17 часов (далее я расскажу почему). Разница между видами транспорта несущественна, а потому я выбирал по дополнительным услугам и сервису.
Стоимость проезда на поезде составляла около 4500 рублей на одного человека в одну сторону, а автобуса — 1700 рублей. Друзья мне посоветовали автобусы фирмы EcoLines. Плюсы: наличие стюардесс в салоне, продажа (при необходимости) закусок и горячих напитков, наличие Wi-Fi, туалета в салоне. Я выбрал из целей экономии автобус.
Выезд и граница
Начало мая 2018 года. Билеты куплены, и путь начался.
Перелет в Москву я не буду описывать, а начну с автовокзала. Автовокзал находится в южной части Москвы. Небольшой, даже по уфимским меркам. При регистрации я указал российские общегражданские документы, но при посадке проверяли именно загранпаспорта.
Автобус был, на мой взгляд, комфортабельным. На обратной дороге в Москву в автобусе установили индивидуальные планшеты с закачанными фильмами на разных языках (языки — на выбор), но при выезде в Киев их не было, так как их обновляли, но было не обидно — они не были заявлены при покупке билета, а стали приятным бонусом; наушники лучше брать свои, или покупать у стюардессы.
По пути, в Калужской области, сотрудники полиции остановили автобус и проверили документы украинцев, запретив право на въезд в Россию тем, кто нарушил миграционное законодательство: не более 90 дней на территории РФ.
Доехав до границы, мы познакомились с долгой процедурой преодоления границы. Без лишних подробностей, но оговорюсь, что все это занимает в лучшем случае 2 часа, а в худшем три с половиной — четыре.
Сначала в России проверяют документы и вещи (все вещи, включая багаж, необходимо взять в руки и тащить по таможенному зданию). В итоге получаешь печать о разрешении на выезд.
Не забудьте проверить, нет ли у вас долгов на сайте Госуслуг, а иначе вас не выпустят из России.
На заметку: здесь, после прохождения контроля, можно покурить, пока загружают багаж. При возвращении в Россию ваши вещи досматривают также, как в аэропорту, просвечивая их; металлоискатели у россиян работают в обе стороны границы.
Печати получены — и вот мы въезжаем на украинскую территорию.
Собачка пробегает с пограничником по салону, ища наркотики. Из салона россиян просят подойти к украинской пограничнице, которая сидит в небольшом «киоске», напоминающем больше старые советские автобусные кассы.
Процедура выявления «шпигунов» (шпионов) на ранних этапах, проверки документов и разрешения на въезд. Здесь, если вы едете в одиночку, то потребуется юридически заверенное приглашение от украинцев, как я указал выше. Иначе совершеннолетнего россиянина мужского пола не пропустят (про совершеннолетних россиянок, въезжающих в одиночку на территорию Украины, я не выяснял).
Если вы внесены в базу данных сайта «Миротворец», собирающего информацию об угрожающих безопасности Украины людях и нарушителях части законов Украины (например, отдых в Крыму), то вам будет запрещен въезд.
Немного нервничаю, не зная, что ожидать, да к тому же сонный. Поздняя ночь, третий или четвертый час пограничного контроля (суммарно). Жена с ребенком проходят, говоря, что они со мною с едут с целью туризма. У жены и у меня снимают отпечатки всех пальцев на правой руке.
Мой разговор с украинской пограничницей:
— Цель визита?
— Встретиться с родственниками и друзьями с «Фейсбука».
— Который раз в Украине?
— Буду первый.
— Вы же сказали, что у вас родственники есть?
— Ну да, мою бабушку эвакуировали во время Второй мировой (пытаюсь описать отрывок родословной).
Прерывает:
— А какие родственники сейчас в Украине?
— Четвероюродная тетя.
— А они в курсе, что вы приедете?
— Ну да.
— А друзья?
— Ну они по «Фейсбуку».
— То есть вы никого из них в реальности не видели?
— Ну да.
— Куда едете?
— В Киев, на 7 дней.
— Обратный билет есть?
— Есть, в автобусе, могу принести.
— Не надо.
— А где вы поселитесь?
— В квартире, могу бронь показать.
— Не надо, — ставит печать в паспорте. — Идите в автобус.
Все, пропустили. Едем.
Киев. Прибытие
Киев встретил нас огромными, практически уфимскими горами, скрытыми зеленью. Вопреки стереотипам об украинской территории, Киев совершенно не степной, а гористый. Такова правобережная часть стольного града, старинная, где некогда стояли и княжьи хоромы, и крепостные стены, где жили известные киевляне многие века.
Левобережная же часть Киева равнинна, как Уфа за мостом, в сторону аэропорта. Здесь расположены спальные районы, производства и живет бо́льшая часть киевлян.
Меж ними протекает Днепр. Он уже Волги, но шире Белой. Стороны города соединяются несколькими мостами, по двум из них также проходят поезда метро.
Бронирование и поселение. Цены
Мы снимали квартиру-студию в старом городе. С телевизором, стиралкой, душем. Горячая вода была (в Киеве проблем с горячей водой не было и нет, как пояснили киевляне). Выбрали дорогую — 15 000 рублей за семь ночей (двое взрослых и ребенок бесплатно). Брали в фирме, бронируя через Booking.
В квартиру раз в 2 дня приходила горничная и убиралась. Были проблемы с душем — связались с менеджером, пришел очень вежливый сантехник и все быстро исправил.
Обычные цены за 7 дней — это 6 500—7 500 рублей, но в спальном районе. Примерно такие же цены (от 7 000 до 15 000) — в гостиницах. То есть отели в Киеве даже дешевле уфимских (!).
Правобережье. Старый город
Сравнивая с Уфой и Казанью старый город, могу отметить, что он ближе к Казани: огромные доходные дома XIX — начала XX века, среди которых преобладают трех-четырехэтажные. Ты идешь и идешь по улицам, думая: «Ну сейчас пойдут новостройки». Но нет — очередная улочка со старинными домами.
Улочки здесь часто мощеные, некоторые идут резко в гору. Улицы, в отличие от Уфы, не расширяли, а оставили озелененными, а потому приятная прохлада защищает от солнца.
Также, как и в Москве, машины пропускают пешеходов (как мне сказали, приучились они к этому после штрафов), а не мчатся, как в столицах Башкортостана и Татарстана.
Припаркованных машин на обочинах в выходные практически нет, а сами киевляне предпочитают ездить на метро и затем идти пешком до цели.
В выходные некоторые улицы делают пешеходными. Часть Крещатика (включая площадь Независимости, она же тот самый Майдан Незалежності) перестали делать пешеходной на все выходные, как мне рассказали, а делают только на воскресенье.
С Майданом связан любопытный эпизод моего путешествия: мы проходили по нему после победы Израиля на Евровидении. Украинцы организовали митинг и стояли с плакатами «Украина с Израилем! Поздравляем с победой!», с украинскими и израильскими флагами. Никто им не мешал, не кидался на них.
Украинцы могут курить практически везде (естественно, в пределах разумного), но обилие мусорных урн и общая культура горожан заставляют их тушить, а затем бросать бычки в урны. Поэтому окурков на улице практически не видно, как и остального мусора (да, есть бычки на земле, но их мало).
Киев очень зеленый – это не только деревья вдоль дорог, но и скверики, скверы, парки, где можно встретить удивительные статуи, обилие фонтанов.
Особенно меня поразили пианино, которые установлены и вдоль проезжих дорог, и в парках. Любой может сесть за инструмент и сыграть. И никто их не ломает, не ворует.
«Глухие» стены домов в городе украшены муралами: красочными художественными граффити на всю стену, изображающими фантастические изображения (советую набрать в поисковике «муралы Киева» — их множество). И, как мне кажется, благодаря этому меньше уродливых граффити, потому что людям стыдно рисовать свою «мазню» в сравнении с муралами. То есть метод не запретов, а метод стремления к совершенствованию мастерства, «конкурсности» и элитарности уличного стрит-арта.
Здесь можно засматриваться на лепнину домов, на муралы, сидеть в уютных кафетериях, коих множество в городе; бродить по улочкам, восхищаясь архитектурой; заходить в небольшие частные кондитерские, где при тебе готовят чудеса вкуса (а эту традицию киевляне позаимствовали у Львова, бывшего австро-венгерского города, где они были распространены).
В Киеве есть целый микрорайон, построенный в 2010 году в стиле дореволюционных домов. Киевляне очень берегут архитектуру старого города, ухаживают за ней. Современных домов очень мало в старом городе. И это прекрасно.
Воздух здесь такой же по влажности, что в Уфе. Но разумеется, в Киеве весной теплее, а также растут каштаны. Словом, Киев мне понравился как город…
- 9 мая. Цветы городам-героям
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- В районе метро «Золотые ворота»
- Вид на Днепр
- Вид на часть ночного Киева
- Вид с горы
- Вид с территории Киево-Печерской Лавры
- Детский кукольный театр
- Ул. Ивана Франко
- Майдан. Митинг в честь победы Израиля на «Евровидении»
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- Ночной Андреевский спуск
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- Площадь Богдана Хмельницкого
- Площадь Богдана Хмельницкого
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Продолжение следует
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