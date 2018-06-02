Нефтекомпании пообещали зафиксировать цены на бензин и дизтопливо
Крупнейшие нефтяные компании гарантировали зафиксировать цены на нефтепродукты по состоянию на 30 мая.
Обязательства взяли на себя компании, участвующие в селекторном совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. При этом снижения цен пока не планируется.
«Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Дмитрия Козака.
Ранее правительство РФ пообещало с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом правительство не исключает, что снижение акцизов продолжится, и с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.
Козак заявил, что снижение акцизов на бензин и дизельное топливо не потребует сокращения расходов федерального бюджета
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