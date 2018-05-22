Билл создает звезд «Ак Барса», а Рафик Якубов раздает их прямым конкурентам

Все, что нужно знать о резонансном переходе Василия Токранова в СКА

Накануне стало известно, что менеджмент «Ак Барса» «на ровном месте» отпустил лучшего защитника команды и татарстанского воспитанника в питерский СКА. Некоторые местные СМИ поспешили спустить всех собак на самого игрока, однако, как стало известно «Реальному времени», не все так просто. Как генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов из-за мелких деталей контракта упустил самого ценного защитника плей-офф, почему это грубейшая ошибка, особенно на фоне пролонгации контракта 31-летнего Рафаэля Батыршина, а также исчерпывающие комментарии агента Токранова — в материале «Реального времени».

Когда лучший защитник плей-офф КХЛ и татарстанский воспитанник не нужен «Ак Барсу»

Чемпионский сезон «Ак Барса» стал лучшим в карьере воспитанника татарстанского хоккея Василия Токранова в Казани. Третий бомбардир среди всех защитников плей-офф набрал в 13 матчах 9 (3+6) очков. Раньше игроку много пеняли на нехватку оборонительных навыков («слишком атакующий защитник»). Однако в отчетном плей-офф он стал лучшим среди всех защитников лиги по показателю полезности — «+9». И такой ценный кадр упустил на незначительных деталях контракта генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Спортивная редакция «Реального времени» обратилась за разъяснениями к агенту хоккеиста Сергею Исакову. Вопреки ожиданиям хоккейной общественности выяснилось, что питерский СКА отнюдь не завалил Токранова деньгами — предложения «Ак Барса» и «западного гегемона» были идентичны по ежегодному доходу. Более того, сторона хоккеиста была готова пойти на уступки по сроку контракта, но в менеджменте «барсов» отказались идти навстречу.

Контракты СКА и «Ак Барса» по деньгам идентичны. Якубов «уперся» в сроки, хотя игрок снизил требования

— Руководство «Ак Барса» предлагало контракт Токранову?

— Да, предлагали, но тот, который нас не совсем устраивал. Пытались договориться на протяжении почти месяца, но не смогли. Поэтому приняли решение сменить клуб.

— А сумму предложения казанцев можете озвучить?

— Это конфиденциальная информация. Но суммы, которые предлагали «Ак Барс» и СКА, идентичны. Нас не устроили сроки контракта. Мы просили 4 года, а нам дали 2. Вот и все. Потом мы понизили свои требования до 3 лет, но они сказали «нет». СКА предложил 4 года, и нас это устроило, — рассказал агент.

Интересно, что у Токранова долгие годы была одна из самых низких зарплат в клубе. «В позапрошлом сезоне было 19 миллионов, а в этом — 25 миллионов рублей в год. Почему казанские СМИ винят Токранова? Видимо, кому-то просто удобно выставлять его в таком свете», — сказал нам Исаков.

Билялетдинов хотел сохранить Токранова, и требования Василия были адекватны. В СКА это поняли…

Как стало известно «Реальному времени», переговоры по контракту Токранова вел лично генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. При этом главный тренер клуба Зинэтула Билялетдинов был за продление контракта на любых условиях. В итоге, как следует из слов Исакова, Якубов был вынужден повторить предложение СКА по сумме контракта. Наставника «Ак Барса» можно понять, ведь именно Билл буквально вылепил из среднего игрока топ-защитника атакующего плана. Получается парадоксальная вещь — Билялетдинов создает звезд, а Якубов раздает их прямым конкурентам, каковым, безусловно, является СКА.

В Питере понимают, что 28 лет — самый пик возможностей хоккеиста, тем более защитника, и не видят риска в длительном 4-летнем контракте. Да и в «Ак Барсе» не понимать этого не могут. Ведь MVP плей-офф Джастин Азеведо провел лучший в карьере сезон в 30 лет. И других примеров лига знает немало. Поэтому 3-летний срок контракта, на который был согласен Василий Токранов, чтобы остаться в Татарстане, выглядит как минимум адекватно, а то и вовсе выгодно для «Ак Барса». Адаптированный к системе Билла, в самом расцвете сил защитник с «правильным» паспортом и топовой статистикой, который долгие годы играл за небольшие деньги, ничего сверхъестественного от клуба не требовал.

Вопросы к селекционной политике Якубова

Отметим, что, помимо продления контрактов Азеведо и Гарипова, решения о которых принимались на самом высоком уровне, другие ходы менеджмента клуба вызывают серьезные вопросы. В магнитогорский «Металлург» отпущен перспективный форвард Никита Язьков, который по потенциалу превосходит лучшего снайпера прошедшего Кубка Гагарина Станислава Галиева. Об этом спортивная редакция «Реального времени» уже подробно писала.

Кроме того, насмешкой над ситуацией c Токрановым выглядит продление в тот же день контракта с 31-летним Рафаэлем Батыршиным на один год. Это, безусловно, опытный защитник-«домосед». Но определяющим звеном «Ак Барса» он точно не был. Об этом говорит и статистика игрока в прошедшем плей-офф — 19 матчей, ноль очков по системе «гол+пас» и скромные «+6» показателя полезности. В «регулярке» Рафаэль выглядел еще хуже — 3 очка результативности за передачи и «-3» полезности в 34 матчах.

Спортивная редакция «Реального времени» обратилась за комментариями в клуб, но оперативного ответа не получила.

В заключение отметим, что в подвешенном состоянии остаются контракты и других лидеров команды — Александра Бурмистрова и капитана «барсов» Александра Свитова. Возможно, генеральный менеджер «Ак Барса» пока не может «переключиться» от ВХЛ к КХЛ, где решения принимаются быстро и поступает много конкурентных предложений лидерам действующего обладателя Кубка Гагарина. Надеемся в ближайшее время получить ответы на все вопросы по селекции клуба из первых рук.