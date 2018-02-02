Почему Moody’s поверило в российские регионы?

11 областей России получили надежду на пересмотр их «мусорных» рейтингов

Международное агентство Moody's повысило прогнозы по кредитным рейтингам до «позитивных» сразу 11 регионам России, что означает возможное повышение самих рейтингов в будущем. Пока рейтинги всех этих регионов, а также самой России, оцениваются как «мусорные». При этом отечественные экспертные агентства часто дают субъектам РФ более высокую оценку. С чем это связано — разбиралось «Реальное время».

Россия + 11

Рейтинговым действиям в отношении ряда регионов РФ предшествовал новый прогноз по суверенному рейтингу России: 25 января Moody's изменило его со «стабильного» на «позитивный», что означает вероятное повышение самого рейтинга в будущем. Пока что Россия имеет спекулятивный рейтинг от Moody's — Ba1 (подробнее в справке). Как сообщает Reuters, он может быть изменен уже до конца 2018 года.

Во вторник Moody's сообщило о рейтинговых действиях в общей сложности по 16 субъектам РФ. Большинству из них агентство сохранило прежние рейтинги, но по аналогии с суверенным рейтингом страны повысило прогнозы со «стабильного» до «позитивного». В числе таких субъектов оказались: Москва и Санкт-Петербург (имеют рейтинги Ba1); Краснодарский, Красноярский края и Нижегородская область (B1); Татарстан, Башкортостан, Московская область и ХМАО — Югра (Ba2); Самарская область и Чувашия (Ba3).

Еще четырем эмитентам (Омская область, Республика Коми и Краснодар) прогноз был повышен с «негативного» до «стабильного», рейтинги остались прежними. Лишь в отношении Волгограда был полностью сохранен статус-кво: его рейтинг остался на текущем уровне B2, а прогноз по рейтингу — «стабильным».

Краснодарский край, по мнению Moody's, обладает развитой экономикой, что положительно отражается на доходах регионального бюджета. Фото vestikavkaza.ru



Взлеты и падения

Улучшение прогнозов по большинству регионов агентство объяснило так: позитивное влияние на их кредитоспособность оказывает «возросшая способность [федерального] правительства обеспечивать постоянную системную поддержку».

Но, судя по сообщениям региональных СМИ, по каждому субъекту было отдельное примечание. Например, в случае с Башкирией аналитики отметили высокий уровень сбалансированности бюджета, хорошие показатели ликвидности, низкую долговую нагрузку и сбалансированную бюджетную политику. Краснодарский край, по мнению Moody's, обладает развитой экономикой, что положительно отражается на доходах регионального бюджета.

Все субъекты, которым были изменены прогнозы, в последнее время развивались по-разному. В некоторых из них экономическая ситуация улучшалась, другие, наоборот, просели по ряду показателей. Так, в Ханты-Мансийском АО и Коми в течение прошлого года наблюдался спад промышленного производства (на 1-2% в январе — ноябре, данные РАНХиГС и Института Гайдара); Московская область, наоборот, демонстрировала высокую динамику промышленности.

Кроме того, Ханты-Мансийский округ из-за падения сборов налога на прибыль по итогам 10 месяцев 2017-го потерял около 7% доходов консолидированного бюджета. Между тем доходы бюджета Москвы увеличились на 15%, или на 240 млрд рублей, при том что рейтинговые действия по этим субъектам были одинаковыми.

Татарстану и Краснодарскому краю АКРА прошлой осенью присвоила инвестиционные рейтинги AA+ и A (уровни рейтинга от Moody's — спекулятивные). Фото Максима Платонова



Свои ценят выше

Многие из субъектов, упомянутых Moody's, имеют рейтинги от других агентств, в том числе от аккредитованных российских — АКРА и «Эксперт РА». Часто их оценки кредитоспособности не совпадают с теми оценками, которые присвоили регионам компании «большой тройки».

Например, Татарстану и Краснодарскому краю АКРА прошлой осенью присвоила инвестиционные рейтинги AA+ и A (уровни рейтинга от Moody's — спекулятивные). «Эксперт РА» в декабре подтвердило рейтинг Башкортостана на уровне ruAA+, что отражает высокий уровень кредитоспособности. Рейтинг Чувашии в том же месяце был подтвержден на уровне ruA- (умеренно высокий уровень кредитоспособности).

С чем связана эта разница в оценках? Дело в том, что механика присвоения рейтингов российскими и иностранными агентствами несколько отличается: международная шкала имеет такую особенность как страновой потолок. Это означает, что регион или компания фактически не могут получить более высокий рейтинг, чем их государство. Даже если в реальности они обладают высоким кредитным качеством, их рейтинг придавлен суверенным рейтингом страны.

Российские агентства не ограничены страновым потолком, поэтому их оценки могут быть выше. Таким образом, для Moody's изменение прогнозов по регионам во многом было автоматическим действием, которое стало возможным после изменения прогноза страны. Отметим, что вслед за улучшением суверенного прогноза Moody's повысило прогнозы до «позитивных» и нескольким российским компаниям (например, Сбербанку и ВТБ).

Артем Малютин