АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 56,4 миллиона рублей
Арбитражный суд Татарстана отказался признавать недействительными 16 сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 56,4 млн рублей.
Три из них были заключены с компаниями, остальные — с физлицами, говорится в сообщениях на сайте Агентства по страхованию вкладов от 22 мая.
Банковские операции касались досрочного возврата вкладов клиентов, размещенных в банке, а также переводов наличных средств со счетов в «Татфондбанке».
Ранее суд отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 55 млн рублей.ЭкономикаБанки
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