Генетики vs гуманитарии: батл за генофонд татар в формате ток-шоу

Олег Балановский и его оппоненты встретились на ток-шоу

29 мая в Казань приехал заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Олег Балановский. В другом случае визит серьезного академического ученого мог бы заинтересовать только круг его коллег и студентов. Однако в современном медиапространстве генетика давно идет в одном наборе с вопросами национальной идентичности и этногенеза. Поэтому Балановского, как автора работ по генофонду татар, в Татарстане знают давно. Признанный эксперт приехал чтобы выступить перед максимально широкой аудиторией на ток-шоу, которое организовал телеканал Казанского федерального университета UNIVER TV. Между съемками программы и ее выходом на экран еще пройдет некоторое время, но корреспондент «Реального времени» готов поделиться услышанным уже сейчас.

«Нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов как в Татарстане»

Читателям нашего издания будет приятно, что ведущий эксперт в исследованиях генофонда, обозначил цель своего визита в Казань как ответы на их вопросы:

— Мы занимаемся исследованиями многих народов и популяций в самых разных странах, но, пожалуй, нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов и положительной реакции как в Татарстане. По этой теме было опубликовано несколько работ, одна из них вызвала пару лет назад очень большое обсуждение в Татарстане. К нашему изумлению, одно из изданий перепечатало научную статью от корки и до корки. Это уникальный случай, и я об этом рассказываю студентам, что «Вестник МГУ» — самое читаемое научное издание в Казани. И в комментариях к этой публикации чувствовался такой искренний и живой интерес жителей Казани и других городов Татарстана. Я пытался отвечать на комментарии, чего лично никогда не делаю. Но на все не ответить — не успел. И когда меня позвали на продолжение этого диалога я приехал чтобы разъяснить вопросы, — с этих слов Олег Балановский начал выступление перед аудиторией UNIVER TV.

С точки зрения фактов, выступление доктора биологических наук не представляло чего-то принципиально нового. «Сенсация в том, что нет сенсаций», — сказал он несколько раз. Волго-уральские татары, крымские татары и сибирские татары представляют разные популяции, о чем автор писал и раньше. У татар слабо выражены центральноазиатские компоненты, по которым более близки друг другу, например, казахи и монголы. Однако широкая известность выводов, которых придерживается исследователь, не помешала разгореться спору, благодаря которому это ток-шоу будет смотреться действительно живо и эффектно.

С точки зрения фактов, выступление доктора биологических наук не представляло чего-то принципиально нового



Генетики vs. историки

Главными оппонентами Олега Балановского выступили представители гуманитарного знания: Искандер Измайлов — главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, который сам немало содействовал проведению палеогенетических исследований в Татарстане, и Раиль Фахрутдинов — заместитель по научной деятельности директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Суть претензий заключалась в том, что генетики с непригодным понятийным аппаратом вторгаются на территорию гуманитариев и пытаются интерпретировать этногенез в биологических категориях. Формально спор начался с тезиса Барановского, что «народы по совместительству являются популяциями». Гостю пришлось разъяснять, что он не является сторонником концепции Гумилева и других биологизаторских школ. Вместе с оппонентами ему пришлось пройти запутанными терминологическими дебрями вокруг понятия «нация». В конце концов, генетик прибег за помощью к поэзии, вспомнив стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Послание о дарвинизме».

От скотов нас Дарвин хочет

До людской возвесть средины —

Нигилисты же хлопочут,

Чтоб мы сделались скотины.

— Мы не низводим этнос до популяции, популяция не может стать этносом — это более низкий уровень. Мы показываем, что этническая совокупность имеет в том числе и биологическое измерение, — резюмировал позицию Балановский.

К сожалению, так и осталась никем не услышанной ремарка Искандера Измайлова о том, как можно генофонд современной этнической общности под названием «узбеки» изучать, отталкиваясь от этнонима. И действительно, этот и многие другие этнонимы утвердились сравнительно недавно. Были времена, когда узбеками называли кочевое население восточной части Улуса Джучи, а вовсе не жителей Центральной Азии с ее тюрко-иранским плавильным котлом.

И, безусловно, диалогу московского генетика и казанских историков помешал шлейф околонаучных представлений на тему генетики, которые популярны в информационном пространстве. Чтобы отделить тезисы академической науки от того, что под именем «генетики» изливается в общество, потребовалось бы отдельное собрание, и не на два часа.

Главными оппонентами Олега Балановского выступили Раиль Фахрутдинов и Искандер Измайлов



Лекарство, которое не действует на часть татар

Как свойственно любым междисциплинарным встречам, в ходе ток-шоу выяснилось, что представители естественно научных знаний и гуманитарии, работая в одном городе и одних академических структурах, живут на разных континентах. От биологов в сторону гуманитариев слышалось словосочетание «политические спекуляции и демагогия». Гуманитарии констатировали, что представления биологов об этногенезе свойственны сталинским временам, а не современной науке.

— Эти исследования нужны не для политических игр, а потому что лекарства сейчас проходят тестирование в Северной Африке, потому что так дешевле. А мы должны знать различия между популяциями и делать выводы, — заявил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

— Если бы мы говорили о популяции буренок на Среднерусской равнине, мне бы было все равно. Но поскольку речь зашла о нациях, то есть специалисты, которые занимаются изучением этих сущностей, — парировал Измайлов.

Попытку примирить позиции сделала кандидат биологических наук Ольга Кравцова, которая вспомнила историю, как в начале 2000-х годов в их лаборатории выяснилось, что носители определенного генотипа татар невосприимчивы к ингибиторам ангиотензин-превращающего фермента, которые применяются при лечении гипертонии. «Стало понятно, что хотя мы и живем на одной территории, объединяемся по конфессиям, но есть то, что заложено внутри нас», — заключила Кравцова.

«Мы должны знать различия между популяциями и делать выводы», — заявил Андрей Киясов



«Русские едины, а у татар множество этнических групп»

Накал страстей в зале мог бы быть существенно меньше, не будь во всей этой истории великого и ужасного национального фактора. Если бы в Москву приехали генетики их Казани, которые на карте генотипов разложили русский народ на казаков, поморов и сибирских старожилов, исследуя каждую общность в отдельности, скандал мог бы докатиться и до правоохранительных органов.

К сожалению, в самой визуализации генофонда северной Евразии у Олега Балановского заложено разделение волго-уральских татар на казанских, мишарей и кряшен, а от сибирских выделены немногочисленные заболотные татары. Ни один из народов Северной Евразии, даже очень разбросанные по генотипу башкиры, так не представлены. Искандер Измайлов, давая экскурс в этническую структуру средневековой Англии, где элита говорила по-французски, практически проговорил тезис Балановского о том, что в генетике играют роль только большие популяции, а определяющее культурный облик меньшинство — несущественно. Но понимания между двумя исследователями так и не получилось. Возможно причина как раз в формате подачи.

Это же впечатление прямо озвучил Раиль Фахрутдинов: «Когда у нас московские коллеги-этнологи выступали, то они очень четко дали понять, что русская нация единая, разных популяций в ней нет. И я их спрашивал, а как же русские на территории Сибири и Дальнего Востока? Не ответили. А вот татары имеют очень много этнических групп, поэтому современные политологи говорят, что единой нации нет».

Понять друг друга оппоненты за 2 часа не смогли, однако формат ток-шоу был выдержан хорошо.