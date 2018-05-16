«Позиция «Марий ушем» — отстаивать право на изучение родного языка наравне с другими предметами»

Лидер марийского национального движения высказался по вопросу о преподавании национальных языков

Едва успели утихнуть дискуссии по языковому вопросу, которые начались с выступления Владимира Путина в Йошкар-Оле 20 июля 2017 года, как последовала новая инициатива. Несколько депутатов Государственной думы инициировали законопроект об изменениях в федеральный закон «Об образовании», которыми преподавание государственных языков субъектов РФ и родных языков фактически выводится из обязательной школьной программы. Против этого законопроекта единодушно выступили общественные организации, политики и деятели культуры из регионов Сибири, Поволжья и Кавказа. Неоднозначно его восприняли и федеральные эксперты, тем более что законопроект продвигается на фоне ситуации с русскими школами в Латвии. На этом эмоциональном фоне большой резонанс вызвали слова одного из представителей марийского национального движения «Марий ушем» Василия Петрова, интерпретированные как поддержка законопроекта. Выдвигались самые разные предположения относительно «особого мнения» марийских активистов. Корреспондент «Реального времени» пообщался с председателем правления РОО «Марий ушем» («Союз мари») Владимиром Козловым, который вполне однозначно высказался против законопроекта.

«Недоразумение, которое получило слишком большой резонанс»

— В интернете очень много обсуждали слова члена правления «Марий ушем» Василия Петрова о том, что он поддерживает законопроект об изменениях в закон «Об образовании». Василий Петров высказал позицию РОО «Марий ушем» («Союз мари») или только свою личную позицию?

— Это досадная ошибка. Недоразумение, которое получило слишком большой резонанс. И позиция Василия Петрова, и позиция нашей организации заключаются в том, чтобы отстаивать право на изучение родного языка наравне с другими предметами. Почему иностранные языки — обязательный предмет в школе, а наши родные языки в Марий Эл, Чувашии, Татарстане и Адыгее мы должны изучать как дополнительный или факультативный предмет? Мы не можем воспринимать это нормально, потому что этим перечеркивается многое из того, чего мы достигли к сегодняшнему дню. Государственный статус помогает марийцам сохранять свой язык.

Есть и психологический момент. Если предмет обязательный, то дети будут изучать его. Если факультатив, то спросят: «Зачем?».

«Почему иностранные языки – обязательный предмет в школе, а наши родные языки в Марий Эл, Чувашии, Татарстане и Адыгее мы должны изучать как дополнительный или факультативный предмет? Мы не можем воспринимать это нормально». Фото Марка Шишкина



Мало кто из учителей сегодня готов работать факультативно. Сейчас не советские времена, и все строится на деньгах. Сегодня капитализм, и даже те, кто имеет огромный пыл и желание обучать марийскому языку, не смогут делать это без денег и реальной поддержки со стороны государства. Русский язык поддерживается. Иностранные языки тоже поддерживаются. А почему вдруг национальные языки не нужно поддерживать?

— То есть «Марий ушем» выступает за обязательное преподавание государственных языков республик Российской Федерации и родных языков?

— Да. Конечно. Василий Петров тоже разделяет нашу позицию и недоволен тем, что произошло недопонимание. Мы готовим обращение, с которым пойдем по всем нашим инстанциям от регионального руководства и выше, чтобы наши законодатели не допустили ошибку.

Когда-то депутаты таким же образом приняли «Лесной кодекс», который имел огорчительные последствие для марийских деревень, которые находятся в лесах. Люди десятилетиями не могли заготавливать дрова и валежник. Получить деловую древесину — это вообще проблема в Республике Марий Эл. И такие парадоксальные законы, которые могут принять депутаты Государственной думы, чтобы через 10 лет сказать «да, мы ошибались», мы не должны допускать.

«Многие использовали право выбора, чтобы угодить начальству»

— Кроме готовящихся изменений в закон «Об образовании», которые пока не приняты, что сегодня мешает развиваться марийскому языку? Чего не хватает?

— Во-первых отрицательную роль сыграли ФГОСы, которые дали такой побочный отрицательный эффект, что многие школы принимали решение не изучать марийский язык как обязательный предмет. Позиция Леонида Маркелова, возглавлявшего республику, была далеко не в пользу развития марийского языка. Многие использовали право выбора, чтобы угодить начальству. В результате не только в городских школах, но и в деревенских, где население марийское, от языка отказывались сами директора. За это время сформировалось отношение к марийскому языку как к чему-то необязательному. Это продолжалось на протяжении многих лет. Еще более отрицательный результат мы получим, если Государственная дума примет этот законопроект.

«На марийский язык и литературу выделяется мизер. Те учителя-патриоты, которые болеют за идею, вынуждены на свои деньги покупать литературу и дополнительные материалы». Фото Марка Шишкина



Большой вред национальному образованию нанесло укрупнение, когда множество деревенских школ было реорганизовано или упразднено под предлогом, что в большой школе будут компьютеры, а для перевозки детей дадут машину. Результаты плачевные. Я в эту пятницу был свидетелем как ребятишки 4 километра шли пешком, потому что в укрупненной школе нет бензина.

Не хватает финансирования в сельских школах. На марийский язык и литературу выделяется мизер. Те учителя-патриоты, которые болеют за идею, вынуждены на свои деньги покупать литературу и дополнительные материалы.

Не хватает марийского министра образования, который бы знал наши условия. У нас уже 17 лет нет министра по национальности мари. Это не значит, что я разделяю русских, марийцев и татар. Но кто может лучше всего понять нас, если не человек, который вырос на этой земле?

«После ухода Маркелова стало намного свободнее»

— С приходом в республику Александра Евстифеева что-то изменилось?

— Новое правительство более внимательно относится к нашим проблемам, но результатов нет. Когда летом прошлого года марийская общественность встречалась с Александром Александровичем Евстифеевым, мы обозначили наши вопросы к власти. Большинство вопросов было по сельской инфраструктуре. Но с тех пор новых объектов социальной инфраструктуры на селе не появилось. Кроме фельдшерско-акушерских пунктов, которые создаются по федеральной программе. Нет ни новых клубов, ни музеев, на базе которых можно было бы заниматься этнотуризмом и просвещением. На последней встрече Евстифеев сказал, что мы вас услышали. Мы хотим, чтобы услышанное отозвалось результатом.

«С правительством отношения у всех нормальные. И хотя, как я сказал, результатов пока не видно, морально-психологический климат гораздо лучше стал». Фото gov.mari.ru



— Вы много говорите про проблемы марийского села. А что делается, чтобы возродить марийский язык в городе? В той же Йошкар-Оле значительная часть населения — марийцы.

— В этом отношении у нас большие проблемы. Была единственная школа с национальным классом — 14-я гимназия. Но там уже третий год не могут набрать детей в этот класс. Руководство ссылается на то, что нет желающих родителей. Но ведь можно же работать над привлечением детей и начать действовать задолго до начала учебного года.

На уровне общественности этот вопрос решить невозможно, и мы вмешиваться не можем. Тем более что у «Марий ушема» довольно сложный имидж среди директоров школ. Потому что мы выступали против закрытия школ и за расширение преподавания марийского языка. Они это воспринимают так, что вот снова «Марий ушем» чего-то хочет. Хотя мы ничего плохого не желаем, мы желаем лучшего для марийской нации. Поэтому инициатива должна идти со стороны самих директоров. Чтобы марийский язык жил в городской среде нужно прикладывать усилия.

— Кроме общественной организации «Марий ушем» есть МарНИИ имени Валериана Васильева, есть Республиканский центр марийской культуры, есть Марийский национальный конгресс. Вы между собой каким-то образом сотрудничаете по языковым, культурным и политическим вопросам? Или все-таки речь идет скорее о конкуренции?

— К сожалению, связи слабые. Эти 15 лет нас так разъединили, так расставили друг против друга, что мы сейчас находимся в постболезненном состоянии. Вроде ни с кем не спорим, разговариваем о сотрудничестве, встречаемся на одних мероприятиях, строим планы, но болезнь преодолеть пока сложновато.

И все-таки ситуация лучше, чем 5 лет назад, когда люди боялись приходить на наши мероприятия. С правительством отношения у всех нормальные. И хотя, как я сказал, результатов пока не видно, морально-психологический климат гораздо лучше стал. Это не тот климат, что был при Маркелове. Стало намного свободнее. Пусть серьезные вопросы сразу не решаются, но их можно обсуждать и работать над ними. Для этого нужно только предпринимать усилия, и чтобы в наших усилиях мы были честными, не обманывали друг друга.

«10 июня будет фестиваль марийской песни, музыки и танца «Синева над Илетью-рекой» у озера Морской глаз. С 2012 года 5 лет подряд мы проводили фестиваль отдельно от администрации Волжского района. В этом году решили действовать совместно и приурочили его к марийскому празднику цветов Пеледыш пайрем». Фото vk.com/l.kozlov60



«Марий ушем» планирует культурные мероприятия на берегу Морского глаза и в Башкирии

— «Марий ушем» оправился от последствий маркеловского периода. Чем сейчас занимается организация?

—Недавно совместно с другими организациями мы участвовали в праздновании Дня марийского героя. Проводили мероприятие у памятного камня Мамич-Бердею в Оршанском районе. 10 июня будет фестиваль марийской песни, музыки и танца «Синева над Илетью-рекой» у озера Морской глаз. С 2012 года пять лет подряд мы проводили фестиваль отдельно от администрации Волжского района. В этом году решили действовать совместно и приурочили его к марийскому празднику цветов Пеледыш пайрем. Там же неподалеку вместе с ассоциацией «Марийский мир — XXl век» участвуем в создании ландшафтно-музейного комплекса «Чоткар» в честь марийского героя Чоткара.

В прошлом году добились установления мемориальной доски марийскому просветителю Павлу Глезденеву в Кирове. Мы шли к этому целых 3 года, пока руководство Марий Эл и Кировской области не поняло, что мы не отступим. В итоге оказалось, что для решения вопроса нужно всего 2-3 месяца.

Каждое лето помогаем на марийских молениях на Чумбылат-горе в Советском районе Кировской области, у Полтыша и Акпатыра в Малмыжском районе. С прошлого года у нас своя колонна на республиканском Пеледыш пайреме в Йошкар-Оле, и многим марийцам приятно видеть, что «Марий ушем» никуда не исчез, а идет под своими флагами. В июле вместе с марийцами Башкортостана будем проводить танцевальный фестиваль «Ший кандыра», то есть «Серебряная веревочка» в деревне Куртутель Шаранского района. Сейчас у нас хороший период.