Упереться в потолок: Fitch не стал повышать рейтинг Татарстана

Аналитики агентства ограничились изменением прогноза по рейтингу на «позитивный» и вспомнили про миллиардные долги СИНХ

На днях международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта Татарстана на «позитивный», но отказалось поднять сам рейтинг до более высокого уровня. Точно так же в начале 2018 года поступило и агентство Moody's. Что мешает участникам «большой четверки» оценивать республику выше — в материале «Реального времени».

Татарстан уперся в потолок

Оставив долгосрочный рейтинг Татарстана на прежнем уровне BBB- (инвестиционная категория), Fitch изменило прогноз по нему со «стабильного» на «позитивный». Повысить сам уровень, как поясняется в пресс-релизе агентства, помешал так называемый страновой потолок (это означает, что субсуверенный рейтинг не может быть выше суверенного). Напомним, рейтинг России в феврале также был сохранен на уровне BBB-.

Что касается прогноза по Татарстану, то улучшить его позволили хорошие перспективы по параметрам бюджета, сильные налоговые возможности и сбалансированный госдолг.

Fitch отмечает, что основным источником пополнения бюджета республики являются налоги, которые формируют около 83% доходов. В свою очередь двумя главными источниками налоговых поступлений остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — по данным Минфина РТ, в прошлом году в доходах консолидированного бюджета они занимали 28—31%.





Двумя главными источниками налоговых поступлений остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — по данным Минфина РТ, в прошлом году в доходах консолидированного бюджета они занимали 28—31%. Фото kazanfirst.ru



В отличие от 2016 года, который республика закрыла с дефицитом в 0,7% от общего объема доходов, прошлый год удалось завершить с профицитом в 5,4%. Агентство ожидает, что в ближайшие годы профицит в 2—3% будет сохраняться.

Долг Татарстана, отметило Fitch, в прошлом году остался неизменным — республика по-прежнему имеет обязательства на 84,9 млрд рублей по бюджетным кредитам, которые остаются единственным инструментом в ее долговом портфеле (правда, еще 8,4 млрд рублей республика должна по госгарантиям). Расходы региона на обслуживание долга остаются низкими, так как годовая ставка по федеральным кредитам составляет всего 0,1%. Кроме того, позитивным моментом агентство считает пересмотр графика погашения долга.

Речь идет об очередном плане реструктуризации, который республика и федеральный Минфин утвердили прошлой осенью. Согласно этому плану, погашение основного долга должно начаться лишь в 2027 году и продлиться по 2036 год включительно; до этого Татарстан будет платить лишь проценты.

Реструктуризировать бюджетные кредиты в прошлом году позволили всем российским субъектам, но одновременно перестали предоставлять новые. Суть идеи Кремля и правительства была в том, чтобы переключить регионы с бюджетных заимствований на гораздо более дорогие рыночные. Эксперты тогда объясняли, что сделать это пришлось, поскольку после 2012 года долг краев, областей и республик перед Москвой достиг критического уровня. «Есть большая опасность, что если Минфин продолжит в чистом виде выдавать дополнительные и дополнительные кредиты, то потом все это надо будет как-то расшивать. Тот выход, который был найден, может, и не идеальный, но ситуацию приходится сдвигать с мертвой точки», — говорил «Реальному времени» директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин.

Помимо прямого долга Татарстана, Fitch упомянуло долг госкомпаний, а именно — «Связьинвестнефтехима» (СИНХ). Фото Максима Платонова

Одно «но»

Помимо прямого долга Татарстана, Fitch упомянуло долг госкомпаний, а именно — «Связьинвестнефтехима» (СИНХ). Обязательства холдинга не учитываются в бюджете, и республика не несет за них ответственности, однако власти Татарстана финансируют через СИНХ различные программы и получают дивиденды от компаний, входящих в холдинг.

За 2017 год долговые обязательства «Связьинвестнефтехима» достигли 20,8 млрд рублей (это более 22% от объема госдолга Татарстана), отмечают в агентстве. Также у республики есть непогашенная госгарантия по кредиту КАМАЗа в размере 16,5 млрд японских йен, или 8,5 млрд рублей. Срок погашения по этой гарантии истекает в 2034 году. В июле прошлого года «дочка» «Связьинвестнефтехима» — «СИНХ-финанс» — разместила облигации на 25 млрд рублей.

На сегодняшний день Татарстан, помимо рейтинга Fitch, имеет рейтинги от Moody's, а также от российского агентства АКРА. В начале этого года Moody's повысило прогноз по рейтингу республики со «стабильного» на «позитивный», однако сам рейтинг, как и в нынешнем случае, остался прежним (Ba2). АКРА 18 мая 2018 года тоже подтвердило республике прежний рейтинг на уровне АА+ (высокая кредитоспособность). Фактором, удерживающим от присвоения наивысшего рейтинга, стала «возможность оказания региональными властями адресной финансовой поддержки компаниям и финансовым организациям, имеющим стратегическое значение для экономики республики».

Аналитик одного из рейтинговых агентств (он пожелал остаться неназванным в силу корпоративных правил) говорит, что улучшение прогноза по республике могло бы быть довольно позитивной новостью, если бы не одно но — низкие шансы на пересмотр рейтинга России. «По нему Moody's и Fitch несколько месяцев назад дали «позитивный» прогноз. Но это было до нового круга санкций, — объясняет он. — Сейчас, скорее всего, никто пересматривать рейтинг России не будет; это значит, что регионы тоже пока останутся со своими рейтингами».