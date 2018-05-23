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АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 56,4 миллиона рублей

16:51, 23.05.2018
АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 56,4 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными 16 сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 56,4 млн рублей.

Три из них были заключены с компаниями, остальные — с физлицами, говорится в сообщениях на сайте Агентства по страхованию вкладов от 22 мая.

Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, а также переводов наличных средств со счетов в «Татфондбанке».

Ранее суд отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 55 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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