Отельеры вне подозрений: как депутаты перед ЧМ взялись за хозяев частных аппартаментов

Фото: Максим Платонов

С 2019 года гостиничный рынок России начнут упорядочивать, создав систему обязательной классификации. В Татарстане с этим будет попроще, ведь республика занимается присвоением «звезд» отелям уже несколько лет, а все благодаря Кубку конфедераций и предстоящему чемпионату мира по футболу. Подробнее о последствиях законопроекта и о ситуации на отельном рынке Татарстана рассказали депутат Госдумы РФ седьмого созыва Марат Бариев и президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

Всем раздать «звезды»

19 января Госдума в третьем чтении приняла закон об обязательной классификации гостиниц по всей России. На первом этапе с 1 июля 2019 года классификацию должны пройти все отели, в которых больше 50 номеров. С 2020 года эту процедуру пройдут гостиницы с количеством номеров более 15, а с 2021 года под действие нового законопроекта подпадут все гостиницы в России. Кроме того, классификацию также должны пройти пляжи и горнолыжные трассы.

— Принятие закона проходило непросто. Даже когда заслушивали в третьем чтении, где уже практически споров не бывает, ряд депутатов, за которыми, видимо, есть заинтересованные стороны, предупреждали и предлагали отстрочить время введения, сомневаясь в необходимости таких требований, — рассказал о ходе обсуждения законопроекта депутат Госдумы РФ седьмого созыва Марат Бариев.

Свидетельство о прохождении классификации будет даваться на 3 года, и сейчас Ростуризму нужно будет изменить правила предоставления гостиничных услуг, определить правила аккредитации и присуждения «звезд». Кроме того, для реализации законопроекта нужно создать специальные аккредитующие организации.

Так как классификация будет обязательной, в случае оказания гостиничных услуг без соответствующего свидетельства должностным лицам грозит штраф от 7 до 10 тыс. рублей, юридическим — от 40 до 50 тыс. рублей, а за обман со «звездами» должностные лица должны будут выплатить штраф до 20 тыс. рублей, юридические — до 500 тысяч.

Отели Татарстана как площадки для проведения ЧМ по футболу подобную классификацию прошли почти на 100%, о чем напомнила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. Фото Максима Платонова

Без «звезд» по «Скайпу» и экспертов в кавычках

Сейчас в республике зарегистрировано 404 коллективных средства размещения, 198 из которых находятся в Казани. Пятизвездочных отелей в столице Татарстана три, в РТ — пять. Четырхезвездочных гораздо больше: порядка 30—35 в Казани и около 40 по республике. Все остальные — от трех «звезд» и меньше.

Отели Татарстана как площадки для проведения ЧМ по футболу подобную классификацию прошли почти на 100%, о чем напомнила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. Как и в случае с вводимыми изменениями, свидетельство о прохождении классификации будет действовать 3 года, поэтому к 1 июля 2019 года отельерам с действующим сертификатом заново его оформлять будет не нужно.

Из принципиально важных для отельеров нововведений в законопроекте Сафина назвала акцентирование внимания на аккредитующих организациях. По ее словам, среди действующих организаций в качестве экспертов привлекались те, кто никакого отношения к гостиничному бизнесу не имел, а иногда «звезды» присваивались по «Скайпу», что новые изменения исключают.

Апартаменты как угроза гостиничному бизнесу

Из тех моментов, которые ее беспокоят в нововведении, президент Ассоциации отелей Казани и РТ назвала тот факт, что оно не регламентирует деятельность сдающих в аренду квартиры. Квартиры, к слову, к ЧМ по футболу подросли в цене до сумасшедших сотен тысяч рублей за сутки. На коллегии по туризму ранее эту проблему поднял председатель Госкомитета Сергей Иванов, намекнув налоговикам, что им этот теневой бизнес может быть интересен. Гульнара Сафина отметила, что до конца не ясна ситуация и с хостелами, которые пока размещаются как в жилых, так и в нежилых помещениях.

Марат Бариев рассказал, что хотя в законопроекте эта категория не рассматривалась, сейчас в Госдуме Комитет по ЖКХ работает над инициативой, регулирующей сдачу в аренду апартаментов. Фото Максима Платонова

Об арендных квартирах Марат Бариев рассказал, что, хотя в законопроекте эта категория не рассматривалась, сейчас в Госдуме комитет по ЖКХ работает над инициативой, регулирующей сдачу в аренду апартаментов. На данный момент она проходит стадию согласования и в ближайшее время будет представлена на рассмотрение в Госдуме.

По словам Гульнары Сафиной, в республике частные апартаменты уже занимают 30—40% гостиничного рынка.

— Он почти сравнивается с гостиничным фондом, и это не совсем справедливые рыночные условия, — заявила отельер на пресс-конференции, отмечая, что деятельность гостиниц прозрачна и они обязаны выполнять все требования, в отличие от апартаментов.

Цены спустят на землю

Уже сейчас одной из самых обсуждаемых тем стало жилье во время ЧМ по футболу. Цены на него резко подскочили и речь не только о частных квартирах. Ранее сообщалось, что в «черный» список вошла 41 гостиница из Волгоградской, Самарской, Калининградской областей, Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского края. С такими отелями борются штрафами, поскольку на период крупного мероприятия определен максимальный порог стоимости номеров.

— Контролирующие органы это отслеживают и спустят их на землю, — заверил Марат Бариев.

В Татарстане в пятизвездочном отеле номер повышенной комфортности обойдется максимум в 85 тыс. рублей. За самый дорогой номер в четырехвездочном отеле верхний порог определен в 53 тыс. рублей, в трехзвездочном — 24 700 рублей, в двухзвездочном — 11 330 рублей. Республика в повышении цен пока замечена не была и, как отметила Гульнара Сафина, здесь стоимость номеров регулировалась и в рамках Кубка конфедераций, поэтому эти правила для Татарстана не в новинку.

Уже сейчас одной из самых обсуждаемых тем стало жилье на ЧМ по футболу. Цены на него резко подскочили и речь не только о частных квартирах. Фото hotelsmaster.ru



— Соответственно, ценовая политика точно у отелей не растет. А то, что мы видим в открытых источниках системы бронирования, это больше относится к апартаментам, — прокомментировала глава ассоциации отельеров.

С высокими ценами на квартиры во время ЧМ, кстати, Ростуризм также попытается бороться. Ведомство заявляло о намерении направить главам регионов списки сдающих квартиры на время соревнований.

С загрузкой пока все туманно

А пока, если спрос на апартаменты по объективным причинам отследить невозможно, так как их деятельность не регулируется, то в случае с гостиницами это сделать можно. Правда, по словам Гульнары Сафиной, на данный момент у них статистики нет. Во многом это связано с тем, что у 27 отелей в Казани места зарезервировал официальный туроператор соревнований.

— Когда у нас наступит дедлайн по их отменам, это 1 февраля, ситуация будет более прозрачной, потому что отели будут понимать, что у них освободился номерной фонд, который нужно будет уже распродавать, — пояснила Сафина.

Однако отмены брони ждут не только желающие приехать на ЧМ, но и другие компании, из которых сформирован лист ожидания.