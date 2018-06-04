На месте Уруссинской ГРЭС создадут промплощадку, а на Высокой горе — потемкинские деревни

«7 дней»: от урагана в Татарстане до подорожавшей аренды квартир к чемпионату

Фото: Максим Платонов

Какие последствия повлек ураган, прошедший в Татарстане? Где в Казани предлагают поселиться туристам на время чемпионата мира по футболу? В чем проблема промышленных площадок в районах республики? Что появится на месте бывшей Уруссинской ГРЭС? Эти и другие вопросы легли в основу еженедельной информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Как Татарстан справлялся с ударами стихии

Непогода в очередной раз стала главным ньюсмейкером в России на прошлой неделе. Татарстан также оказался в эпицентре страшного по своим последствиям урагана. Несколько дней республику терзал шквалистый ветер вперемешку с сильным ливнем и песчаной бурей.

Ураган в Казани был такой силы, что срывало не только крыши домов, огромные деревья выворачивало с корнем. Ветер уносил павильоны и щиты, а пронизывающий ливень был еще одним, совсем не приятным дополнением.

Порывы ветра до 25 метров секунду, а еще столб пыли и песка. Метеорологи называют такое явление пыльным вихрем. Казанская Академия тенниса имени Шамиля Тарпищева не устояла под напором стихии — в здании ветром сдуло один из куполов. Не повезло и театру имени Тинчурина, из-за сорванной крыши спектакли в нем пришлось отменить. А вот казанцу Искандеру Ахметзянову, наоборот, можно сказать, повезло. Дерево упало в метре от его новой машины.

Стихия бушевала не только в столице. В поселке Куюки Пестречинского района на глазах у жителей снесло крышу соседнего дома и беседку. В Зеленодольске были повалены деревья, пострадали автомобили, сильный ветер повредил линии электропередач. В Лаишевском районе под отключение попали 339 домов. В Буинском районе на ликвидацию последствий повреждений сетей выехали все 20 бригад электромонтеров. Аварийно-восстановительные работы удалось провести в сжатые сроки.

В Муслюмовском районе ураган стал причиной смерти женщины. Фото tatar-inform.ru



Мощный ураганный ветер принес много бед и жителям Нижнекамского района. Житель поселка «Трудовой» Гаптынур Шайдуллин и его семья остались буквально без крыши над головой. На видео, которое снимала его дочь, видно как листы металлической кровли срывало порывами ветра. Кроме этого, стихия унесла с крыши тяжелые конструкции и оборвала линии электропередач. В самом Нижнекамске ураган повалил много деревьев, урон от стихии еще подсчитывают, но уже известно, что пострадали 16 автомобилей.

К великому сожалению без человеческих жертв обойтись не удалось. Трагедия произошла в Муслюмовском районе. Сильный ураган стал причиной смерти Лилии Нуриевой. Все произошло в считанные минуты. Ветер сорвал крышу с магазина, где работала 35-летняя женщина. Лилия уже выходила на крыльцо, как в этот момент на нее упал один из металлических листов. Семье погибшей выразил соболезнования Рустам Минниханов. Он поручил выделить семье погибшей миллион рублей. Все обстоятельства трагедии теперь выясняют следователи.

Сила урагана была такой, что сметало даже тяжелые, многотонные конструкции. Легкие же строения валились как карточные домики. Вот и семья Елчуевых из Зеленодольского района оказалась в эпицентре стихии. Конструкция дома накрыла их с головой. Первым выбрался Ильнур. И поспешил за помощью. Только после приезда скорой выяснилось, что у мальчика сломана нога.

Владельцы частных домов пострадали в Арском районе и сейчас одними из первых ликвидируют последствия урагана. Дом Рамзии Закировой лишился шифера, в такой же беде еще пять односельчан из деревни Новый Кырлай. А всего по Татарстану пострадало до полусотни домов.

Не повезло и театру имени Тинчурина, из-за сорванной крыши спектакли в нем пришлось отменить. Фото instagram.com

В результате разгула стихии 80 тыс. человек по всему Татарстану остались без электричества.

— Работали круглые сутки. На ликвидацию аварии пришлось привлечь коллег из Лаишевского РЭС, Пестрецов, Атнинсокого района, — рассказал начальник зеленодольского района электрических сетей Ильназ Разов.

Этот ураган стал испытанием на прочность не только для отдельных зданий и строений, которое не все из них прошли, но и для людей: спасателей, ремонтников, электромонтеров.

Промплощадки на бумаге

Следующий сюжет передачи был посвящен деловому климату районов Татарстана. Согласно данным в рейтингах «деловой активности» и «делового климата» одно из лидирующих позиций занимает Высокогорский район. Богатые лесные и водные ресурсы, прекрасная природа, развитое сельское хозяйство, несколько действующих промышленных площадок и успешный малый и средний бизнес. Таким район предстает в отчетах. Умение себя красиво преподать, бесспорно, это тоже талант, которому стоит поучиться.

На последнем февральском совете районных депутатов глава района Рустам Калимуллин озвучивал невероятно приятные цифры. В районе работают 1 040 предприятий. В 2017 году оборот малого и среднего бизнеса в районе вырос на 13% и составил более 15 млрд рублей. Более того, этот малый бизнес обеспечивает 40 процентов в общий доход местного бюджета. Высокогорский район участвует в самых прогрессивных программах новой российской экономики. Три промышленные площадки. «Высокая Гора», «Развитие» и «Паландия», где теперь, дословно из отчета главы, «11 резидентов успешно осуществляют свою деятельность».

Корреспонденты «7 дней» разбирались на местности, так ли это на самом деле.

Ни вывески, ни таблички, ни единого намека на территорию экономического развития, коими являются промпарки. Вполне допустимо, что служба безопасности может и не знать о существовании таковых. Но даже само словосочетание «промышленная площадка» для людей, ежесуточно проводящих время на посту, оказалось чуждым для слуха.

Предприниматель Айдар Миннебаев — бывший резидент промышленной площадки под названием «Развитие» в Высокогорском районе. По его словам, в 2015 году он сам стал инициатором создания промпарка на своей же собственной территории, где к тому времени уже работали 9 предприятий-арендаторов. Все эти предприятия, по его наставлению, дружно вошли в состав высокогорского индустриального парка и так же дружно в 2016 году из него вышли.

Стоит отметить, что речь не идет о закрытии бизнеса на Высокой горе. Предприятия все так же работают. И работают даже успешнее, чем когда-либо. Но к совместному с государством проекту под названием «промпарк» уже не имеют никакого отношения. Документ об окончании лицензии датирован декабрем 2016 года, то есть прошло полтора года. Все эти полтора года промышленная площадка «Развитие» числилась в отчетах как действующая единица.

Обнаружить на Высокой горе промышленный парк «Паландия» оказалось еще сложнее. На огороженной территории работает единственный завод. Предположительно, это и есть промышленная площадка.

Промышленный парк «Паландия» и коттеджный поселок с аналогичным названием разделяет единственный забор. Несмотря на то, что здесь стоит заграждение, спор за общую территорию не угасает уже долгие годы.

Как жилой поселок и промышленный парк оказались на одной территории? И кто из них первым освоил эти земли? По словам местных жителей, коттеджный поселок был образован еще в 2008 году. Место должно было стать чуть ли не райским уголком в 20 километрах от Казани. Но каждому покупателю пришлось заплатить не только за дорогую землю, но и возместить затраты застройщика на создаваемую здесь якобы инфраструктуру.

Покупателям в коттеджном поселке «Паландия» пришлось оплачивать затраты застройщика на создаваемую инфраструктуру. Но застройщик благоустройство поселка не провел. Фото poselki116.ru



— Ориентировочно было собрано с нас около 96 млн рублей, — рассказывает жительница поселка Раиса Файзуллина. — Застройщик обещал свою детскую площадку, магазины, развлекательные центры. Обещали, что будет развита инженерная инфраструктура: свои очистные сооружения, водоснабжение, канализация, — продолжает женщина.

В итоге застройщик свои обязательства выполнил лишь отчасти, благоустройство поселка не провел. А на готовые коммуникации привел незваного гостя. И даже земля под боком нашлась.

Еще в 2009 году для строительства нового современного комплекса очистных сооружений, которые были так необходимы поселку, кабинет министров Республики Татарстан дает разрешение о переводе 2 гектаров земли из категории земель сельхозназначения в категорию промышленного назначения. Но в 2015 году большую часть территории такого важного экологического объекта собственник земли, управляющая компания «Петес», отдала в аренду под промышленную площадку. Небольшой закуток в 400 кв. м отвели очистным сооружениям. Для полного цикла прудов доочистки места уже не нашлось. По документам же все чисто. В районе есть и промышленный парк, и объект биологической очистки стоков.

— Вместо 20 тыс. кв. м территории очистных сооружений всего лишь 400 кв. м. В итоге все отходы выливаются на природу, — негодует Раиса Файзуллина.

— Писали в УМВД, что на этой территории находится крановый завод «Гертек». Ответ был, что на этой территории, согласно документам, находится склад реагентов и технические сооружения для очистных, — говорит еще одна местная жительница Раиса Угарова.

Жителей поселка можно понять. По их словам, промышленная площадка, по сути, была создана за их счет, пользуется инфраструктурой, оплаченной ими, работает на их территории и еще доставляет им столько проблем. Все понимают значение промышленных парков и площадок для района и экономики Татарстана в целом. Всех заботит судьба резидентов. Ведь, по крайней мере, эта забота — приятный повод для того, чтобы преподнести свой район в лучшем свете.

В Уруссу нашли выход после закрытия ГРЭС

На прошлой неделе Рустам Минниханов в ходе своего визита в Шанхай договорился с руководством нового банка развития БРИКС о выделении Чистополю 38 млн долларов на комплексное развитие территории. В городе проведут полный комплекс работ: отреставрируют исторические здания, создадут сразу десять новых музеев, реконструируют пристань. К 2025 году Чистополь может стать второй Елабугой в республике. Останется немало средств и на продвижение города на туристическом рынке. Подобные успешные примеры уже есть в Татарстане. В Муслюмовский район привлекли огромные инвестиции, благодаря комплексному подходу к развитию своей территории. В Ютазинском районе также сделали то, во что никто не верил до последнего — нашли хозяина для бывшей уже ГРЭС, которая остановилась год назад. Съемочная группа «7 дней» побывала в обоих районах.

К 2025 году Чистополь может стать второй Елабугой в республике



Село Муслюмово является районным центром Муслюмовского района вот уже полвека. Однако к титулу «Райцентра» оно подобралось лишь года три тому назад.

— С одной стороны, зачем нужны простому сельскому жителю эти парки. Но это не только места отдыха, это место притяжения. Мы создавали пространства, которые бы притягивали и местное население, и инвесторов, — говорит глава Муслюмовского района Рамиль Муллин.

Московский инвестор, увидев впервые всю эту красоту, не стал утруждать себя даже осмотром местных полей, заявив, что это ему теперь на этих полях предстоит воссоздать нечто столь же прекрасное. Это компания «Август», широко известная в стране и за ее пределами. Один из лидеров европейского рынка в сфере химической защиты растений. Они строят завод сегодня в Елабуге по производству удобрений, а муслюмовские поля послужат чем-то вроде опытной площадки для обкатки новых, высоких технологий в сельском хозяйстве. Любой сегодняшний самоходный опрыскиватель муслюмовских полей способен вызвать панику у явно неподготовленного к тому населения, поскольку выглядит как пришелец. Суперсовременный опрыскиватель для полей прибыл из Бразилии. В Татарстане таких всего три штуки, и все находятся в Муслюмовском районе.

— С одной стороны, зачем нужны простому сельскому жителю эти парки. Но это не только места отдыха, это место притяжения. Мы создавали пространства, которые бы притягивали и местное население, и инвесторов, — говорит глава Муслюмовского района Рамиль Муллин. Фото park.tatar.ru



В районе инвестору рады несказанно. Поля могли бы в этом году не засеять вообще, некому было. Прошли те времена, когда любая молитва о богатом урожае заканчивалась словом «Вамин». А нынешний инвестор уже оплатил первым делом всю задолженность инвестора прежнего, обанкротившегося и по зарплате и по налогам. И уже вложил в район астрономическую сумму инвестиций — 1 миллиард 200 миллионов рублей.

— Вопрос «что дальше?» задавали себе и в поселке Уруссу Ютазинского района. Ровно год назад здесь остановилась ГРЭС. Практически, никто не верил, что на мощностях бывшей станции можно создать новое производство. Тем удивительнее прозвучала новость: новое производство здесь будет.

Удивительно, но работники башкирской компании «БАСЭТ», производящей разного рода оборудование для тепловых и атомных станций, еще пару месяцев тому назад ничего практически и не слышали ни о соседнем поселке Уруссу (он в 10 километрах), ни о кончине ГРЭС. За прошедший год станцию не растащили по кусочкам на металлолом, сохранили абсолютно все, ибо знали, что вот этот бывший турбинный цех непременно пригодится кому-то. А башкирские производители одновременно думали, как расширить производство.

150 миллионов компания тратит в год только на оборудование. Каждый станок с ЦПУ — это миллионы евро. Но для производства агрегатов покрупнее пространств как раз не хватало. А ГРЭС — это грузоподъемная балка в 100 тонн, шириною в 25 метров и длиною в 230. Так что уже в этом году здесь будет все готово для начала производства. Компания «БАСЭТ» уже вложила сюда 90 миллионов, еще 150 пойдет на оснащение станции, то есть теперь уже промышленной площадки.

— Мы очень рады. У меня и в прошлом году была уверенность, что такая великолепная промплощадка не останется без внимания, — заявляет глава Ютазинского района Рустем Нуриев.

В Муслюмово сегодня нет мест в гостиницах и кафе. Специалисты съезжаются сюда отовсюду, звучит уже и иностранная речь. Даже магазины ощущают свои дивиденды. В Уруссу собираются трудоустроить до ста человек в ближайшее время, воздвигнуть на месте бывшей ГРЭС целый бизнес-инкубатор в придачу, поскольку одно большое производство неминуемо порождает россыпь нескольких мелких. А это снова и магазины, и кафе, и отели.

Аренда жилья по цене однокомнатной квартиры

До старта чемпионата мира по футболу осталось менее двух недель. Казань — в предвкушении большого спортивного праздника. На прошлой неделе готовность столицы Татарстана лично проверил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев. В среду в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма презентовали форму, в которую будут одеты волонтеры. По прогнозам, на это грандиозное событие в Казань приедут более 200 тыс. болельщиков и туристов. Корреспонденты «7 дней» решили выяснить, где лучше остановиться туристам. Варианты, что называется, на любой вкус и кошелек.

На первом месте по демократичным ценам — хостелы. Они, кстати, самые популярные среди болельщиков. Самый необычный SleepSpace находится в нескольких километрах от «Казань Арены».

На первом месте по демократичным ценам — хостелы. Они, кстати, самые популярные среди болельщиков. Фото Максима Платонова

— Капсульная система к нам пришла из Японии. Одноместная капсула оборудована индивидуальным освещением, розетками и системой вытяжной вентиляции. Она отвечает за то, чтобы в капсуле всегда был свежий воздух и за терморегуляцию, — рассказывает директор хостела Лейсан Тутаева.

Переночевать в такой капсуле можно за 600 рублей, говорит Лейсан Тутаева. На капсулы был большой спрос, их бронировали заранее. В хостеле остались двухместные свободные номера, и то это небольшие окошечки в промежутках между датами игр. В дни проведения матчей свободных мест нет.

По словам заместителя председателя Государственного комитета РТ по туризму Артура Абдрашитова, загрузка хостелов в целом по Казани составляет минимум 90%. Комитет по туризму на прошлой неделе завершил проверку средств размещения. Всего их в городе порядка 400. Артур Абдрашитов советует болельщикам бронировать жилье именно в хостелах и гостиницах. Тогда гость может быть на 100% уверен и в стандарте качества, и в сервисе.

— Замечаний на самом деле не так много, мы готовились к большему. Собственники и отелей, и хостелов понимают уровень ответственности. В первую очередь, обращаем внимание на знание английского языка, входную группу, чистоту и порядок, — объясняет Абдрашитов.

В гостиницах столицы еще можно найти свободные номера. Но, по прогнозам, их уже скоро могут забронировать. Цена за номер, в зависимости от того, сколько у гостиницы звезд, варьируется от 3 до 80 тыс. рублей.

— Если мы говорим про пиковые даты, здесь уже, как на базаре, разбирают все. А так, по статистике, сначала уходят самые дешевые номера, — говорит президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

Гульнара Сафина отмечает, на первую игру, которая пройдет в Казани 16 июня, можно приезжать не задумываясь. Номерной фонд есть. Загрузка в отелях на эту дату пока 60%. Есть места и на 1/8 финала — пока забронировано 50% всех номеров в отелях города.

— Самые востребованные матчи — это «Иран — Испания». Там уже практически 100% загрузка, матч будет проходить 20 июня. Очень хорошая загрузка на матч Польши и Колумбии, там 98% уже сейчас в среднем загрузки по городу. И очень хороший спрос на матч ¼ финала. Пока неизвестно, кто у нас будет играть в этот период, но, тем не менее, загрузка уже практически под 100%, — делится Сафина.

Цена за номер, в зависимости от того, сколько у гостиницы звезд, варьируется от 3 до 80 тыс. рублей. Фото Максима Платонова

Ждут в гости болельщиков и хозяева арендного жилья. Вот такой пост появился в одной из групп в социальной сети. «Город просто сошел с ума. Всех квартирантов выгоняют хозяева, чтобы заработать на чемпионате! Ужас, семьи с детьми выселяют». Кто-то под постом возмущается: «Люди готовы на все ради бумажек». А кто-то делится радостью: «Я сдал квартиру на 12 дней и получу 265 тысяч рублей». Съемочная группа обзвонила несколько десятков владельцев квартир. Все отказались дать интервью. Всех больше за жилье просит Елизавета. Она сдает двухкомнатную квартиру на Меридианной за 950 тыс. рублей в месяц. Другая жительница, Юлия, сдает квартиру на Мусина за 45 тыс. рублей в сутки. Объявление привлекает сервисом: в квартире мини-бар, а к услугам гостей парикмахер-стилист.



Много предложений от владельцев коттеджей. Некий Рустем, к примеру, за 40 тысяч предлагает снять дом на сутки в поселке Константиновка.

Подзаработать на футбольном мундиале, отмечает президент гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев, решили в основном собственники жилья в Ново-Савиновском и Вахитовском районах Казани. А вот цены на съем жилья в Азино практически не менялись.

— В любом случае, предложений хватит. Не будет такой ситуации, когда приехал и вообще ничего нет. А те, кто выставлял эти мифические 950 тысяч, были предложения и 400 тыс. в сутки, естественно, останутся ни с чем и будут вынуждены сдавать по реальным ценам, — считает Савельев.

1200 семей в Татарстане получили выплаты на первенца

1 июня — Международный день защиты детей. Этот праздник отмечают уже несколько десятков лет подряд, в более чем 60 странах мира. Как известно, Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018—2027 годов десятилетием детства. К слову, и в Татарстане есть собственные программы социальной поддержки молодых и многодетных семей, мамочек на селе.

Чтобы первые материальные трудности не стали для молодых семей непреодолимым барьером, государство готово компенсировать часть расходов. Ежемесячные выплаты, так называемые путинские пособия, выдают женщинам, родившим или усыновившим ребенка после 1 января 2018 года. Обязательное условие — наличие у матери и ребенка гражданства Российской Федерации и постоянное проживание на территории России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Татарстане этот показатель сейчас составляет 13 173 рубля. К примеру, семья из трех человек получит право на выплату, если ее совокупный доход не превышает 41139 рублей в месяц. Для оформления выплаты матери нужно представить в органы социальной защиты пакет документов: свидетельство о рождении ребенка, документы, содержащие сведения о доходах членов семьи, реквизиты счета, открытого в банке и паспорт.

Программ социальной поддержки молодых семей в Татарстане множество. Специалисты профильного министерства специально встречают молодых родителей в роддомах, чтобы подробнее о них рассказать. Фото Олега Тихонова



— Уже сегодня на первого ребенка получает выплату 1200 семей. И с 1 января у нас также реализуется дополнительная мера поддержки женщин, которые проживают на селе. Если мамочка, проживающая на селе не менее трех лет, родила первенца до 25 лет, то единовременная выплата в связи с поручением президента Татарстана составит 50 тыс. рублей, — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она также добавила, что если женщина родила третьего ребенка до 29 лет, то выплата составит 100 тыс. рублей.

Прогнозируется, что таких молодых мамочек, проживающих на селе, получателей выплат по республиканской программе в Татарстане, будет более 2,5 тысяч. Вот и Маргарите и Ильнуру Талиповым из Лаишевского района в этом плане повезло. Молодая мама говорит, что никаких документов оформлять не пришлось. Для назначения единовременной выплаты нужно всего-то свидетельство о рождении ребенка, наличие гражданства РФ и нужно постоянно проживать в сельской местности на территории Татарстана не менее 3-х лет.

Таких программ социальной поддержки молодых семей в Татарстане множество. Специалисты профильного министерства сейчас специально встречают молодых родителей в роддомах, чтобы подробнее о них рассказать. Причем, можно одновременно участвовать в нескольких таких программах. Это не только различные выплаты и пособии, но и, например, льготные ипотечные программы или компенсация при оплате родителями за дошкольное образование.