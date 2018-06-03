Козак объяснил рост цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным.

По его словам, поднятие нефтяниками цен на нефть, нефтеперерабатывающими заводами цен на бензин обеспечило баланс цен.

«Соответственно, мы получили ту ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Проблемы дефицита бензина нет»,— приводит «РИА Новости» выдержку из интервью.

Ранее крупнейшие нефтяные компании гарантировали, что зафиксируют цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая.