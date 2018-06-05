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Упереться в потолок: Fitch не стал повышать рейтинг Татарстана

07:00, 05.06.2018

Аналитики агентства ограничились изменением прогноза по рейтингу на «позитивный» и вспомнили про миллиардные долги СИНХ

Упереться в потолок: Fitch не стал повышать рейтинг Татарстана Фото: solvencyiiwire.com

На днях международное агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта Татарстана на «позитивный», но отказалось поднять сам рейтинг до более высокого уровня. Точно так же в начале 2018 года поступило и агентство Moody's. Что мешает участникам «большой четверки» оценивать республику выше — в материале «Реального времени».

Татарстан уперся в потолок

Оставив долгосрочный рейтинг Татарстана на прежнем уровне BBB- (инвестиционная категория), Fitch изменило прогноз по нему со «стабильного» на «позитивный». Повысить сам уровень, как поясняется в пресс-релизе агентства, помешал так называемый страновой потолок (это означает, что субсуверенный рейтинг не может быть выше суверенного). Напомним, рейтинг России в феврале также был сохранен на уровне BBB-.

Что касается прогноза по Татарстану, то улучшить его позволили хорошие перспективы по параметрам бюджета, сильные налоговые возможности и сбалансированный госдолг.

Fitch отмечает, что основным источником пополнения бюджета республики являются налоги, которые формируют около 83% доходов. В свою очередь двумя главными источниками налоговых поступлений остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — по данным Минфина РТ, в прошлом году в доходах консолидированного бюджета они занимали 28—31%.


Двумя главными источниками налоговых поступлений остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций — по данным Минфина РТ, в прошлом году в доходах консолидированного бюджета они занимали 28—31%. Фото kazanfirst.ru

В отличие от 2016 года, который республика закрыла с дефицитом в 0,7% от общего объема доходов, прошлый год удалось завершить с профицитом в 5,4%. Агентство ожидает, что в ближайшие годы профицит в 2—3% будет сохраняться.

Долг Татарстана, отметило Fitch, в прошлом году остался неизменным — республика по-прежнему имеет обязательства на 84,9 млрд рублей по бюджетным кредитам, которые остаются единственным инструментом в ее долговом портфеле (правда, еще 8,4 млрд рублей республика должна по госгарантиям). Расходы региона на обслуживание долга остаются низкими, так как годовая ставка по федеральным кредитам составляет всего 0,1%. Кроме того, позитивным моментом агентство считает пересмотр графика погашения долга.

Речь идет об очередном плане реструктуризации, который республика и федеральный Минфин утвердили прошлой осенью. Согласно этому плану, погашение основного долга должно начаться лишь в 2027 году и продлиться по 2036 год включительно; до этого Татарстан будет платить лишь проценты.

Реструктуризировать бюджетные кредиты в прошлом году позволили всем российским субъектам, но одновременно перестали предоставлять новые. Суть идеи Кремля и правительства была в том, чтобы переключить регионы с бюджетных заимствований на гораздо более дорогие рыночные. Эксперты тогда объясняли, что сделать это пришлось, поскольку после 2012 года долг краев, областей и республик перед Москвой достиг критического уровня. «Есть большая опасность, что если Минфин продолжит в чистом виде выдавать дополнительные и дополнительные кредиты, то потом все это надо будет как-то расшивать. Тот выход, который был найден, может, и не идеальный, но ситуацию приходится сдвигать с мертвой точки», — говорил «Реальному времени» директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин.

Помимо прямого долга Татарстана, Fitch упомянуло долг госкомпаний, а именно — «Связьинвестнефтехима» (СИНХ). Фото Максима Платонова

Одно «но»

Помимо прямого долга Татарстана, Fitch упомянуло долг госкомпаний, а именно — «Связьинвестнефтехима» (СИНХ). Обязательства холдинга не учитываются в бюджете, и республика не несет за них ответственности, однако власти Татарстана финансируют через СИНХ различные программы и получают дивиденды от компаний, входящих в холдинг.

За 2017 год долговые обязательства «Связьинвестнефтехима» достигли 20,8 млрд рублей (это более 22% от объема госдолга Татарстана), отмечают в агентстве. Также у республики есть непогашенная госгарантия по кредиту КАМАЗа в размере 16,5 млрд японских йен, или 8,5 млрд рублей. Срок погашения по этой гарантии истекает в 2034 году. В июле прошлого года «дочка» «Связьинвестнефтехима» — «СИНХ-финанс» — разместила облигации на 25 млрд рублей.

На сегодняшний день Татарстан, помимо рейтинга Fitch, имеет рейтинги от Moody's, а также от российского агентства АКРА. В начале этого года Moody's повысило прогноз по рейтингу республики со «стабильного» на «позитивный», однако сам рейтинг, как и в нынешнем случае, остался прежним (Ba2). АКРА 18 мая 2018 года тоже подтвердило республике прежний рейтинг на уровне АА+ (высокая кредитоспособность). Фактором, удерживающим от присвоения наивысшего рейтинга, стала «возможность оказания региональными властями адресной финансовой поддержки компаниям и финансовым организациям, имеющим стратегическое значение для экономики республики».

Аналитик одного из рейтинговых агентств (он пожелал остаться неназванным в силу корпоративных правил) говорит, что улучшение прогноза по республике могло бы быть довольно позитивной новостью, если бы не одно но — низкие шансы на пересмотр рейтинга России. «По нему Moody's и Fitch несколько месяцев назад дали «позитивный» прогноз. Но это было до нового круга санкций, — объясняет он. — Сейчас, скорее всего, никто пересматривать рейтинг России не будет; это значит, что регионы тоже пока останутся со своими рейтингами».

Артем Малютин
ЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
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