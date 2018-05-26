Татарстан и Беларусь — братские республики волей хана Тохтамыша

Татарские огороды Минска, исламские святыни Гродненской области и места боевой славы предков ждут туристов из Татарстана

Фото: Марк Шишкин

С 19 по 22 мая авиакомпания «Белавиа» организовала пресс-тур для журналистов из Татарстана. Поводом послужило открытие прямого авиасообщения между Казанью и Минском. Рейсы выполняются четыре раза в неделю. И достаточно всего лишь двух часов, чтобы оказаться в столице Беларуси. Учитывая интенсивные деловые связи, а также использование национального аэропорта «Минск» в качестве транзитного пункта, можно утверждать, что маршрут будет востребован. Но есть и еще один повод поехать в Беларусь. В соседнем государстве развивается туристическая отрасль, которая готова дать новые впечатления российскому туристу. Исследованию туристических предложений Беларуси и был посвящен пресс-тур. Комфортное размещение, хороший Wi-Fi для работы и вкусные завтраки обеспечил татарстанским СМИ отель «Ренессанс Минск». О том, что интересно посмотреть в Беларуси, читайте в серии заметок корреспондента «Реального времени».

Из Казани к татарским огородам Минска

Чтобы красиво оформить и упаковать межгосударственный проект у нас принято использовать термины родства. Считается, что память об общем происхождении и давних исторических связях укрепит экономические отношения и политические союзы крепче формальных договоров. Именно как «братские страны» и «братские народы» позиционируются Россия и Беларусь. Русские и белорусы говорят на славянских языках, вместе входили в состав раннесредневековой державы Рюриковичей, империи Романовых и Советского Союза, а сейчас образуют союзное государство. Примерно так выглядит система исторических координат, если смотреть из Москвы и Санкт-Петербурга. Эта концепция не единственная.

Многие убеждены, что судьба Беларуси — быть в общем пространстве с Варшавой, Вильнюсом и Киевом. Что там ее подлинные «братья» и «сестры». Ведь пышная архитектура сталинского неоклассицизма и воздушный модернизм позднего СССР соседствуют в Минске с улицами в центрально-европейском стиле, где фасады разноцветных домиков лепятся друг ко другу. Но и это не последняя точка обзора Беларуси.

Прибыв в Минск из Казани, едем по широкому проспекту Победителей. Название созвучное нашему проспекту Победы. Вокруг — новостройки и спортивные объекты. Вдали река Свислочь, напоминающая нашу Казанку. Сопровождающий нас краевед, историк и предприниматель Евгений Апанасевич рассказывает, что когда-то вся эта территория называлась Татарской слободой, а на месте гостиницы 60-х годов располагалась историческая минская мечеть. Другое название района — Татарские огороды.

Старая минская мечеть не уцелела в советский период. Новую по образцу старой воссоздали на другом месте, где прежде было мусульманское кладбище



— Татары в Беларуси всегда были хорошими овощеводами и поставляли самую свежую продукцию. В местах компактного проживания многие татарские семьи до сих пор имеют теплицы по 100 и 200 метров, — говорит Евгений, но отмечает, что огородничество не единственное и не главное занятие белорусских татар в прошлом. Рассказывает про сражения, которые не попадают в российские учебники истории, называет фамилии дворянских родов и имена полководцев.

Старая минская мечеть не уцелела в советский период. Новую по образцу старой воссоздали на другом месте, где прежде было мусульманское кладбище. Здесь выставлены мусульманские надгробия, напоминающие о татарском Минске былых времен, но местных татар среди прихожан не так много. Их главные центры в западной Беларуси.

Сын Тохтамыша против тевтонского магистра

Если взглянуть на историю белорусских татар с берегов Волги, то получается довольно интересная картина. Батый во время Западного похода не затронул эти земли. В период, когда будущие Украина и Россия попадают в орбиту Улуса Джучи, будущая Беларусь входит в состав Великого Княжества Литовского. Благодаря языку и этнической принадлежности большинства населения, белорусы считают его своим государством. Но и враждебное отношение к Золотой Орде не свойственно белорусской точке зрения.

Первая волна татар приходит в Великое Княжество Литовское в качестве союзников. Это было в период, когда разворачивалось действие эпоса «Идегей». Проиграв войну Тамерлану, ордынский хан Тохтамыш сначала отступил в Булгар, а затем ушел к литовскому князю Витовту. При помощи Витовта он безуспешно пытался вернуть себе трон. Сын Тохтамыша хан Джелал ад-Дин повторил судьбу отца: сначала в 1407 году попытался провозгласить себя ханом в Булгаре, но вынужденный уйти в Литву, он принял участие в великой битве при Грюнвальде в 1410 году. Именно Джелал ад-Дин сразил в поединке магистра Тевтонского ордена Ульриха фон Юнгингена. Основатель Казанского ханства Улу-Мухаммед тоже был союзником князя Витовта и скрывался от врагов в его владениях. В начале XVI века в Беларуси поселились крымские татары, плененные князем Михаилом Глинским в Клецкой битве. Сам Глинский — потомок Мамая.

В 2017 году татары отпраздновали 620 лет поселения на территории Беларуси



Постепенно на территории Великого Княжества Литовского формируется большая татарская служилая корпорация, равная по правам со шляхтичами католической и православной веры. Родной язык эта ветвь татар утратила еще в XVI веке, но использовала белорусский язык на арабской графике. Воинские традиции белорусских татар сохранились до XX столетия. В 2017 году татары отпраздновали 620 лет поселения на территории Беларуси.

Гальма — главная сладость белорусских татар

Татарские огороды в самом Минске больше не увидеть, но на второй день пребывания в Беларуси мы приехали в город Новогрудок, что в Гродненской области. Самые славные времена Новогрудка остались в прошлом, когда он был первой столицей Великого Княжества Литовского. О прошлом городка с 29 тысячами населения напоминают руины неприступного замка и живущая здесь татарская община.

— Если посмотреть на старые фотографии, которые хранятся в семьях, то все наши предки были военными. Служили уланами и имели дворянские титулы. Под Новогрудком есть целая деревня Улановщина, а сейчас в городе проходит выставка «Татары в Войске Польском». Воевали наши и в Первую мировую войну и даже во французском легионе, — рассказал читателям «Реального времени» прихожанин новогрудской мечети Александр Шабанович. К сожалению, к тому моменту выставка уже не работала, а Александра мы повстречали около мечети, куда он пришел накануне ифтара.

Деревянная мечеть в Новогрудке — единственная в Беларуси, с минарета которой регулярно звучит азан. Нынешнее здание построено еще в XIX веке. По архитектуре она вполне могла бы располагаться где-нибудь в Антинском или Арском районах к северу от Казани, но многие черты культуры белорусских татар кажутся татарам волго-уральским необычными. Славянские фамилии с окончаниями на «–ович» и «–евич», гораздо больше напоминают фамилии боснийских мусульман. Александр не смог нам ответить, что такое эчпочмак, чак-чак и губадия, зато очень удивлялся, как это люди из Татарстана не знают, что такое распространенная здесь сладость — гальма.

«Живут наши татары точно также, как и белорусские люди, теми же хлопотами, но в этот месяц распорядок нашей жизни меняется», — рассказал имам



Татарский пастушок из-под Новогрудка, который по молитве переносился к Каабе

О жизни мусульманской общины Новогрудка рассказал татарстанским журналистам и блогерам имам мечети Якуб Александрович:

— На данный момент в Новгорудке около 315 татар. Мы здесь живем давно, уже 620 лет. К сожалению число нашей общины уменьшается в связи с тем, что молодежь уезжает в большие города, а старики покидают нас. Но тем не менее мы живем. Сейчас у нас Рамадан. Каждый вечер у нас проходит таравих — вечерняя молитва, и предлагается угощение для тех, кто держит пост. Живут наши татары точно также, как и белорусские люди, теми же хлопотами, но в этот месяц распорядок нашей жизни меняется, — рассказал имам.

На вопрос «Реального времени» о местных исламских святых и ученых прошлого имам Якуб Александрович вспомнил историю пастушка Авлии Контуся, который похоронен на старом кладбище близ Новогрудка:

— Легенда гласит о том, что Авлия Контусь имел возможность, обратившись к Аллаху, переноситься на намаз к священной Каабе, и как-то раз он встретил там своего хозяина, бывшего в хадже. Хозяин поиздержался и не мог вернуться на родину. Контусь пообещал хозяину, что возьмет его с собой, если тот сохранит тайну. Прочитав дуа, они вернулись, но хозяин не смог сдержать слово, и Контусь умер. Его могила до сих пор в хорошем состоянии, и ни один камень не упал.

Если непременной частью позиционирования Татарстана стало мирное сосуществование двух традиционных религий, то здесь в Беларуси речь идет о многовековом сосуществовании четырех религий: православия, католицизма, ислама и иудаизма. Большинство евреев, которые составляли 60 процентов населения Новогрудка, не пережили Холокост, хотя многих спасли местные жители и в том числе мусульмане. В 40 километрах от Новогрудка есть другой заметный татарский населенный пункт — город Ивье, где даже установили памятник четырем конфессиям.

Однако связи белорусских татар с Татарстаном, крайне незначительные. Некоторые молодые люди ездят получать исламское образование в Москву. В реставрации новогрудской мечети принял участие спонсор из Татарстана.

Андрей Молчан: «Прямой рейс из Казани в Минск — это сейчас первая и главная связующая нить между Беларусью и Татарстаном. И в целом отношения в последние несколько месяцев активизировались»



По следам воинских частей Великой Отечественной войны, сформированных в Татарской АССР

В государственных и коммерческих структурах Беларуси рассчитывают, что воздушный мост между Казанью и Минском послужит активизации отношений и притоку туристов из Татарстана. Под эгидой Республиканского союза туристической индустрии Республики Беларусь здесь даже разработали специальные туристические маршруты по местам боев Великой Отечественной войны, где участвовали части, сформированные на территории Татарской АССР. Поучаствовать в таком туре смогут и группы школьников, и все желающие. Более простые предложения касаются туров выходного дня и санаторного туризма, который пользуется спросом у жителей Польши, Литвы и приграничных российских областей.

— Прямой рейс из Казани в Минск — это сейчас первая и главная связующая нить между Беларусью и Татарстаном. И в целом отношения в последние несколько месяцев активизировались. Компании из Татарстана очень хорошо выступили на туристической выставке «Отдых — 2018», которая проводилась в Минске недавно, — рассказал директор департамента по туризму Республики Беларусь Андрей Молчан.

Заместитель гендиректора «Белавиа» по маркетингу и ВЭД Игорь Чергинец поделился с «Реальным временем» мнением, что прямой рейс из Казани создаст более свободный выбор на рынке авиаперевозок, чрезвычайно завязанных на Москву, и отметил, что через Казань в Беларусь летают не только татарстанцы, но и жители Башкортостана. До конца 2018 года авиакомпания планирует запустить еще один прямой рейс из российского региона, название которого представитель «Белавиа» пока не раскрыл.

Туристические компании Беларуси рассчитывают, что сотрудничество с Татарстаном будет обоюдным.

— Татарстан — это направление, которое нам интересно и куда белорусы поедут. По линии спорта, по линии классического туризма, и, самое главное, по турам выходного дня. Отдельная тема, которая нас интересует, — это образование в сфере туризма. По программам подготовки кадров для сервиса мы по обмену привлекаем специалистов из четырех пунктов: Турции, Австрии, Латвии и Татарстана, — рассказал председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый.

Филипп Гулый: «Татарстан — это направление, которое нам интересно и куда белорусы поедут. По линии спорта, по линии классического туризма, и, самое главное, по турам выходного дня»



За Татарстаном последует развитие отношений с соседними регионами Поволжья, уверены в Минске.

— Чувашия лично у меня на особом счету. В 93-м году я был в Артеке вместе с ребятами из Чебоксар, и остались очень хорошие воспоминания. Но сначала нужно установить четкие взаимоотношения с Татарстаном, — поделился Филипп Гулый с «Реальным временем».



Продолжение следует

1 / 31 Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин

Марк Шишкин