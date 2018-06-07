Ночь на ЧМ: сдачей квартир казанцы надеются заработать, как за 10 лет

Во избежание санкций отели вынуждены сдерживать аппетиты, но и у них загрузка на дни матчей уже достигла 98%

Фото: Максим Платонов

Иранцы приедут на ЧМ по футболу в Казань целыми семьями, а бразильцы, забегая вперед, уже бьют рекорды по брони отелей на четвертьфинал. Пока статистика показывает, что больше всего фанатов приедут болеть в столицу Татарстана за Иран, Польшу, Колумбию. В то же время если места в отелях разбирают как горячие пирожки, то история с апартаментами, которые изначально вызвали интерес общественности ценами в 100 и 200 тысяч рублей за ночь, плавно приближаются к реальности — их стоимость в разы снижается. Взлетают до небес цены на квартиры, по наблюдениям корреспондента «Реального времени», преимущественно в тех городах, которые не могут похвастаться большим номерным фондом. Подробности — в нашем материале.

Иран и Бразилия едут в Казань

Отcчет до начала Чемпионата мира по футболу пошел чуть ли не на часы, а до первого матча в Казани осталось меньше десяти дней. Самое время посмотреть, оправдываются ли в столице Татарстана ожидания по загрузке отелей. Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина констатирует, что больше всего номеров в наличии на матч Франции и Австралии — там загрузка составляет порядка 65%, и на 1/8 финала, когда гостиницы загружены на 55%. Здесь стоит заметить, что корреспондент «Реального времени» общалась со спикером за несколько дней до публикации материала, поэтому данные по загрузке могли уже немного подрасти в процентах.

— Самые пиковые даты — практически 95—98% загрузки на матчах Иран — Испания, Польша — Колумбия. Чуть поменьше, процентов 80—90, — это Южная Корея — Германия, — рассказала собеседница издания о предварительных данных.

Очень активно жилье бронируют иранцы, при чем они собираются в Казань семьями. Не отстают от них и бразильцы, которые, судя по динамике бронирования, то ли уверены, что их команда пройдет в четвертьфинал и будет играть в Казани, то ли просто так любят футбол, что планируют посетить как можно больше матчей.

— На игру Ирана как раз все и занято. Самое интересное, что они и другие игры смотрят. На одну четвертую, например, бронируют бразильцы и иранцы. Бразилия, наверно, уже уверена, что их команда выйдет в одну четвертую, потому что, по сути, на игру 6 июля тоже забито 95—98% номерного фонда, — говорит Гульнара Сафина.

По ее словам, собираются в Казань и другие болельщики — например, из Польши и Колумбии. Мало пока фанатов из Испании, Франции и Австралии. Из Южной Кореи и Германии их тоже мало, но больше, чем из предыдущих трех стран.

Не обошел интерес к казанским матчам и жителей других регионов России.

— Очень много наших приезжают смотреть матч Южная Корея — Германия, — приводит пример президент Ассоциации отелей Казани.

В среднем пока загрузка отелей на ЧМ составляет около 63—64%, в пиковые дни — 78%. Но тут нужно учитывать, что Казань примет 30 июня одну восьмую, а 6 июля — четвертьфинал. И если на месте бразильцев действительно уже стоило бы бронировать гостиницы, то другим фанатам еще предстоит узнать, пройдут ли их команды в одну восьмую и четвертьфинал. Таким образом, динамика загрузки отелей будет меняться практически до конца чемпионата.

— Я думаю, что загрузка еще подтянется. У нас одна восьмая заполнится — пока же неизвестно, кто будет там играть. Дальше, мне кажется, распределятся и болельщики по отелям, и впереди есть еще практически месяц. Думаю, как будет боле менее известно по командам, то фанаты нагрянут. У нас в прошлом году так было с Чили — неожиданно были и организованные группы, и много самостоятельных болельщиков. Поэтому я думаю, что отели будут процентов на 60 как минимум заполнены, — полагает Гульнара Сафина.

Цены приемлемые, но мест мало

Сейчас найти отель на ЧМ можно, но стоит поторопиться — номера разлетаются как горячие пирожки. Стоимость ночи на одного человека с 16 по 17 июня (16 в Казани играют сборные Франции и Австралии) в отеле начинается от 1 900 рублей, в хостеле — от 567 рублей. В крупных казанских гостиницах цены за проживание повыше (везде включен завтрак) — номер в «Биляр Палас» на «Букинге» можно забронировать за 13 500 рублей, в «Корстон Тауре» — за 18 тысяч рублей, в «Корстон Роял» — 16 тысяч рублей (за шесть часов 16 броней и всего 7 свободных номеров), в «Гранд отель Казань» — 22 тысячи, а в «Шаляпине» — 13 500 рублей. При этом «Букинг» просто пестрит сообщениями о том, что тот или иной отель за последние шесть часов забронировали 16, 10, 8 раз и оповещениями, что остался последний номер или их вовсе не осталось, как, например, у DoubleTree by Hilton Казань. Впрочем, система выдает, что и у других крупных отелей в наличие всего по одному-два свободных номеров.



Большой популярностью пользуются и хостелы. Кровать в общем номере за 567 рубля в сутки зарезервировали за последние шесть часов семь раз, еще пять пользователей просматривали это предложение во время написания текста.

Как мы видим, в Казани поиграть на стоимости номеров на время ЧМ не удалось — контролирующие органы создали «черный список» и начали методично записывать в него те отели, которые их рекомендациям не последовали и подняли цены. Естественно, с последующими штрафными санкциями. В столице Татарстана отельеры в своем большинстве этим не грешили и, соответственно, в тот самый список не попали. Напомним, что за ночь в трехзвездочном отеле определена максимальная цена в 24 700 рублей, в двухзвездочном — 11 330 рублей.



Казанские апартаменты спустили с небес на землю

С апартаментами, в которых предложения по 200 тысяч рублей за ночь уже давно в России стали еще одной шуткой, все не так все просто. Среди арендодателей из города в город гуляют байки про то, что иностранцам реально продать сутки в апартаментах за сотни тысяч рублей. В Казани в результате этого некоторые арендаторы даже сталкиваются с тем, что хозяева апартаментов, желая, как можно больше заработать на ЧМ, просят постояльцев на месяц выехать из квартиры — чтобы сдать ее гостям города, а потом обратно заселить постоянных квартирантов.

Но если с завышением цен в отелях можно бороться штрафами, то управы на частных арендодателей найти так и не удалось. На «Букинге» количество вариантов с апартаментами просто зашкаливает. На 16 июня в километре от «Казань Арены» полностью оборудованная мебелью, с ремонтом квартира обойдется в 18 тысяч рублей в сутки, рядом с «Ривьерой» аналогичный вариант — почти 20 тысяч рублей. Но есть варианты и за бюджетные 2—3 тысячи рублей за ночь. Разброс цен здесь заканчивается цифрой в 30 тысяч рублей за сутки, при чем расположение и состояние квартиры может никак не сказываться на ее цене. Например, «однушку» с несвежим ремонтом и старой мебелью, облеченной в леопард, на Братьев Касимовых хозяева оценили в районе 8 тысяч рублей за сутки.

На «Авито» предлагается множество квартир с ценами от тысячи рублей за сутки. Но есть и те, кто пытается продать ночь подороже. В шаговой доступности от «Казань Арены» двухкомнатная квартира стоит 15 тысяч рублей в сутки — при условии бронирования минимум двух ночей. https://www.avito.ru/kazan/kvartiry/2-k_kvartira_87_m_69_et._1198900271

Еще одну, на этот раз однокомнатную квартиру у стадиона сдают за 25 тысяч рублей в сутки. Жилье не может похвастаться ни большой площадью, ни евроремонтом. https://www.avito.ru/kazan/kvartiry/1-k_kvartira_34_m_59_et._1276311461

Обжитая двухкомнатная квартира на Чехова предлагается за 50 тысяч рублей в сутки — в сообщении есть уточнение, что конечная стоимость будет обговариваться отдельно в зависимости от количества постояльцев.

https://www.avito.ru/kazan/kvartiry/2-k_kvartira_6...

За 70 тысяч рублей, например, можно снять двушку с отличным ремонтом на Чистопольской, а в качестве дополнительной услуги к аренде трехкомнатной квартиры на Адоратского за 60 тысяч рублей предлагается трансфер на автомобиле бизнес-класса с англоязычным водителем и прокат велосипедов. https://www.avito.ru/kazan/kvartiry/3-k_kvartira_101_m_1116_et._1295737785



https://www.avito.ru/kazan/kvartiry/2-k_kvartira_7...

Судя по ценам, по крайней мере в Казани арендаторы поубавили пыл и стали более реально смотреть на возможность заработка на ЧМ по футболу — в отличие от предыдущих международных турниров выше 70 тысяч рублей за сутки квартиры не встретишь, а те, что так стоят, обычно имеют по 3—4 комнаты и хороший ремонт. Впрочем и в этом случае выручка приходит приличная. Если в обычные дни средняя стоимость аренды в Казани в составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц, в год это 180 тысяч, то легко подсчитать, что за месяц футбольного турнира предприимчивые казанцы надеются навариться, как за 10—11 лет!

Чем меньше отелей, тем дороже квартиры

Если с городами-миллионниками все понятно, то такие небольшие площадки, как Саранск, в преддверии чемпионата столкнулись с тем, что у них просто не хватает отелей для всех гостей. Здесь в игру снова вступают апартаменты и их высокая стоимость кажется более оправданной — в таких регионах выбирать не приходится. Забронировать отель на «Букинге» в Саранске на 16 июня, когда там сыграет Перу с Данией, практически невозможно. Среди предложений — одни частные квартиры. И цены на них гораздо выше, чем в Казани — можно выбирать из вариантов за 70, 80, 90 и 100 тысяч рублей за сутки. За 100 тысяч, например, можно снять обжитую однушку в полуторах километрах от стадиона «Мордовия Арена». При просмотре этого варианта «Букинг» сообщил: «Это самая низкая цена, которую вы видели в городе Саранск на ваши даты!». Судя по всему, 100 тысяч рублей — еще не порог. На «Авито» цены несколько ниже — превалируют квартиры за 50—60 тысяч рублей, но можно найти и трехкомнатную квартиру за 150 тысяч рублей в день. https://www.avito.ru/saransk/kvartiry/3-k_kvartira_88.5_m_710_et._990428785

Другое дело в Самаре — там с отелями все в порядке, поэтому на ближайший матч, который пройдет 17 июня, можно выбрать как место в хостеле за 900 рублей, так и забронировать номер в отеле в районе 4 тысячи рублей за сутки. Цена же апартаментов, как на «Букинге», так и на «Авито», не превышает 60 тысяч рублей за сутки — за исключением парочки вариантов за 100 и 70 тысяч.

Нижний Новгород на сегодня предлагает хостелы от 1 500 рублей и апартаменты — номер в отеле практически не найти. На «Букинге» квартиры стоят до 30 тысяч рублей, на «Авито» — до 100 тысяч рублей за ночь. https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/kvartiry/2-k_kvartira_52_m_923_et._1355003829

Москву и Санкт-Петербург решили не рассматривать — уровень столичных цен все-таки отличается от региональны, но, например, в Екатеринбурге, сопоставимом по масштабам с Казанью городе, на ближайший матч 15 июня есть хостелы от 410 рублей, отели от 3 тысяч рублей и апартаменты от тысячи до 74 тысяч рублей за сутки. Таким образом, легко проследить закономерность — чем меньше в городе отелей, тем выше ставят цены на апартаменты.