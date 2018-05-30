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Генетики vs гуманитарии: батл за генофонд татар в формате ток-шоу

07:00, 30.05.2018 9

Олег Балановский и его оппоненты встретились на ток-шоу

Генетики vs гуманитарии: батл за генофонд татар в формате ток-шоу Фото: kpfu.ru

29 мая в Казань приехал заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, доктор биологических наук Олег Балановский. В другом случае визит серьезного академического ученого мог бы заинтересовать только круг его коллег и студентов. Однако в современном медиапространстве генетика давно идет в одном наборе с вопросами национальной идентичности и этногенеза. Поэтому Балановского, как автора работ по генофонду татар, в Татарстане знают давно. Признанный эксперт приехал чтобы выступить перед максимально широкой аудиторией на ток-шоу, которое организовал телеканал Казанского федерального университета UNIVER TV. Между съемками программы и ее выходом на экран еще пройдет некоторое время, но корреспондент «Реального времени» готов поделиться услышанным уже сейчас.

«Нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов как в Татарстане»

Читателям нашего издания будет приятно, что ведущий эксперт в исследованиях генофонда, обозначил цель своего визита в Казань как ответы на их вопросы:

— Мы занимаемся исследованиями многих народов и популяций в самых разных странах, но, пожалуй, нигде публикация наших работ не вызывала такого количества хороших вопросов и положительной реакции как в Татарстане. По этой теме было опубликовано несколько работ, одна из них вызвала пару лет назад очень большое обсуждение в Татарстане. К нашему изумлению, одно из изданий перепечатало научную статью от корки и до корки. Это уникальный случай, и я об этом рассказываю студентам, что «Вестник МГУ» — самое читаемое научное издание в Казани. И в комментариях к этой публикации чувствовался такой искренний и живой интерес жителей Казани и других городов Татарстана. Я пытался отвечать на комментарии, чего лично никогда не делаю. Но на все не ответить — не успел. И когда меня позвали на продолжение этого диалога я приехал чтобы разъяснить вопросы, — с этих слов Олег Балановский начал выступление перед аудиторией UNIVER TV.

С точки зрения фактов, выступление доктора биологических наук не представляло чего-то принципиально нового. «Сенсация в том, что нет сенсаций», — сказал он несколько раз. Волго-уральские татары, крымские татары и сибирские татары представляют разные популяции, о чем автор писал и раньше. У татар слабо выражены центральноазиатские компоненты, по которым более близки друг другу, например, казахи и монголы. Однако широкая известность выводов, которых придерживается исследователь, не помешала разгореться спору, благодаря которому это ток-шоу будет смотреться действительно живо и эффектно.

С точки зрения фактов, выступление доктора биологических наук не представляло чего-то принципиально нового

Генетики vs. историки

Главными оппонентами Олега Балановского выступили представители гуманитарного знания: Искандер Измайлов — главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, который сам немало содействовал проведению палеогенетических исследований в Татарстане, и Раиль Фахрутдинов — заместитель по научной деятельности директора Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ.

Суть претензий заключалась в том, что генетики с непригодным понятийным аппаратом вторгаются на территорию гуманитариев и пытаются интерпретировать этногенез в биологических категориях. Формально спор начался с тезиса Барановского, что «народы по совместительству являются популяциями». Гостю пришлось разъяснять, что он не является сторонником концепции Гумилева и других биологизаторских школ. Вместе с оппонентами ему пришлось пройти запутанными терминологическими дебрями вокруг понятия «нация». В конце концов, генетик прибег за помощью к поэзии, вспомнив стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Послание о дарвинизме».

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средины —
Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.

— Мы не низводим этнос до популяции, популяция не может стать этносом — это более низкий уровень. Мы показываем, что этническая совокупность имеет в том числе и биологическое измерение, — резюмировал позицию Балановский.

К сожалению, так и осталась никем не услышанной ремарка Искандера Измайлова о том, как можно генофонд современной этнической общности под названием «узбеки» изучать, отталкиваясь от этнонима. И действительно, этот и многие другие этнонимы утвердились сравнительно недавно. Были времена, когда узбеками называли кочевое население восточной части Улуса Джучи, а вовсе не жителей Центральной Азии с ее тюрко-иранским плавильным котлом.

И, безусловно, диалогу московского генетика и казанских историков помешал шлейф околонаучных представлений на тему генетики, которые популярны в информационном пространстве. Чтобы отделить тезисы академической науки от того, что под именем «генетики» изливается в общество, потребовалось бы отдельное собрание, и не на два часа.

Главными оппонентами Олега Балановского выступили Раиль Фахрутдинов и Искандер Измайлов

Лекарство, которое не действует на часть татар

Как свойственно любым междисциплинарным встречам, в ходе ток-шоу выяснилось, что представители естественно научных знаний и гуманитарии, работая в одном городе и одних академических структурах, живут на разных континентах. От биологов в сторону гуманитариев слышалось словосочетание «политические спекуляции и демагогия». Гуманитарии констатировали, что представления биологов об этногенезе свойственны сталинским временам, а не современной науке.

— Эти исследования нужны не для политических игр, а потому что лекарства сейчас проходят тестирование в Северной Африке, потому что так дешевле. А мы должны знать различия между популяциями и делать выводы, — заявил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

— Если бы мы говорили о популяции буренок на Среднерусской равнине, мне бы было все равно. Но поскольку речь зашла о нациях, то есть специалисты, которые занимаются изучением этих сущностей, — парировал Измайлов.

Попытку примирить позиции сделала кандидат биологических наук Ольга Кравцова, которая вспомнила историю, как в начале 2000-х годов в их лаборатории выяснилось, что носители определенного генотипа татар невосприимчивы к ингибиторам ангиотензин-превращающего фермента, которые применяются при лечении гипертонии. «Стало понятно, что хотя мы и живем на одной территории, объединяемся по конфессиям, но есть то, что заложено внутри нас», — заключила Кравцова.

«Мы должны знать различия между популяциями и делать выводы», — заявил Андрей Киясов

«Русские едины, а у татар множество этнических групп»

Накал страстей в зале мог бы быть существенно меньше, не будь во всей этой истории великого и ужасного национального фактора. Если бы в Москву приехали генетики их Казани, которые на карте генотипов разложили русский народ на казаков, поморов и сибирских старожилов, исследуя каждую общность в отдельности, скандал мог бы докатиться и до правоохранительных органов.

К сожалению, в самой визуализации генофонда северной Евразии у Олега Балановского заложено разделение волго-уральских татар на казанских, мишарей и кряшен, а от сибирских выделены немногочисленные заболотные татары. Ни один из народов Северной Евразии, даже очень разбросанные по генотипу башкиры, так не представлены. Искандер Измайлов, давая экскурс в этническую структуру средневековой Англии, где элита говорила по-французски, практически проговорил тезис Балановского о том, что в генетике играют роль только большие популяции, а определяющее культурный облик меньшинство — несущественно. Но понимания между двумя исследователями так и не получилось. Возможно причина как раз в формате подачи.

Это же впечатление прямо озвучил Раиль Фахрутдинов: «Когда у нас московские коллеги-этнологи выступали, то они очень четко дали понять, что русская нация единая, разных популяций в ней нет. И я их спрашивал, а как же русские на территории Сибири и Дальнего Востока? Не ответили. А вот татары имеют очень много этнических групп, поэтому современные политологи говорят, что единой нации нет».

Понять друг друга оппоненты за 2 часа не смогли, однако формат ток-шоу был выдержан хорошо.

Марк Шишкин, фото kpfu.ru
ОбществоМедицинаИстория Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07:28
    Когда можно увидеть этот разговор на УниверТВ?
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  • Анонимно 08:41
    И.Л.Измайлову и Р.Р.Фахрутдинову спасибо за чёткую позицию на этом диспуте. Она (их позиция) базируется на фундаменте науки (теория + источники + критическое осмысление и т.д.). Выводы исследований Балановского и Ко основаны в принципе на неправильных, антинаучных подходах. И выводы "балановских", я уверен в этом, сделаны уже до начала их "научных" исследований: им поставлена определённая задача и они делают всё возможное для её решения... Почему то вспомнились Жозеф Гобино, Хьюстон Чемберлен, Йозеф Менгеле, Генрих Гросс... БХ
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  • Анонимно 09:17
    О-о-о. Опять Балановский - возмутитель спокойствия.
    1. Суть в том, что работа Балановского вообще не может вызывать доверия, своей некоторой предвзятостью и даже скажу ангажированностью.
    2. Во первых, свою работу он делал на деньги башкир , по их заказу. А башкиры, как известно, давно в антагонизме с татарами, так как никак не хотят ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, признавать свою родственность с нами вообще. Это первое. Во-вторых, они вообще хотят, по моему разумению, как-то обособиться от тюркской ТАРТАРСКОЙ (цивилизации). То есть, признавая за собой некую первичность ещё от Чингисхана, мол, остальные тюрки здесь так, "погулять только вышли".
    3. Но самый большой вред и ущерб от работы Балановского не в этом даже. В своих выводах, Балановский мастерски манипулируя цифрами, пытается российскому сообществу доказать, что татар поволжских, как некого этноса, как некого народа вообще никогда не существовало. "Татары" есть некий собирательный образ, который в "плавильном котле" переварился из русских и угрофинов.
    4. Балановский ссылается, что основным доказательством правильности его довода в том, что часть татар (какая часть- кто их проверял - на кого можно положится, что результаты ДНК не сфальсифицировали?) являются представители гаплогруппы R1а.
    5. Хорошо. Даже если мы случайно поверим в добросовестности или ошибочности (чисто технического характера) Балановского при проведении ДНК экспертизы, то гаплогруппа R1а, прежде всего указывает не национальную принадлежность, а на расовую - то есть, её представители являются представителями индоевропейской расы. А, допустим R1б, представители индо-иранской группы, часть которых действительно являются башкиры (хотя, опять же, какая часть?)
    6. Не могу точно сказать, всё таки я не учёный, но мне кажется, на интуитивном уровне, разница между индо-европейской и индо-иранской цивилизацией наверное есть, но ни такая уж и значительная. Ибо, как Ааврам родил Иакова, от которого пошла иудейская ветвь и родил Измаила, от которого пошла арабская ветвь. Вот и вся разница. Иатери разные, но отец-то был один.
    7. Самое главное и R1а b R1б указывают, что её носители являются белая раса. А не красная, допустим как мексиканцы, ни чёрная, как африканцы, ни жёлтая, как, допустим китайцы и монголы.
    8. Кстати, у евреев, например, гаплогруппа G, но не у всех, а только у части евреев. У основной же части евреев, как странно бы не показалось, гапло группа как раз таки R1а, такая же как у русских и части поволжских татар.
    9. И вот балановский на основании ДНК делает вывод, КОТОРЫЙ ТАТАР НЕ МОЖЕТ УСТРАИВАТЬ В ПРИНЦИПЕ, так как они "просто выкидываются" из исторического социума, МОЛ, ПОВОЛЖСКИЕ ТАТАРЫ - ЭТО НИ ЕСТЬ ЧТО АССИМИЛИРОВАННЫЕ РУССКИЕ И УГОРЦЫ. На самом деле, по мнению Балановского, никаких татар никогда не существовало и не существует. в принципе.
    10. Профессор Клёсов, кстати дал по этому поводу разъяснения: русские и некоторая часть татар действительно одной гаплогруппы, только у этих гаплогрупп есть ещё цифоровые индексы (к сожалению я сейчас забыл - Г.Ю.). Так вот R1a у татар идёт не от русских, а от скифов, от которых татары и пошли. А скифы тоже являлись индо-европейским народом. У русских R1a совсем иной природы. И русские отношения к скифам не имеют.
    11. И вот, господин Балановский, прежде чем отвечать на фундаментальные мировые вопросы, вначале должен сделать сравнительный анализ между русскими и остальными славянскими народами. И допустим, с поляками, она не совпадает, так как у русских R1aM, а у поляков, почему-то R1aI

    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 09:43
    ДНК упрямая вещь.Теорию можно выдумать любую,источники подобрать только те которые подтвердят теорию ну а критическое осмысление зависит от умственных способностей критика.А вот ДНК оно или есть или его нет.Сколько ещё впереди открытий чудных.А разработка лекарств на основе ДНК только подтверждает то что народные методы лечения не универсальны и китайская народная медицина хороша только в Китае.
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    Анонимно 10:09
    На основе исследований днк можно разработать не только лекарства (лечащие людей), но и нечто совершенно противоположное. Представляю, как одна таблетка уничтожает, например, представителей какой-то определенной гаплогруппы по всему земному шару... Упаси б-г!
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  • Анонимно 10:29
    09.43. Никто не оспаривает правдоподобность и полезность изучения ДНК. Но.
    Во-первых в чьих они (правдоподобность и полезность) руках. Если в злонамеренных, то пользы от генетической науки будет меньше, а вреда больше. Это аксиома.
    Во- вторых. Опять же, R1a, в этой гаплогруппе состоят множество народностей и этносов по всему миру. Даже по моему североамериканские индейцы. И кстати, задача ГАПЛОГРУПП определять не национальность и народность, а родовую связь. То есть, как на примере с библейским Ааврамом татары с русскими возможно пошли от одного древнего предка, но, образно выражаясь, матери были разными. Поэтому считать, что татары произошли от русских - это прежде всего оскорбительно для самих татар. А может наоборот? Тогда как? И вообще глупость, ибо у всех народов, ещё до Ааврама, был единственный первопредок Адам. И что теперь? Его делить или национализировать будем что ли? Абсурд.
    Балановский печатался на Бизнес онлайн со своей "гипотезой познания мира". Тогда ещё в комментариях я написал Балановскому (он ответил мне - сильно на меня обиделся) - это его научная работа не на уровне профессора, а лишь на уровне студенческого реферата, ну или дипломной работы - то есть ХАЛТУРА. А вот кто такую халтуру пропустил в вестник МГУ? - вопрос из вопросов.
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 10:31
    Обратно Сталинский вариант-"главное не то как проголосуют, главное как подсчитают", так и здесь-главное как интерпретируют. Кстати, татары могли гаплогруппу R1а получить от германцев, тогда больше будет прослеживаться связь татар и гунн.....
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  • Анонимно 10:39
    09.43. Никто не оспаривает правдоподобность и полезность изучения ДНК. Но.
    Во-первых в чьих они (правдоподобность и полезность) руках. Если в злонамеренных, то пользы от генетической науки будет меньше, а вреда больше. Это аксиома.
    Во- вторых. Опять же, R1a, в этой гаплогруппе состоят множество народностей и этносов по всему миру. Даже по моему североамериканские индейцы. И кстати, задача ГАПЛОГРУПП определять не национальность и народность, а родовую связь. То есть, как на примере с библейским Ааврамом татары с русскими возможно пошли от одного древнего предка, но, образно выражаясь, матери были разными. Поэтому считать, что татары произошли от русских - это прежде всего оскорбительно для самих татар. А может наоборот? Тогда как? И вообще глупость, ибо у всех народов, ещё до Ааврама, был единственный первопредок Адам. И что теперь? Его делить или национализировать будем что ли? Абсурд.
    Балановский печатался на Бизнес онлайн со своей "гипотезой познания мира". Тогда ещё в комментариях я написал Балановскому (он ответил мне - сильно на меня обиделся) - это его научная работа не на уровне профессора, а лишь на уровне студенческого реферата, ну или дипломной работы А вот кто такую "работу" пропустил в вестник МГУ? - вопрос из вопросов.
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 11:35
    Истина за татарами. А Балановские всячески пытаются принизить татар. Это колониальная политика. Татары узнают друг друга по глазам (мягким, доброжелательным) и по запаху.
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