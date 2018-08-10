Налоговый маневр: как фискалы России заработали треть миллиарда на всех, а самый богатый угодил в СИЗО

Обзор доходов руководителей УФНС России и их семей

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать доходы сотрудников фискальных органов. Ранее мы подсчитали, сколько зарабатывает руководящий состав татарстанского управления ФНС и межрайонных налоговых инспекций (их средний доход оказался равен 153 тыс. рублей). Сегодня вашему вниманию предлагается обзор доходов руководителей региональных управлений Федеральной налоговой службы и их семей. В месяц каждый из начальников управлений получает в среднем 241 тыс. рублей, а все вместе они с помощью супругов заработали за 2017 год 322,5 млн рублей. Это на 27 млн рублей меньше, чем годом ранее. Не обошлось и без кадровых потерь — самый богатый налоговик по итогам 2016-го вылетел из рейтинга, и надолго: он находится под следствием по подозрению во взяточничестве. В такой же ситуации еще один его коллега, привлекший к себе внимание сверхдоходами. Подробности — в материале «Реального времени».

Санкт-петербуржец, многодетный отец и просто богатый человек

Самым богатым из начальников региональных подразделений налоговой службы оказался Сергей Маркевич. Причем шефу управления ФНС по Орловской области удалось увеличить свой доход за год почти в 11 раз — с 1,2 млн до 13,9 млн рублей. Ответ на вопрос о столь резком росте благосостояния кроется в предыдущей налоговой декларации. Судя по ней, Маркевич владел земельным участком площадью 3413 кв. м, от которого и избавился, сумев выручить достаточно крупную сумму — 12,7 млн рублей. Сейчас у чиновника две квартиры в собственности, одна в пользовании, Toyota Land Cruizer и Ford Mondeo. Судя по декларации, у Маркевича четверо несовершеннолетних детей, супруги нет.

На должность руководителя УФНС Орловской области он был назначен в январе 2016-го. С 2004 года работал в налоговых органах Санкт-Петербурга, с 2008-го по 2011-й руководил УФНС по Самарской области, потом работал в структуре Росалкогольрегулирования на Дальнем Востоке. В 2014—2015 годах был генеральным директором АО «Гражданское», занимающегося ремонтом и уборкой дорог в Северной столице, где, согласно декларации за 2015 год, заработал 428 тыс. рублей. По данным издания «Деловой Петербург», компания получает подряды на сумму более 1 млрд рублей в год.

С фамилией Маркевича связан ряд скандалов: например, во время его работы в Самарской области местные налоговики сошлись в схватке с ГУВД. Как сообщает «Коммерсант», в отношении замначальника Кировской районной налоговой инспекции Вячеслава Кожина тогда возбудили уголовное дело. Его подозревали в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности из-за попытки ликвидировать шоколадную фабрику «Россия». Сергей Маркевич настаивал на законности действий своих коллег. В итоге уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Второе место у руководителя УФНС Москвы Марины Третьяковой, которая заработала за 2017 год 6,69 млн рублей. Фото nalog.ru

Стабильность москвичей и взлет налоговика из Коми

Второе место у руководителя УФНС Москвы Марины Третьяковой, которая заработала за 2017 год 6,69 млн рублей — немногим меньше, чем в 2016-м, когда ее доход составил 6,84 млн. Это не помешало главному налоговику Москвы в третий раз войти в топ самых богатых руководителей УФНС. В собственности у Третьяковой садовый домик площадью 138 кв. м, земельный участок и общая с супругом квартира в 117 кв. м, на супруга записан автомобиль Vоlvo XC 60. Изменений по сравнению с 2016-м нет. Вообще, семейство Третьяковых демонстрирует удивительную стабильность, особенно муж. Второй год его доход один и тот же с точностью до копейки — что в 2017-м, что годом ранее глава семьи заработал 907 217,65 рубля.

Еще в 2013-м Третьяковой прочили отставку, так как она переступила порог пенсионного возраста, но чиновница до сих пор занимает эту должность (в этом году ей исполнилось 60 лет). Также Третьякову называют членом команды главного налоговика страны Михаила Мишустина. Фамилия Третьяковой всплывает в подборках о столичном УФНС, сотрудников которого брали за взятки и подозревали в неправомерном возмещении НДС коммерческим структурам.

Замыкает тройку самых богатых руководителей УФНС Альберт Новиков из Коми, который заработал 5,8 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в 2016-м, когда его доход составил 2,8 млн. Причину обогащения можно найти в декларации. Согласно ей Новиков избавился от доли в квартире и автомобиля Lexus RX350, но точно такой же автомобиль появился у его жены. Жена тоже продала свою долю в квартире и автомобиль Toyota Avensis. Таким образом, у Новикова из декларации за 2016 год в последнюю перекочевали квартира 84,6 кв. м, которая в равных долях принадлежит ему, жене и двум детям, и гараж. Надо отметить, что стоимость новой машины Lexus RX350 превышает годовую зарплату Новикова, особенно, если учитывать, что в 2016-м и 2015-м доходы супруги равнялись нулю. Но в этом году жена главного налоговика Коми, видимо, трудоустроилась, либо 2,8 млн в декларации — средства от продажи части квартиры и авто.

С марта этого года Шелепов находится в СИЗО, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Фото nnov.hse.ru



С первого места в СИЗО

Чересчур высокие доходы фискалов — недобрый знак. Так, покинул топ лидеров прошлого года (и, судя по всему, надолго) руководитель УФНС по Нижегородской области 35-летний Владимир Шелепов. В 2016 году он и его супруга заработали 31,3 млн рублей: лично Шелепов — 13,6 млн рублей, жена задекларировала 17,7 млн рублей. Любопытно, что три года назад, в бытность руководителем ростовского управления, Шелепов объяснил свои высокие доходы следующим образом: «20 миллионов [рублей] являются безвозмездной передачей средств от близких родственников»». С марта этого года Шелепов находится в СИЗО, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Вылетел из рейтинга и главный налоговик Владимирской области Сергей Кошелев — и по той же причине, что и Шелепов. С января 2018-го Кошелев находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. За год он увеличил свой доход практически в два раза. На вопрос, откуда деньги, отвечал: «От продажи недвижимости». Как выяснила местная пресса, долю в квартире он продал собственной матери. Которая, в свою очередь, подарила ему роскошный особняк — 72-летняя пенсионерка оказалась достаточно богатым человеком. «Согласно официальным документам на декабрь 2017 года, помимо «свежей» квартиры в Коврове Вера Кошелева имеет: половину квартиры в Юрьев-Польском, вторая принадлежит мужу, половину дома и часть земельного участка, расположенного там же. Числится на ней и гараж с землей в Коврове. А говорят, на селе сейчас жить тяжело…», — подытоживают журналисты.

Надо отметить, что первая пятерка рейтинга постоянно меняется. Кроме Марины Третьяковой, стабильно держится в ней, лишь меняя позиции, еще одна дама — глава Санкт-Петербургского УФНС Валентина Корязина. Она управляет питерским ФНС с 2009 года и считается очень принципиальным налоговиком, нажившим себе недругов среди питерских бизнесменов. Корязину обвиняют в том, что своими жесткими бескомпромиссными решениями (начиная с борьбы с фирмами-однодневками путем закрытия счетов фирм, отсутствующих по адресу регистрации, до поисков схем, позволяющих не возмещать НДС налогоплательщикам) она сильно ухудшает бизнес-климат в Северной столице.

Осенью 2013 года разразился скандал: сына Корязиной, 33-летнего работника «Горэлектротранса», обвинили в хранении наркотиков — в его автомобиле УАЗ «Патриот» нашли 400 граммов амфетамина. Мама тут же позвонила в прокуратуру, ФСБ и МВД и заявила, что все это «заговор и провокация». Как отмечало издание «Фонтанка», причина провокации была как на ладони: к концу 2012 года команда Корязиной приостановила возврат НДС в объеме 68 млрд рублей. Дело сына Корязиной ушло в ФСБ, оперативники которой выяснили, что за сообщениями об амфетамине стоят бывшие соседи по колонии известного в Питере бизнесмена Александра Степанова, супруга которого, Яна Гурская… возглавляла на тот момент отделение ФНС по Красногвардейскому району и метила на место Корязиной. В итоге Степанова отправили обратно на зону на 12 лет, а Гурская после приговора из ФНС уволилась. В 2017 году Валентина Корязина задекларировала 5,4 млн рублей — на 375 тысяч меньше, чем годом ранее. Изменений в списке объектов недвижимости нет: доля в квартире 58 кв. м, квартира площадью 48 кв. м, дача 24,4 кв. м и участок 600 кв. м. Автомобиля нет.

Марат Сафиуллин оказался между начальниками из Сахалина и Магадана — то есть на 17-м месте. Фото Дмитрия Резнова

Налоговики ПФО: затяжное пике жены Сафиуллина, «Ока» для ульяновца и бедный нижегородец

Руководитель татарстанского УФНС Марат Сафиуллин оказался между начальниками из Сахалина и Магадана — то есть на 17-м месте, сделав рывок с 24-го и увеличив свой доход на 400 тыс. рублей до 3,85 млн. Зато у супруги Сафиуллина доходы снижаются третий год подряд: с 792 тысяч в 2015-м до 683 тысяч в 2016-м и 598 тыс. за 2017 год. Поэтому по совокупному семейному доходу чета пребывает в третьей десятке рейтинга. Как и годом ранее, у Сафиуллина квартира площадью 169 кв. м, машино-место и раритетная «Волга». У жены — квартира 195 кв. м, два земельных участка и доля в квартире 90,9 кв. м.

Среди коллег из ПФО больше Марата Сафиуллина заработал Александр Вихров из УФНС Самарской области — 3,97 млн рублей, за год он сумел увеличить доход на 1,1 млн рублей. Супруга Вихрова в 2017-м году смогла поднять доход в… 6 тысяч раз — с 328 рублей до 1,9 млн! Супруга, судя по декларации, продала квартиру, сейчас у семейства одна квартира в собственности, одна в пользовании, участок и два автомобиля — Toyota Land Cruizer Prado и Opel Mokka.

На 20-м месте находится глава УФНС по Оренбургской области Кирилл Князев, который увеличил свой доход в два раза до 3,5 млн рублей. Впрочем, в Оренбурге он только с января 2018 года и доходы за 2017-й и 2016-й стоит связывать с его работой руководителем УФНС по Марий Эл и заместителем руководителя фискального органа Кировской области. На 24-м — Лидия Стругова из Перми, которая заработала 3,2 млн рублей. На 26-м — Марат Вахитов из УФНС Башкортостана с аналогичной суммой.

Руководитель УФНС Ульяновской области расположился на 43-м месте с 2,5 млн рублей. Доходы Игоря Мюрка упали в два раза, но интересно не столько это, сколько имущество, которым располагает чиновник. Квартиры и дома у него нет, зато есть гараж, земля под ним и… автомобиль «Ока». По 2,3 млн рублей задекларировали налоговики из Чувашии и Удмуртии, жена последнего имеет снегоход.

В числе самых бедных налоговиков России — глава УФНС Нижегородской области Виктор Большаков, он задекларировал всего 1,4 млн рублей, хотя для него это большой рост — в 2016-м было всего 559 тыс. рублей. «Бедность» можно объяснить тем, что Большаков повышен с заместителя до руководителя лишь в марте 2018-го, как раз после того, как арестовали его предшественника Владимира Шелепова. У Большакова — дом, участок, квартира, три парковочных места и два автомобиля, у жены — квартира.

Доходы руководителей региональных управлений ФНС за 2017 год

№ по совместному доходу № по личному доходу Субъект РФ ФИО Управление ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Орловская область Маркевич Сергей Валерьевич Управление ФНС по Орловской области 13 918 235,38 6 2 Москва Третьякова Марина Викторовна Управление ФНС по г.Москве 6 694 788,57 4 3 Республика Коми Новиков Альберт Викторович Управление ФНС по Республике Коми 5 809 715,21 18 4 Санкт-Петербург Корязина Валентина Анатольевна Управление ФНС по Санкт-Петербургу 5 405 501,00 17 5 Брянская область Маркелов Андрей Александрович Управление ФНС по Брянской области 4 952 788,01 22 6 Московская область Макарова Екатерина Викторовна Управление ФНС по Московской области 4 776 878,50 24 7 Чукотский автономный округ Андросова Наталия Викторовна Управление ФНС по Чукотскому автономному округу 4 704 879,99 16 8 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Литова Ольга Анатольевна Управление ФНС по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 4 552 902,07 11 9 Камчатский край Кузьмина Марина Юрьевна Управление ФНС по Камчатскому краю 4 492 994,65