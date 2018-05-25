Что пошло не так у «Ак Барса», усиление «Динамо» и провал «Авангарда»

Трансферный гид КХЛ

Если и бывает в хоккейном мире в конце мая что-то интересное, помимо финала Кубка Стэнли, то это, безусловно, летнее трансферное окно. Именно в это время европейские команды стараются укрепить свои составы к предстоящему сезону, и представители КХЛ здесь не исключение. О том, какие состоялись знаковые переходы и устоялись трансферные тенденции в Континентальной лиге за последние 7 дней, — в материале «Реального времени».

Хватит ли денег у московского «Динамо» до конца сезона

Титул главного ньюсмейкера уходящей недели можно смело отдать московскому «Динамо». В течение нескольких дней клуб последовательно объявил сразу о нескольких приобретениях, и все они из разряда «топовых». Во-первых, бело-голубые наконец подписали вернувшегося из-за океана защитника Андрея Миронова. Игрок, который является воспитанником клуба, уже выступал за «Динамо» с 2012 по 2017 годы, а минувший сезон провел в «Колорадо». Также вернулся в родные пенаты Максим Афиногенов, игравший за «Динамо» с 1995 по 1999 годы и в локаутный сезон 2004/05. Последние сезоны он был лидером подмосковного «Витязя» и, несмотря на преклонный возраст, все еще способен усилить москвичей.

В-третьих, «Динамо» умудрилось уговорить нападающих уровня сборной России Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева. Дмитрий прошедший сезон провел в «Северстали» и сделал это настолько удачно, что был включен лигой в символическую сборную КХЛ. В активе нападающего 45 (17+28) очков в 55 матчах регулярного первенства, а также 5 (4+1) очков в 4 играх Кубка Гагарина. У Шипачева сезон сложился противоречиво, но это не делает его менее авторитетным игроком. Форвард СКА начинал прошедший хоккейный год в НХЛ, но дойти до финала Кубка Стэнли с «Вегасом» ему было не суждено и ближе к Олимпиаде он перебрался в Питер. Став обладателем золота Пхенчхана, Вадим попутно потерял доверие главного тренера Знарка и частенько оказывался вне заявки.

Кроме того, москвичи подписали контракты с латвийским нападающим Миксом Индрашисом и шведом Патриком Закриссоном. Также есть вероятность перехода кого-то из НХЛ, но это уже ближе к открытию рынка в Америке. Так, поговаривают о возвращении в Россию Никиты Голдобина и Лео Комарова, которые усилят и без того мощную линию атаки команды. Впрочем, главная забота у бело-голубых в другом. Сумеют ли нынешние руководители сохранить свои амбиции до конца сезона? Судя по новостям из стана клуба, дела пока идут хорошо, но есть ли гарантия, что при возможной пробуксовке на старте чемпионата не возникнут финансовые проблемы? Исходя из опыта прошлых лет, это вовсе не исключено.

Москвичи подписали контракт с латвийским нападающим Миксом Индрашисом. Фото dinamoriga.lv



Менеджмент «Ак Барса» разбрасывается топовыми воспитанниками Билла

Чемпион пока, скажем откровенно, не впечатляет. После потерь Атте Охтамаа и Никиты Язькова казанцы на этой неделе расстались с защитником Василием Токрановым. Игрок, который хотя и был подвержен травмам, мог закрывать сразу две позиции (в защите и атаке), что в современном хоккее встречается пока не так часто. К тому же, в отличие от финна и бывшего игрока «Кузни», Токранов был самым настоящим местным воспитанником. Наконец, Василий просто топ-защитник минувшего плей-офф по основным статистическим показателям. Спортивная редакция «Реального времени» писала об этой истории буквально на днях.

Что удивительно, защитник вполне мог остаться в клубе, но, судя по комментариям его агента, казанцы не слишком спешили идти ему навстречу. Сергей Исаков, ведущий дела Токранова, в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что главным вопросом для Василия был срок контракта, а не какие-либо требования по зарплате. Защитник в последний момент был готов немного отступить от своих условий, но, не дождавшись подобного от «Ак Барса», решил не испытывать судьбу и согласился на переход в СКА.

После таких проколов со стороны менеджмента несколько меркнет сообщение о первом трансфере казанцев в сезоне. Причем ради подписания Павла Падакина в жертву были принесены еще два молодых игрока «Ак Барса» — защитник Дамир Мусин и нападающий Дмитрий Архипов. Впрочем, с приходом бывшего форварда «Сочи» линию атаки «барсов» можно считать доукомплектованной. По крайней мере, на бумаге у Билялетдинова есть две сыгранные тройки прошедшего сезона, новая с Падакиным, Бурмистровым и возможным «воскрешением» Малыхина, а также сдерживающее звено с Глуховым, Лукояновым и Потаповым. Осталось найти еще одного дельного защитника и продлить контракт с железным капитаном Александром Свитовым, после чего можно спокойно ждать зимнего перерыва.

Ради подписания Павла Падакина в жертву были принесены еще два молодых игрока «Ак Барса». Фото kuban24.tv

Полку легионеров КХЛ прибыло

Из пришедших в лигу на этой неделе иностранцев можно выделить несколько фамилий. В первую очередь радует наметившаяся тенденция приглашения клубами КХЛ видных легионеров, а не сомнительных хоккеистов уровня Джона Мирасти или Дарси Веро. Сейчас команды склонны комплектоваться из тех игроков, в чьей карьере в последние годы были как минимум одно или два достижения. Вот и нынешние новобранцы лиги отметились различными статистическими рекордами в прежних лигах.

При этом клубы уже не смотрят на гражданство игроков и, например, «Барыс» объявил о подписании контракта с защитником сборной Великобритании Беном О'Коннором. Кстати, хоккеист уже известен казахстанским любителям хоккея своими выступлениями за местную «Сарыарку». В прошедшем сезоне британец вновь показал свои бомбардирские качества в местном чемпионате, а также в составе сборной Великобритании, с которой выиграл чемпионат мира в дивизионе 1А, став лучшим защитником турнира. Понятно, что многие скептически относятся к игроку из нехоккейной страны, но понаблюдать за таким уникальным хоккеистом все равно интересно.

Рижское «Динамо» продолжает радовать поклонников своей селекционной работой. На неделе руководство рижан подписало контракт с лучшим бомбардиром среди защитников финской лиги Мэтью Майоне. В активе канадца не только итальянские корни, но и игровые достижения. Год назад, играя в Словакии Майоне переписал местные рекорды результативности для защитников. Так, например, пал рубеж в 50 очков имени Роберта Пукаловича, преодоленный 15 лет назад. Теперь для защитников установлена другая планка — 57 очков.

Еще один иностранный новичок КХЛ появился в нижегородском «Торпедо». Нападающий Энди Миле прошлый сезон провел в Швеции и был там на отличном счету. В 39 матчах регулярного чемпионата за «Мальме» он набрал 37 (10+27) очков. Ближе к плей-офф американец перебрался в , где стал чемпионом Швеции. Учитывая, что «Торпедо» возглавил канадо-россиянин Дэвид Немировски, в Нижнем Новгороде стоит ожидать еще одного-двух хоккеистов из-за океана.

«Барыс» объявил о подписании контракта с защитником сборной Великобритании Беном О'Коннором. Фото sports.kz

Короткой строкой

Из любопытных трансферов выделяется переход Райана Стоу в челябинский «Трактор». Лучший игрок московского «Спартака» последних лет решил сменить обстановку и согласился провести еще один год по контракту в России. «Трактор» благодаря этому подписанию получил очень любопытную связку Бергстрем — Стоу, которая способна стать одной из самых эффективных в КХЛ в следующем сезоне.

Московский «Спартак», в свою очередь, объявил о переходе Ильи Зубова из «Салавата Юлаева». Если честно, то веры в то, что нападающий выйдет на высокий уровень, уже не так много. Но с учетом отъезда Стоу, скорее всего, Вадим Епанчинцев сделает ставку именно на Зубова. А там уж как получится.

Сразу три российских игрока подписали контракты с клубами НХЛ. Первой ласточкой неожиданно стал Игорь Ожиганов, который решил поработать в «Торонто» под руководством Майка Бэбкока. Далее в Америку перебрались Егор Яковлев и Илья Любушкин. Защитник СКА теперь игрок «Нью-Джерси», а вот оборонец «Локомотива» обосновался в «Аризоне». Ожидания от этих переходов, мягко говоря, не такие большие.

Совсем скоро наступит лето и пора выхода игроков из отпусков, а у «Авангарда» все еще нет окончательного ответа по главному тренеру на следующий сезон. Омичи уже успели отказаться от услуг Германа Титова, поменять руководство, но подходящего кандидата на пост наставника найти не могут. Из-за скандалов последних лет руководить «ястребами» особо никому и не хочется. Был слух о тренере сборной Швеции Рикарде Гренборге, но президент Шведской федерации уже недвусмысленно намекнул на отсутствие перспектив по данному вопросу для омичей. Как бы там ни было, в Омске надеются, что решить проблему с тренером им удастся до лета. То есть, в ближайшие дни. Посмотрим.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Ак Барс» в. Билялов («Югра»)

н. Падакин («Сочи»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) з. Охтамаа («Карпят»)

з. Токранов (СКА)

н. Глинкин («Трактор»)

н. Язьков («Металлург») ЦСКА н. Вей («Барыс»)

з. Ермаков («Сибирь»)

з. Воробьёв («Сибирь»)

з. Шуленин («Торпедо»)

з. Чмыхов («Сочи»)

н. Слепышев (НХЛ) н. Жарков («Салават»)

н. Петров («Авангард»)

н. Ожиганов (НХЛ) СКА з. Токранов («Ак Барс»)

з. Дыбленко (НХЛ)

н. Бывальцев («Амур»)

н. Ли («Амур»)

н. Дергачёв («Спартак»)

н. Морозов («Югра»)

н. Марченко («Югра»)

н. Зернов («Лада»)

н. Якупов (НХЛ) в. Коскинен (НХЛ)

з. Яковлев (НХЛ)

н. Ковальчук (НХЛ)

н. Торесен

н. Шипачев («Динамо М») «Трактор» н. Бергстрём («Сибирь»)

н. Глинкин («Ак Барс»)

н. Стоу («Спартак») гт. Гатиятулин (СКА)

в. Францоуз (НХЛ)

з. Вишневский («Авто»)

н. Виделль («Динамо Р»)

н. Кручинин (СКА)

н. Кравцов (СКА)

з. Климонтов «Йокерит» гт. Марьямяки

з. Рейни

з. Нурмиканта

н. Хальме

н. Монто

н. Маннинен («Эребру») гт. Ялонен

н. Толванен (НХЛ)

н. Хухтала

н. Палола («Куньлунь») «Локомотив» в. Красоткин («Лада»)

в. Салак («Сибирь»)

н. Санников («Сибирь»)

н. Пулккинен («Вегас»)

н. Деарне («Рейнджерс»)

н. Галимов («Нефтехимик»)

н. Капустин («Лада»)

н. Лугин («Сочи») з. Любушкин (НХЛ)

н. Кадейкин («Салават») «Металлург» гт. Яндач

з. Матушкин (Швеция)

з. Верещагин («Сибирь»)

н. Язьков («Ак Барс») з. Терещенко («Салават»)

з. Будкин («Сочи»)

н. Шенфельд («Торпедо») «Салават Юлаев» гт. Цулыгин

в. Метсола («Амур»)

з. Терещенко («Металлург»)

н. Кугрышев («Авангард»)

н. Хохряков («Авангард»)

н. Шэн («Югра»)

н. Жарков (ЦСКА)

н. Кадейкин («Локомотив») гт. Вестерлунд,

в. Скривенс

в. Хомченко («Спартак»)

з. Бартулис

з. Логинов («Сибирь»)

з. Гончаров («Спартак»)

н. Юньков

н. Саюстов

н. Зубов («Спартак») «Автомобилист» гт. Мартемьянов («Амур»)

з. Вишневский («Трактор»)

з. Мамкин (Сочи)

н. Секстон («Нефтехимик»)

н. Белоусов

(«Лада»)

н. да Коста

н. Доус («Барыс»)

н. Литовченко («Амур») гт. Крикунов

в. Сохатский

з. Куляш («Северсталь»)

з. Мегалинский

н. Михнов

н. Симаков

н. Кинг

н. Паренто «Нефтехимик» з. Полашек («Сочи»)

н. Пуустинен («Ювяскюля»)

н. Няттинен («Ювяскюля»)

н. Руохомаа («Карпят») з. Густафссон («Лулео»)

н. Секстон («Авто»)

н. Еглич

н. Филатов («Спартак»)

н. Ганзл («Спартак») «Торпедо» гт. Немировски

з. Орлов («Витязь»)

н. Миле («Векше»)

н. Шенфельд («Металлург») гт. Скудра

з. Шуленин (ЦСКА)

з. Кундратек («Куньлунь»)

н. Костицын («Динамо Минск»)

н. Даугавиньш («Спартак»)

н. Мозер («Динамо М») «Авангард» в. Бобков («Адмирал»)

з. Покка (НХЛ)

н. Петров (ЦСКА) в. Фурх («Северсталь») «Амур» в. Кашик («Злин»)

н. Филиппи («Либерец») в. Метсола («Салават»)

н. Литовченко (Автомобилист)

н. Бывальцев (СКА)

н. Ли (СКА) «ХК Сочи» з. Будкин («Металлург»)

з. Мусин («Ак Барс»)

н. Розен («Векше»)

н. Подшендялов («Спартак»)

н. Архипов («Ак Барс») з. Полашек («Нефтехимик»)

з. Чмыхов (ЦСКА) «Спартак» в. Гудачек («Северсталь»)

з. Гончаров («Салават»)

н. Карсумс («Динамо М»)

н. Зубов («Салават»)

н. Ганзл («Нефтехимик»)

н. Даугавиньш («Торпедо»)

н. Филатов («Нефтехимик») н. Радил (НХЛ)

н. Дергачёв (СКА)

н. Подшендялов («Сочи»)

н. Стоу («Трактор») «Северсталь» в. Фурх («Авангард»)

з. Куляш («Авто») в. Гудачек («Спартак»)

з. Евсеенко («Витязь»)

н. Монс («Витязь»)

н. Кагарлицкий («Динамо М») «Сибирь» в. Тейлор (АХЛ)

з. Логинов («Салават»)

н. Романцев («Металлург», ВХЛ)

н. Бертран («Карпят»)

н. Юнттила («Карпят»)

н. Пелтола («Таппара») в. Салак («Локомотив»)

з. Ермаков (ЦСКА)

з. Воробьёв (ЦСКА)

з. Верещагин («Металлург»)

н. Основин («Салават»)

н. Санников («Локомотив»)

н. Тичар

н. Закриссон («Динамо М»)

н. Бергстрём («Трактор»)

н. Артёмов («Динамо Мн»)

н. Энеруд

н. Энлунд

н. Горбунов

н. Коньков «Динамо М» з. Койвисто («Карпят») з. Миронов («Колорадо»)

н. Индрашис («Динамо Р»)

н. Закриссон («Сибирь»)

н. Мозер («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М») н. Кагарлицкий («Северсталь»)

н. Шипачев (СКА)

н. Комаров (НХЛ) н. Карсумс («Спартак») «Барыс» в. Граховина («Таппара»)

н. Панюков

н. О'Коннор (Англия) н. Вей (ЦСКА)

н. Доус («Автомобилист»)

н. Фрэттин («Лозанна») «Динамо Минск» н. Костицын («Торпедо»)

н. Артёмов («Сибирь») з. Денисов («Сайпа») «Витязь» в. Ортио («Шеллефтео»)

з. Евсеенко («Северсталь»)

н. Монс («Северсталь»)

н. Комаров («Динамо М»)

н. Семин («Сокол») з. Орлов («Торпедо»)

н. Афиногенов («Динамо М») «Адмирал» гт. Светлов з. Волченков

н. Кицын «Куньлунь» гт. Тапола («Таппара»)

з. Кундратек («Торпедо»)

з. Мертл

н. Палола («Йокерит»)

н. Савинайнен («Югра»)

н. Лунд («Юргорден») з. Дялога («Спарта»)

з. Кулда («Спарта») «Слован» н. Микуш

н. Геноуэй «Динамо Р» з. Майоне («Калпа»)

н. Виделль («Трактор»)

н. Кларк («Брюнес») н. Индрашис («Динамо М»)



