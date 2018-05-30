Генетики vs гуманитарии: батл за генофонд татар в формате ток-шоу
Олег Балановский и его оппоненты встретились на ток-шоу
29 мая в Казань приехал заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Олег Балановский. В другом случае визит серьезного академического ученого мог бы заинтересовать только круг его коллег и студентов. Однако в современном медиапространстве генетика давно идет в одном наборе с вопросами национальной идентичности и этногенеза. Поэтому Балановского, как автора работ по генофонду татар, в Татарстане знают давно. Признанный эксперт приехал чтобы выступить перед максимально широкой аудиторией на ток-шоу, которое организовал телеканал Казанского федерального университета UNIVER TV. Между съемками программы и ее выходом на экран еще пройдет некоторое время, но корреспондент «Реального времени» готов поделиться услышанным уже сейчас.
«Нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов как в Татарстане»
Читателям нашего издания будет приятно, что ведущий эксперт в исследованиях генофонда, обозначил цель своего визита в Казань как ответы на их вопросы:
— Мы занимаемся исследованиями многих народов и популяций в самых разных странах, но, пожалуй, нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов и положительной реакции как в Татарстане. По этой теме было опубликовано несколько работ, одна из них вызвала пару лет назад очень большое обсуждение в Татарстане. К нашему изумлению, одно из изданий перепечатало научную статью от корки и до корки. Это уникальный случай, и я об этом рассказываю студентам, что «Вестник МГУ» — самое читаемое научное издание в Казани. И в комментариях к этой публикации чувствовался такой искренний и живой интерес жителей Казани и других городов Татарстана. Я пытался отвечать на комментарии, чего лично никогда не делаю. Но на все не ответить — не успел. И когда меня позвали на продолжение этого диалога я приехал чтобы разъяснить вопросы, — с этих слов Олег Балановский начал выступление перед аудиторией UNIVER TV.
С точки зрения фактов, выступление доктора биологических наук не представляло чего-то принципиально нового. «Сенсация в том, что нет сенсаций», — сказал он несколько раз. Волго-уральские татары, крымские татары и сибирские татары представляют разные популяции, о чем автор писал и раньше. У татар слабо выражены центральноазиатские компоненты, по которым более близки друг другу, например, казахи и монголы. Однако широкая известность выводов, которых придерживается исследователь, не помешала разгореться спору, благодаря которому это ток-шоу будет смотреться действительно живо и эффектно.
Генетики vs. историки
Главными оппонентами Олега Балановского выступили представители гуманитарного знания: Искандер Измайлов — главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, который сам немало содействовал проведению палеогенетических исследований в Татарстане, и Раиль Фахрутдинов — заместитель по научной деятельности директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.
Суть претензий заключалась в том, что генетики с непригодным понятийным аппаратом вторгаются на территорию гуманитариев и пытаются интерпретировать этногенез в биологических категориях. Формально спор начался с тезиса Барановского, что «народы по совместительству являются популяциями». Гостю пришлось разъяснять, что он не является сторонником концепции Гумилева и других биологизаторских школ. Вместе с оппонентами ему пришлось пройти запутанными терминологическими дебрями вокруг понятия «нация». В конце концов, генетик прибег за помощью к поэзии, вспомнив стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Послание о дарвинизме».
От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины —
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.
— Мы не низводим этнос до популяции, популяция не может стать этносом — это более низкий уровень. Мы показываем, что этническая совокупность имеет в том числе и биологическое измерение, — резюмировал позицию Балановский.
К сожалению, так и осталась никем не услышанной ремарка Искандера Измайлова о том, как можно генофонд современной этнической общности под названием «узбеки» изучать, отталкиваясь от этнонима. И действительно, этот и многие другие этнонимы утвердились сравнительно недавно. Были времена, когда узбеками называли кочевое население восточной части Улуса Джучи, а вовсе не жителей Центральной Азии с ее тюрко-иранским плавильным котлом.
И, безусловно, диалогу московского генетика и казанских историков помешал шлейф околонаучных представлений на тему генетики, которые популярны в информационном пространстве. Чтобы отделить тезисы академической науки от того, что под именем «генетики» изливается в общество, потребовалось бы отдельное собрание, и не на два часа.
Лекарство, которое не действует на часть татар
Как свойственно любым междисциплинарным встречам, в ходе ток-шоу выяснилось, что представители естественно научных знаний и гуманитарии, работая в одном городе и одних академических структурах, живут на разных континентах. От биологов в сторону гуманитариев слышалось словосочетание «политические спекуляции и демагогия». Гуманитарии констатировали, что представления биологов об этногенезе свойственны сталинским временам, а не современной науке.
— Эти исследования нужны не для политических игр, а потому что лекарства сейчас проходят тестирование в Северной Африке, потому что так дешевле. А мы должны знать различия между популяциями и делать выводы, — заявил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.
— Если бы мы говорили о популяции буренок на Среднерусской равнине, мне бы было все равно. Но поскольку речь зашла о нациях, то есть специалисты, которые занимаются изучением этих сущностей, — парировал Измайлов.
Попытку примирить позиции сделала кандидат биологических наук Ольга Кравцова, которая вспомнила историю, как в начале 2000-х годов в их лаборатории выяснилось, что носители определенного генотипа татар невосприимчивы к ингибиторам ангиотензин-превращающего фермента, которые применяются при лечении гипертонии. «Стало понятно, что хотя мы и живем на одной территории, объединяемся по конфессиям, но есть то, что заложено внутри нас», — заключила Кравцова.
«Русские едины, а у татар множество этнических групп»
Накал страстей в зале мог бы быть существенно меньше, не будь во всей этой истории великого и ужасного национального фактора. Если бы в Москву приехали генетики их Казани, которые на карте генотипов разложили русский народ на казаков, поморов и сибирских старожилов, исследуя каждую общность в отдельности, скандал мог бы докатиться и до правоохранительных органов.
К сожалению, в самой визуализации генофонда северной Евразии у Олега Балановского заложено разделение волго-уральских татар на казанских, мишарей и кряшен, а от сибирских выделены немногочисленные заболотные татары. Ни один из народов Северной Евразии, даже очень разбросанные по генотипу башкиры, так не представлены. Искандер Измайлов, давая экскурс в этническую структуру средневековой Англии, где элита говорила по-французски, практически проговорил тезис Балановского о том, что в генетике играют роль только большие популяции, а определяющее культурный облик меньшинство — несущественно. Но понимания между двумя исследователями так и не получилось. Возможно причина как раз в формате подачи.
Это же впечатление прямо озвучил Раиль Фахрутдинов: «Когда у нас московские коллеги-этнологи выступали, то они очень четко дали понять, что русская нация единая, разных популяций в ней нет. И я их спрашивал, а как же русские на территории Сибири и Дальнего Востока? Не ответили. А вот татары имеют очень много этнических групп, поэтому современные политологи говорят, что единой нации нет».
Понять друг друга оппоненты за 2 часа не смогли, однако формат ток-шоу был выдержан хорошо.
комментарии
1. Суть в том, что работа Балановского вообще не может вызывать доверия, своей некоторой предвзятостью и даже скажу ангажированностью.
2. Во первых, свою работу он делал на деньги башкир , по их заказу. А башкиры, как известно, давно в антагонизме с татарами, так как никак не хотят ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, признавать свою родственность с нами вообще. Это первое. Во-вторых, они вообще хотят, по моему разумению, как-то обособиться от тюркской ТАРТАРСКОЙ (цивилизации). То есть, признавая за собой некую первичность ещё от Чингисхана, мол, остальные тюрки здесь так, "погулять только вышли".
3. Но самый большой вред и ущерб от работы Балановского не в этом даже. В своих выводах, Балановский мастерски манипулируя цифрами, пытается российскому сообществу доказать, что татар поволжских, как некого этноса, как некого народа вообще никогда не существовало. "Татары" есть некий собирательный образ, который в "плавильном котле" переварился из русских и угрофинов.
4. Балановский ссылается, что основным доказательством правильности его довода в том, что часть татар (какая часть- кто их проверял - на кого можно положится, что результаты ДНК не сфальсифицировали?) являются представители гаплогруппы R1а.
5. Хорошо. Даже если мы случайно поверим в добросовестности или ошибочности (чисто технического характера) Балановского при проведении ДНК экспертизы, то гаплогруппа R1а, прежде всего указывает не национальную принадлежность, а на расовую - то есть, её представители являются представителями индоевропейской расы. А, допустим R1б, представители индо-иранской группы, часть которых действительно являются башкиры (хотя, опять же, какая часть?)
6. Не могу точно сказать, всё таки я не учёный, но мне кажется, на интуитивном уровне, разница между индо-европейской и индо-иранской цивилизацией наверное есть, но ни такая уж и значительная. Ибо, как Ааврам родил Иакова, от которого пошла иудейская ветвь и родил Измаила, от которого пошла арабская ветвь. Вот и вся разница. Иатери разные, но отец-то был один.
7. Самое главное и R1а b R1б указывают, что её носители являются белая раса. А не красная, допустим как мексиканцы, ни чёрная, как африканцы, ни жёлтая, как, допустим китайцы и монголы.
8. Кстати, у евреев, например, гаплогруппа G, но не у всех, а только у части евреев. У основной же части евреев, как странно бы не показалось, гапло группа как раз таки R1а, такая же как у русских и части поволжских татар.
9. И вот балановский на основании ДНК делает вывод, КОТОРЫЙ ТАТАР НЕ МОЖЕТ УСТРАИВАТЬ В ПРИНЦИПЕ, так как они "просто выкидываются" из исторического социума, МОЛ, ПОВОЛЖСКИЕ ТАТАРЫ - ЭТО НИ ЕСТЬ ЧТО АССИМИЛИРОВАННЫЕ РУССКИЕ И УГОРЦЫ. На самом деле, по мнению Балановского, никаких татар никогда не существовало и не существует. в принципе.
10. Профессор Клёсов, кстати дал по этому поводу разъяснения: русские и некоторая часть татар действительно одной гаплогруппы, только у этих гаплогрупп есть ещё цифоровые индексы (к сожалению я сейчас забыл - Г.Ю.). Так вот R1a у татар идёт не от русских, а от скифов, от которых татары и пошли. А скифы тоже являлись индо-европейским народом. У русских R1a совсем иной природы. И русские отношения к скифам не имеют.
11. И вот, господин Балановский, прежде чем отвечать на фундаментальные мировые вопросы, вначале должен сделать сравнительный анализ между русскими и остальными славянскими народами. И допустим, с поляками, она не совпадает, так как у русских R1aM, а у поляков, почему-то R1aI
Габдель Юссон.
Во-первых в чьих они (правдоподобность и полезность) руках. Если в злонамеренных, то пользы от генетической науки будет меньше, а вреда больше. Это аксиома.
Во- вторых. Опять же, R1a, в этой гаплогруппе состоят множество народностей и этносов по всему миру. Даже по моему североамериканские индейцы. И кстати, задача ГАПЛОГРУПП определять не национальность и народность, а родовую связь. То есть, как на примере с библейским Ааврамом татары с русскими возможно пошли от одного древнего предка, но, образно выражаясь, матери были разными. Поэтому считать, что татары произошли от русских - это прежде всего оскорбительно для самих татар. А может наоборот? Тогда как? И вообще глупость, ибо у всех народов, ещё до Ааврама, был единственный первопредок Адам. И что теперь? Его делить или национализировать будем что ли? Абсурд.
Балановский печатался на Бизнес онлайн со своей "гипотезой познания мира". Тогда ещё в комментариях я написал Балановскому (он ответил мне - сильно на меня обиделся) - это его научная работа не на уровне профессора, а лишь на уровне студенческого реферата, ну или дипломной работы - то есть ХАЛТУРА. А вот кто такую халтуру пропустил в вестник МГУ? - вопрос из вопросов.
Габдель Юссон.
Во-первых в чьих они (правдоподобность и полезность) руках. Если в злонамеренных, то пользы от генетической науки будет меньше, а вреда больше. Это аксиома.
Во- вторых. Опять же, R1a, в этой гаплогруппе состоят множество народностей и этносов по всему миру. Даже по моему североамериканские индейцы. И кстати, задача ГАПЛОГРУПП определять не национальность и народность, а родовую связь. То есть, как на примере с библейским Ааврамом татары с русскими возможно пошли от одного древнего предка, но, образно выражаясь, матери были разными. Поэтому считать, что татары произошли от русских - это прежде всего оскорбительно для самих татар. А может наоборот? Тогда как? И вообще глупость, ибо у всех народов, ещё до Ааврама, был единственный первопредок Адам. И что теперь? Его делить или национализировать будем что ли? Абсурд.
Балановский печатался на Бизнес онлайн со своей "гипотезой познания мира". Тогда ещё в комментариях я написал Балановскому (он ответил мне - сильно на меня обиделся) - это его научная работа не на уровне профессора, а лишь на уровне студенческого реферата, ну или дипломной работы А вот кто такую "работу" пропустил в вестник МГУ? - вопрос из вопросов.
Габдель Юссон.