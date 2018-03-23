«Это неизбежное зло»: к чему приведет повышение НДФЛ

Пострадают бизнес, средний класс и, скорее всего, само государство

Увеличение социальных расходов, о котором в начале марта говорил Владимир Путин, могут переложить на плечи населения: правительство обсуждает повышение подоходного налога на 2%. Ставка этого налога была неизменной с 2001 года, и ее повышение, как считают эксперты, не сулит ничего хорошего. Оно ударит по населению, бизнесу и приведет к росту теневого сектора. Подробнее — в материале «Реального времени».

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На недавнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева — одном из первых после президентских выборов — обсуждалась будущая налоговая реформа. По информации газеты «Ведомости», участники совещания выбирали из нескольких вариантов: введения налога с продаж, отмены льгот по НДС и повышения НДС с одновременным снижением страховых социальных взносов. Прозвучало и еще одно предложение — повысить базовую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%.

Источники издания говорят, что НДФЛ может быть увеличен при условии введения минимального необлагаемого уровня дохода. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, правительство действительно рассматривает разные варианты, но пока все это — лишь предложения.

Поступления налога на доходы физических лиц в прошлом году составили 3,25 трлн рублей, увеличившись на 7,7% (а годом ранее — на 7,5%); больше бюджет получает только от поступления страховых взносов.

По словам Натальи Тимаковой, правительство действительно рассматривает разные варианты, но пока все это — лишь предложения. Фото 24smi.org



Увеличение нагрузки на бизнес и население может потребоваться для финансирования поручений президента Владимира Путина. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 1 марта он заявил, что в 2019—2024 годах необходимо существенно увеличить расходы на здравоохранение — до 4%, а возможно, и до 5% от ВВП. «В абсолютном выражении это будет означать, что общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые не сдерживали бы экономический рост», — сказал Путин.

В последние несколько лет удельный вес затрат на здравоохранение в общих расходах консолидированного бюджета России снижался. По данным Федерального казначейства, доля здравоохранения сократилась с 3,8% в 2013 году до 3,1% в 2016-м (по итогам исполнения бюджетов).

«Есть риск, что повышение не последнее»

В том или ином виде подоходный налог в России существовал всегда, однако фиксированная ставка в размере 13% была установлена в 2001 году и с тех пор не менялась.

Эксперты, с которыми поговорило «Реальное время», уверены, что повышение ставки налога не сулит ничего хорошего ни населению, ни бизнесу. Оно может привести к росту теневого сектора, а также снизить доходы граждан и рентабельность организаций.

«Предположу, что большинство компаний просто вынуждены будет платить увеличенный налог за своих сотрудников, не снижая при этом сумму, выдаваемую на руки», — говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он считает, что эффект в случае увеличения нагрузки будет отложенным, но обязательно проявится. В частности, рост ставки налога вынудит работодателей замедлить индексацию зарплат или вовсе от нее отказаться.«Падение реальных доходов, продолжающееся уже четыре года подряд, получит свое продолжение. Помимо этого, рост налоговой нагрузки будет стимулировать переход бизнеса к серым зарплатам. Наконец, рост стоимости рабочей силы закономерно будет способствовать росту безработицы», — предупреждает Нигматуллин.

«Само по себе увеличение налогового бремени — это неизбежное зло, то есть ожидаемое событие, которое должно было случиться. Все прогнозировали, что это повышение будет перенесено на период после выборов. Самое главное — есть риск, что оно может быть не последним. Это может стать первым шагом к дальнейшему увеличению фискальной нагрузки», — рассуждает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его словам, большая часть населения, вероятно, не заметит повышения налога на 2%, но для части граждан с высокими доходами рост будет болезненным — «они, скорее всего, столкнутся с предложением работодателя о пропорциональном снижении зарплаты». Для бизнеса рост ставки на 2% будет терпимым и не приведет к радикальным изменениям. Пострадать могут лишь некоторые отрасли с традиционно высокими затратами на труд, такие как IT.

«Это удар по среднему классу, работающему за зарплату», — говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, повышение НДФЛ может отразиться на всех, но по-разному. Например, низкооплачиваемые работники, для которых предлагается предусмотреть необлагаемый минимум, окажутся в плюсе.

Но в целом, считает он, рост нагрузки — плохая идея: «По поводу осмысленности: я достаточно негативно к этому отношусь. Первое — принципиальное соображение: 18 лет держали эту ставку, это был некий принцип. Сдвинуть ее на 2% — можно найти другой способ добыть денег, но не трогать бизнес. Второе. Скорее всего, эти 2% будут полностью компенсированы уходом от налогов, в особенности если люди решат, что это первый шаг к прогрессивному налогообложению или к дальнейшему повышению ставок».