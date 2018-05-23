АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 56,4 миллиона рублей

Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными 16 сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 56,4 млн рублей.

Три из них были заключены с компаниями, остальные — с физлицами, говорится в сообщениях на сайте Агентства по страхованию вкладов от 22 мая.

Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, а также переводов наличных средств со счетов в «Татфондбанке».

Ранее суд отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 55 млн рублей.