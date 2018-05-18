Суд отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 55 млн рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными ряд сделок «Татфонданка» на общую сумму в 55 млн рублей. Об этом сказано в сообщении на сайте АСВ.

В большинстве случаев речь идет о банковских операциях, касающихся досрочного возврата вкладов и выдаче наличных физлицам.

Также суд отказался признавать недействительным сделку по переводу денег со счета ООО «Химсервис» на счет третьего лица и списание денежных средств со счета ООО «ДарьЯна» в рамках погашения задолженности по кредитному договору.

Аналогичное решение суд вынес по досрочному возврату вклада физлицу в размере 150 252 долларов США.

Ранее Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными пять сделок «Татфондбанка» на общую сумму почти в 10 млн рублей.