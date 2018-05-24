Снижение акцизов на бензин лишит бюджет 140 млрд рублей

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что объем выпадающих доходов бюджета в связи с принятым решением о снижении акцизов на бензин составит порядка 140 млрд рублей.



«Выпадет у нас порядка 140 млрд рублей из федерального бюджета вместе с НДС, выпадет в том числе у субъектов России, которые получают эти акцизы в дорожные фонды», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.

Отмечается, что вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между федерацией и субъектами, чтобы субъекты не пострадали.

«В этой связи у федерального бюджета выпадут ненефтегазовые доходы, источники которых будем смотреть осенью, чем будем закрывать. Либо это будут дополнительные ненефтегазовые доходы, либо если их не будет, то заимствования», — добавил вице-премьер.

Ранее правительство России поручило Минфину вместе с Минэнерго и ФАС разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.