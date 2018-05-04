«Хайдар Хайруллович — человек очень мягкий, добрый и доверчивый...»

Ассоциация малого и среднего бизнеса Татарстана послала пресс-секретаря в суд на защиту своего бывшего руководителя Хайдара Халиуллина

Фото: Олег Тихонов

Сорвали старт процесса по нашумевшему уголовному делу о хищениях по программе «Лизинг-грант» сегодня адвокаты. На заседание по делу 23 подсудимых в Вахитовский суд Казани не явились несколько профессиональных защитников. В то же время защиту Хайдара Халиуллина, помимо адвоката Павла Мазуренко, продолжает Ассоциация малого и среднего бизнеса РТ — руководитель ее пресс-службы Наиль Галеев планирует отстаивать честь и достоинство бывшего шефа в уголовном процессе в качестве общественного защитника. Почему, по мнению «общественного рыцаря», сам Халиуллин попал на скамью подсудимых из-за своей доброты, а его супругу просто случайно затащило в эти жернова — в материале «Реального времени».

Суду не хватило адвокатов

На скамье подсудимых по делу о хищениях лизинг-грантов находятся 23 человека, включая чету Халиуллиных: экс-главу Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдара Халиуллина и его супругу Марину. 24-й подсудимый Тимур Аюпов заключил досудебное соглашение, и его дело рассмотрят в суде отдельно, в особом порядке, без допроса свидетелей и изучения доказательств. Материалы по Аюпову поступили в Вахитовский суд еще 20 апреля, но дата заседания пока не назначена.

Уголовное дело по хищениям лизинг-грантов с впечатляющим количеством подсудимых отдано на рассмотрение судье Наилю Камалетдинову, который известен по другому резонансному делу — в 2016 году он приговорил экс-сотрудника ФСО Андрея Сивова к 3,5 года колонии за совершенное им под алкогольным опьянением ДТП, в результате которого погиб молодой человек и серьезно пострадала девушка. 23 фигуранта вместе со своими адвокатами и журналистами еле вместились в самый большой зал суда — в нем расселись более 40 человек. При этом представителям СМИ пришлось пробиваться на открытый процесс с помощью пресс-секретаря суда.

Еще до выхода судьи в зале провели перекличку и выяснили, что на заседание явились не все защитники. В частности, не было адвоката Марины Халиуллиной. Поэтому Наиль Камалетдинов постановил старт процесса отложить до 29 мая, но сразу предупредил защитников — в середине июня судебный состав уходит в отпуск, предложил спланировать свой отдых так, чтобы не затягивать рассмотрение дела. Подсудимых судья корректировать свои планы на лето по понятным причинам не просил.

У Халиуллина появился собственный рыцарь

Заседание было отложено, но судья все же уточнил: есть ли у присутствующих вопросы технического характера? Таких заявлений не было, но с места все же поднялся адвокат Хайдара Халиуллина Павел Мазуренко.

— У Хайдара Хайрулловича есть ходатайство по поводу общественного защитника. Он сейчас сам его озвучит, — анонсировал адвокат.

— Я бы хотел, чтобы на судах всегда присутствовал общественный защитник — Галеев Наиль Камилевич, — встав, заявил бывший руководитель АМСБ. Судья пообещал рассмотреть это ходатайство на следующем заседании.

Бизнесмен и по совместительству руководитель пресс-службы ассоциации Наиль Галеев уже в коридоре суда пояснил журналистам цель своего участия в процессе.

— Было принято решение, что мы будем поддерживать его [Хайдара Халиуллина] всеми нашими законными доступными средствами. В том числе пользуясь законным правом предоставлять защитника, — прокомментировал инициативу общественный защитник.

Хайдара Халиуллина, по его словам, он знает уже 15 лет и полностью уверен в его невиновности, поэтому доказывать поставленный под сомнение факт порядочности этого человека ему нелегко. Каким образом он будет выполнять функцию общественного защитника, Наиль Галеев пока не знает сам. Решение о предоставлении Халиуллину общественного защитника принималось советом АМСБ. Помимо него на должность защитников чести и достоинства бывшего руководителя ассоциации претендуют еще несколько человек, которые также хотели бы участвовать в процессах.

Добротой душевной выложена дорога в суд

Как писало «Реальное время», в отношении четы Халиуллиных изобличительные показания дал партнер экс-главы ассоциации Тимур Аюпов. Подробнее об этом можно почитать здесь, напомним лишь, что в 2013 году две учрежденные Халиуллиным и Аюповым компании также стали получателями двух бюджетных грантов по полмиллиона рублей, а в свое время Аюпов даже заменял по доверенности экс-руководителя АМСБ на конкурсной комиссии Минэкономики РТ, где определялось, кому выдавать лизинг-гранты.



Наиль Галеев, отвечая на вопрос «Реального времени», назвал действия Аюпова предательством.

— Так сложилось, откровенно говоря, Хайдар Хайруллович — человек очень мягкий, добрый и доверчивый. Естественно, рано или поздно такое должно было случиться, что кто-то воспользуется его доверием и сделает что-то подобное. Это со всеми нами происходит, когда кто-то из близкого круга совершает такие поступки. Меня лично дважды мои друзья предавали, поэтому я представляю и понимаю, как это происходит, — прокомментировал Наиль Галеев показания Аюпова, данные против Халиуллиных.

Отвечая на другой вопрос «Реального времени» — по поводу участия сотрудников Министерства экономики Татарстана в махинациях — руководитель пресс-службы ассоциации заявил, что общественники никаких полномочий на выдачу лизинг-грантов не имели, их работа носила рекомендательный характер, а принимались решения непосредственно в министерстве.

— Я не в курсе, хотя было бы логично предположить, что махинации, которые заявляются в суде, не могут пройти без участия людей, которые реально влияют на распределение этих денег. Общественники, которые заседают в комиссии, вообще не имеют ни права подписи, ничего. Подписывать имеет право только министр — ему на подпись документ приносит заместитель, который формирует пакеты, проверенные юристами, а они получают документы от общественников. Там длинная цепочка, и действие комиссии носит абсолютно рекомендательный характер. Заключение комиссии не гарантирует выдачу лизинг-грантов, — отметил собеседник издания.

Напомним, что в ходе расследования у следователей вызвала вопросы и деятельность Минэкономики. Дело в отношении неустановленных чиновников, способствующих махинациям с бюджетными средствами, выделили в отдельное производство.

«Супруга случайно попала в этот жернов»



Хотя Наиль Галеев пришел в суд, чтобы встать на защиту Хайдара Халиуллина, попутно он подал голос и в защиту его супруги, к которой в ходе следствия также возникло немало вопросов.

— К сожалению, в ее вопросах я не сведущ, но, насколько понимаю, она случайно попала в этот жернов. По сути, ассоциация размещалась на территории квартиры Хайдара Хайрулловича и его супруги. Поэтому супруга там тоже имела свой бизнес — она предоставляла бухгалтерские услуги. И часть людей, которые так или иначе обращались в ассоциацию, получали такие бухгалтерские услуги из ее рук. Она на аутсорсинге работала, я сам как-то заказывал у нее бухгалтерские услуги — что в этом криминального, я не понимаю, — отметил общественник.

Неконтролируемый лизинг

Напомним, что расследование по делу «Лизинг-гранта» началось в 2016 году с задержания Тимура Аюпова — партнера Халиуллина. Из 24 фигурантов дела 21 сейчас на свободе (включая двух судимых за кражу и мошенничество), двое под домашним арестом — это супруги Хайдар и Марина Халиуллины. Под стражей по этому делу сейчас находится только военный пенсионер Сергей Васильев, директор и учредитель ООО «Птичий рай в Аракчино», которое, по версии следствия, было создано в 2014 году для получения лизинг-грантов. Васильева оперативники считают давним знакомым супруги экс-главы бизнес-ассоциации РТ, однако обвиняемые факт знакомства отрицают. Об аресте Хайдара Халиуллина следователи просили еще в апреле 2017 года, после того, как супруга Аюпова пожаловалась на серию анонимных телефонных звонков с угрозами. В апреле 2018-го Верховный суд с экс-главы ассоциации арест снял.

Ущерб по уголовному делу оценен в 21 млн 788 тыс. рублей. Обвинения предъявлены в легализации денежных средств, подделке официальных документов, а также в 15 эпизодах мошенничества и 8 эпизодах покушения на мошенничество, когда факт подачи претендентами на грант подложных документов разглядели сотрудники Министерства экономики и отказали в господдержке. По версии следствия, если бы Минэкономики осуществляло реальный контроль за грантополучателями, то махинаций можно было бы избежать.

Сейчас из 24 фигурантов дела свою вину полностью не признают Халиуллины, Сергей Васильев и еще два предпринимателя.

