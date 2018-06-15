«День энергетики Сименс»: от маленьких турбин до умных технологий

Как специалисты энергокомпаний искали эффективные решения

Фото: Компания "Сименс"

Немецкий концерн «Сименс» ведет свою деятельность более чем в 200 странах и в России видит особые перспективы присутствия. Оборудование и проекты компании представлены на большинстве крупных предприятий страны, в том числе и в Татарстане. Недавно в казанской гостинице «Ривьера» прошла региональная конференция, на которой специалисты и партнеры «Сименс» делились опытом и обсуждали тенденции современной энергоотрасли. Мероприятие посетили более 100 представителей ключевых крупных предприятий. Подробнее — в репортаже.

От маленьких энергоблоков до решений «под ключ»

Накануне в казанской «Ривьере» прошел семинар «День энергетики «Сименс», организованный российским подразделением концерна. Обсудить проблемы энергетической отрасли, поговорить о задачах, обменяться опытом и узнать об эффективных технических решениях собрались специалисты не только из Татарстана, но и из других близлежащих регионов федерального округа. Среди участников можно было встретить представителей ключевых предприятий республики — ТГК-16, «Сетевой компании», «Татэнерго», «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», «Татнефти». Всего мероприятие посетили более 100 человек. В числе выступающих экспертов — представители и партнеры компании «Сименс».

— «Сименс» постоянно проводит подобные мероприятия, — рассказал «Реальному времени» директор филиала «Сименс» в ПФО Шамиль Файзрахманов. — Однако конференция, посвященная газовым турбинам, проходит в нашем регионе впервые. Таким образом, мы хотим быть ближе к клиентам, — уточнил он. По словам Файзрахманова, организаторы представили все энергетические направления работы компании, включая основное — производство и передачу электроэнергии.

«Конференция, посвященная газовым турбинам, проходит в нашем регионе впервые», — рассказал Шамиль Файзрахманов



Семинар был поделен на несколько блоков. В первой части «Генерация и сервис энергетического оборудования» спикеры рассказали участникам о паровых и газовых турбинах, которые сегодня производит и поставляет немецкий концерн, а также о газопоршневых установках «Сименс».



Так, например, сегодня в мире всего установлено 6 750 газовых турбин «Сименс» различной мощности. В арсенале компании есть совсем маленькие установки, начиная от 6 МВт, и такие гиганты, как турбины класса H, мощность которых превышает 400 МВт. Как раз одним из таких энергоблоков немецкая компания обеспечит татарстанский нефтехимический гигант — «Нижнекамскнефтехим». Энергостанция мощностью 495 МВт обеспечит электроэнергией все предприятия градообразующей компании. Там установят оборудование, которое позволит минимизировать выбросы в атмосферу, что благоприятно скажется на экологической обстановке Нижнекамска.

В первой части спикеры рассказали участникам о паровых и газовых турбинах, а также о газопоршневых установках



Об опыте внедрения газовых установок малой мощности рассказал представитель татарстанской компании «КЭР-Генерация» Радик Вазиев. Компания установила блок мощностью 20 МВт на площадке Елабужских ПТС. Мини-теплоэлектростанция будет работать в комбинированном цикле, то есть выдавать тепловую и электрическую энергию. Основное оборудование состоит из четырех газотурбинных установок единичной мощностью 5,6 МВт и четырех водогрейных котлов-утилизаторов. По словам выступающего, такое решение позволит сэкономить выработку электроэнергии, сдержать рост тарифов на тепло для населения и повысить надежность энергоснабжения. Подобный проект компания планирует также реализовать и в Зеленодольске.



«Энергоблок — не просто металл, а сложная система»

«Сименс» не только производит и поставляет турбины предприятиям, но и предлагает готовые решения «под ключ».

— Мы видим открытый рынок России, где действительно есть потребность в такого рода решениях. Поэтому «Сименс» активно локализует производство. В Санкт-Петербурге мы открыли кластер по производству энергетического оборудования, где осуществляется поэтапная локализация производства газовых турбин большой мощности. В сентябре было открыто сервисное подразделение по ремонту и восстановлению лопаток, и сейчас с более расширенным предложением мы выходим на рынок энергетики РФ, — пояснил в разговоре Шамиль Файзрахманов.

О газопоршневых установках немецкого концерна слушателям рассказал представитель компании-партнера «Автономный энергосервис» Сергей Кузин. Он отметил, что газопоршневые электростанции производятся в Испании, ресурс одной такой единицы составляет 60 тыс. моточасов.



— Предприятию нужно задуматься о такой энергостанции в нескольких случаях: если цена за электроэнергию слишком высока, ощущается нехватка мощностей, электроэнергия плохого качества или есть перебои с энергоснабжением, — сообщил залу спикер. Он также заметил, что сегодня ГПУ «Сименс» довольно распространены среди майнинг-ферм. Правда в основном московских, а вот представители майнинговых ферм из Татарстана к ним еще не обращались.

Участники семинара могли в 3D познакомиться с внутренним строением турбин и виртуально осмотреть электростанцию и оборудование

Особое место в работе «Сименс» занимает такое направление, как дигитализация и цифровизация. Одно из выступлений семинара было посвящено комплексному подходу немецкого концерна к внедрению этого направления на всех этапах жизненного цикла продуктов компании и развития бизнеса концерна как такового в целом. Каждый энергоблок — не просто турбина из металла, а еще очень сложная система автоматизации, она должна работать без участия человека, уверены специалисты компании. Такие системы сегодня производятся в Подольске, Санкт-Петербурге и Москве.



— В Европе «Сименс» является одним из родоначальников развития системы «Индустрия 4.0», — подчеркнул глава филиала компании в ПФО. В подтверждение позиции концерна в области цифровизации и дигитализации Файзрахманов также продемонстрировал интерактивные стенды, где участники семинара могли в 3D познакомиться с внутренним строением турбин и виртуально осмотреть электростанцию и оборудование. — «Сименс» предлагает заказчикам модели цифрового двойника, которые помогают оптимизировать производственные процессы предприятия клиента, тем самым повышая его эффективность и прибыльность, — пояснил Шамиль Файзрахманов.

В заключение участники смогли обсудить итоги сессий, задать интересующие вопросы и обменяться контактами



Второй блок семинара был посвящен электрораспределительному оборудованию, которое позволяет генерирующим объектам передавать электроэнергию непосредственно потребителю. В заключение участники смогли обсудить итоги сессий, задать интересующие вопросы и обменяться контактами.