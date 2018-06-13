Как автор «Нового НЭПа» пугал пенсионеров бедностью, а молодежь — безработицей

Институт актуальной экономики подсчитал потери от повышения пенсионного возраста. Эксперты называют утверждения института «плодом фантазии»

Институт актуальной экономики (ИАЭ), возглавляемый основателем общественно-политического движения «Новая Россия» Никитой Исаевым, предупредил о губительных последствиях повышения пенсионного возраста. В институте подсчитали, что за год люди, которые не выйдут на пенсию, потеряют в среднем по 82 тыс. рублей. Кроме того, повышение возраста якобы грозит ростом бедности и замедлением экономики. Однако эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», называют эти заявления «плодом фантазии малоизвестного квазиинститута» и говорят, что тезисы ИАЭ не выдерживают никакой критики.

Бедность, безработица и минус 82 тысячи в год

6 июня на сайте Института актуальной экономики появился «аналитический доклад» о последствиях повышения пенсионного возраста в России. Его авторы, в целом признавая проблемы пенсионной системы, тем не менее предупреждают о целом наборе угроз для экономики и населения страны. Они утверждают, что сдвиг возрастной планки увеличит безработицу среди молодежи, приведет к снижению спроса на товары и услуги, росту бедности и ухудшению материального положения людей предпенсионного возраста.

Доклад начинается словами, что большинство экспертов соглашаются с неизбежностью повышения пенсионного возраста. Авторы отмечают, что нынешний пенсионный стандарт был установлен давно, а доля пенсионеров в России постоянно растет вместе с нагрузкой на Пенсионный фонд.

Однако дальше начинаются контраргументы. «Сторонники повышения часто апеллируют к тому факту, что в 21-м веке увеличился возраст дожития (количество лет, которые проживает человек после выхода на пенсию, — прим. ред.), который не уступает ведущим западным странам», — говорится в докладе. Действительно, пишут авторы, в 2017 году в России средний возраст дожития увеличился до 20 лет; между тем он кардинально отличается в зависимости от пола: у женщин он составляет 25,8 года, а у мужчин — лишь 16,08 года.

Средний возраст дожития в России кардинально отличается в зависимости от пола. Фото Максима Платонова



Далее сотрудники ИАЭ переходят к оценкам последствий: «Повышение пенсионного возраста, — пишут они, — не может пройти незаметно для благосостояния населения и экономики страны. Главная проблема — это увеличение доли бедного населения». Почему она должна вырасти — в докладе не уточняется.

Вторая угроза — снижение потребительской активности населения. Повышение возраста выхода на пенсию «означает недополучение людьми значительных сумм» и соответственно — падение покупательной способности, заявляют в ИАЭ. Кроме того, уверены авторы, пострадает молодежь, которая столкнется с проблемами при трудоустройстве. Это связано с тем, что нынешние пенсионеры в случае повышения планки будут работать дольше.

Наконец, от более позднего выхода на пенсию пострадают мужчины в возрасте 59 и женщины в возрасте 54 лет, говорится в докладе (на 1 января 2017 года таковых, по оценке Росстата, было 918,3 тыс. и 1,16 млн соответственно). За 1 год после повышения возраста люди, которые не выйдут на пенсию, недополучат 82,2 тыс. рублей (исходя из среднего размера пенсии в 13,7 тыс. рублей).

«Повышение пенсионного возраста в имеющихся сегодняшних российских реалиях — это мера, способная затормозить экономическое развитие Российской Федерации на уровне от 0,5 до 1,5% в год в зависимости от цен на ископаемые углероды», — неожиданно резюмируют составители доклада.

Вторая угроза — снижение потребительской активности населения. Фото Максима Платонова

«Новая Россия» и «Новый НЭП»

Институт актуальной экономики существует с 2014 года. Его учредили Алексей Кыласов, Валерий Расторгуев, Егор Китов, Анатолий Тедорадзе и Илья Бражников. Кыласов — культуролог и доцент РЭУ им. Плеханова, Расторгуев — профессор философского факультета МГУ, Китов работает научным сотрудником центра физической антропологии ИЭА РАН, Бражников — филолог и основатель сайта с консервативным уклоном «Правая.ру», а Тедорадзе занимается изучением русских единоборств.

Возглавляет ИАЭ Никита Исаев. В прошлом он известен как одна из ключевых фигур в партии «Родина». В 2016 году Исаев собирался участвовать в праймериз «Единой России» и тем самым продвигать свою экономическую программу «Новый НЭП» (в итоге «Единая Россия» отстранила Исаева от участия в праймериз).

В начале прошлого года Исаев объявил о создании общественно-политического движения «Новая Россия», которое также выступает против повышения пенсионного возраста и активно критикует действия правительства. Представители движения собирались участвовать в муниципальных и региональных выборах и заявляли, что движение выведет Россию из кризиса и «перезапустит экономику».

«Не знаю, кто эти люди, но их доводы ни на чем не основаны»

Эксперты говорят, что тезисы ИАЭ не выдерживают ни малейшей критики.

«Мне кажется, что это просто плод фантазии какого-то малоизвестного квазиинститута, — говорит экономист и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — У нас вообще в последнее время довольно много организаций, которые называются «институт», и очень часто этот институт состоит из одного человека».

По словам Хестанова, утверждения, содержащиеся в докладе, «как минимум довольно сомнительны». Очень спорным, к примеру, является тезис о росте бедности. Действительно, говорит он, людям старшего возраста сложнее найти работу, но большинству из них это все же удается. Более того, даже небольшая зарплата в России больше, чем средняя пенсия. Это значит, что люди, которые не выйдут на пенсию, наоборот, будут получать больше.

Ничего под собой не имеет и предположение о том, что повышение возраста замедлит рост экономики. Учитывая, что доход людей старшего поколения будет выше, чем в случае выхода на пенсию, они будут больше потреблять. Это играет в пользу прироста ВВП, а не против, объясняет Хестанов.

«Мне очень странно слышать [утверждения ИАЭ]. Не знаю, кто эти люди, но их доводы ни на чем не основаны. Они исходят из того, что с повышением возраста из экономики просто исчезают какие-то деньги и люди остаются без средств к существованию. Это не так», — говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Владимир Назаров.

За счет повышения возрастной планки правительство сможет больше проиндексировать выплаты оставшимся пенсионерам, и это принесет дополнительный вклад в потребительский спрос, объясняет он. Даже в краткосрочной перспективе повышение возраста не даст негативных эффектов — скорее наоборот. Аналогичные решения в других странах лишь стимулировали экономический рост; прирост российского ВВП от повышения возраста, по оценке Назарова, может составить около 0,5%.

Как о наиболее адекватной мере о повышении возраста «Реальному времени» ранее говорил и руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. «Замечу, что повышение ставки пенсионных взносов или увеличение трансферта [Пенсионному фонду] из бюджета может быть только временным, не универсальным решением. Иными словами, любые решения, кроме повышения пенсионного возраста, не решают проблему кардинально, а лишь откладывают решение», — говорил Гурвич.