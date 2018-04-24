Как Александров брал Казань, а пиво бросили на борьбу с алкоголизмом

История пенного напитка в Казани: от Ивана Грозного до «Белого Кремля»

Фото: Олег Тихонов

Летом в Чистополе открывается пивоваренный завод «Белый Кремль». Новое предприятие станет продолжателем традиций местных пивоваров, тем более что история производства пенного напитка в Казани весьма богата, и начинается она вовсе не со знаменитых пивоварен Петцольда на Тукая, 97. Об истории пива — с начала второй половины XVI века и до наших дней — в материале «Реального времени».

«Варят в них пива всякие казанские люди…»

Когда в Казани появилось пиво? Как оказалось, задолго до знаменитых пивоварен Петцольда. В архивах есть записи, датированные второй половиной XVI века. Профессиональный, как он себя называет, любитель пива Павел Егоров в своем блоге приводит строки из писцовых книг города Казани 1565—1568 годов: «Да на Булаке ж от верхние бани к устью Булацкому три поварни по Булаку оброчные, а варят в них пива всякие казанские люди, а дают с чети по четыре деньги».

С промышленным производством пива Казань запоздала. Первая крупная пивоварня была открыта в XVIII веке во Львове по приказу Петра I, а в Казани, как пишет в своих заметках краевед Лев Жаржевский, пивоваренные заводы появились только в середине XIX века. Их было четыре: Герасима Семеновича Мельникова у Георгиевской улицы, Устина Батурина на Варлаамской, Г.П. Жадина на Сенной площади и М.С. Щербакова на Булаке. «Производительность их была невелика (выпущено пива на 10 000 руб. серебром), но на Казань с население около 50 тысяч человек их продукции хватало».

Этикетка пива Петцольда. Фото rupivo.ru



Но пивоварение в Казани связано с немецким семейством Петцольдов. В 1867 году прусский подданный Карл-Вильгельм-Эдуард-Гейнрих Петцольд основал здесь первый завод.

«Старший сын Оскар Эдуардович продолжил дело отца. Его завод «Восточная Бавария» выпускал с десяток разнообразных сортов пива, среди которых особо ценились «Портер», «Экспорт», «Мартовское», «Венское», «Баварское», «Черное». В 1889 году одна из казанских газет писала: «Пиво известного завода «Петцольд старший» в настоящее время по своему хорошему качеству и мягкому вкусу, бесспорно, заняло первенствующее место среди прочих заводов на Волге, Каме, Вятке, Белой, а также получило большое распространение в краях Закавказья, Закаспийском, Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Персии (Тегеран и других)», — пишет в своей статье о семействе Петцольдов знаток казанской истории Любовь Агеева.

Пиво славилось не только в Российской империи — в 1906 году на международной выставке во Флоренции заводу присудили Гран-при с Почетным крестом и золотой медалью. Он получал также золотые медали на выставках в Лондоне, Париже, Брюсселе, Амстердаме и Бордо.

«Казань брал»: как Александров вытесняет Петцольда

В конкуренцию Петцольдовскому заводу в Казани за несколько сотен верст, в Вятской губернии, купец первой гильдии Василий Александров открывает пивомедоваренный завод. Было это в 1866 году. Развернуться во всю ширь вятскому конкуренту не удалось — в 1869 году он умирает, а дело продолжает его сын — Иван Васильевич. Сын оказался не лыком шит — кожевенный завод, которым владела семья, он реконструирует под пивоваренный и через 10 лет обеспечивает пивом половину Вятской губернии. Вдохновленный успехом, Александров планирует поход на Казань — в 1892 году он выкупает часть производственных мощностей Петцольдов и строит новое здание.

Вдохновленный успехом, Александров планирует поход на Казань — в 1892 году он выкупает часть производственных мощностей Петцольдов и строит новое здание. Фото Олега Тихонова



Пиво Александрова не уступало петцольдовскому, об этом свидетельствуют грамоты, полученные на международных выставках в Вене, Париже, Флоренции, Амстердаме, Лондоне, Париже, Брюсселе.

«Открытие завода. Перед праздниками пивной завод «Т.Д. Наследников Александровых», бывший «Петцольд и Ко», будет пущен в ход. Покупка зданий и капитальный ремонт обошлись Торговому дому до 100 тысяч рублей. На заводе нашли заработок до 100 человек», — цитирует Лев Жаржевский «Казанский телеграф» от 4 января 1897 года.

В 1907 году Александров возводит еще одно производство и перевозит туда пивоварню Петцольда. Дом по адресу ул. Тукая, 93 до сих пор называют Петцольдовским, хотя к тому времени он непосредственного отношения к Петцольду уже не имел. К 1910 году на Александровском заводе трудятся 310 рабочих и производят продукцию на 900 тысяч рублей.

Объемы производства пива росли, выручка увеличивалась, завод был одним из крупнейших в Российской империи, но в 1914 году Николай II ввел сухой закон, Александров перепрофилировал производство на выпуск безалкогольного пива — «солодового напитка». А через три года произошла революция, пивовар с семьей эмигрировал за границу, завод национализировали и в 1918-м передали Совнаркому сельского хозяйства.

«Красный Восток»: пенный напиток — пролетариату

В 1922 году Александровский пивоваренный завод был переименован в «Красный Восток», название символизировало восходящее солнце, которое освещает развивающийся восток страны.

«Надо сказать, что фонд «Красного Востока» в Нацархиве РТ вообще не содержит, в отличие от фондов его предшественников, технологических деталей. В нем только промфинпланы, годовые финотчеты и конъюнктурные обзоры. Если петцольдовские архивы сохранили даже сведения о том, что на заводе Петцольда в Плетенях работали лошадки Сивка, Рыжка, Буланка и даже Мужик и Вагон, то над архивом довоенной эпохи можно заснуть», — пишет в своих заметках историк Лев Жаржевский.

В 1922 году завод произвел 133,21 тыс. дал пива (один дал равняется 10 литрам), но особой славы среди любителей пенного напитка, в отличие от продукции прежнего хозяина, не снискал. «Ассортимент пива «Красного Востока» был обычным для довоенного Союза. Не сильно он изменился и в первые послевоенные годы. Судя по редким отзывам в печати, пиво не вызывало особых похвал, и это относится не только к пиву «Красного Востока», — пишет Жаржевский (фото nubo.ru).

С 1936 года завод создает сеть торговых точек. Поначалу это были киоски и передвижные бочки. «По выдержке из справочника «Вся Казань» за 1940 год мы видим сбытовую сеть завода в Казани. Напомню, что «американки» — это заведения, где пиво пьют, стоя у высоких столов и/или у пристенных стоек», — продолжает Жаржевский. Завод не прекращал работать и во время Великой Отечественной войны. В его ассортименте были такие сорта, как «Черное бархатное», «1-е светлое пиво», «Жигулевское», а также огромное количество фруктовых вод и напитков.

Пиво на борьбу с алкоголизмом

Вторую жизнь казанское пивоварение получило в 1970-х годах. Тогда в СССР начали борьбу с алкоголизмом, и, по мнению ЦК, лучшим способом был перевод населения с потребления крепкого алкоголя на слабый. Для этого нужно было увеличить мощности пивзаводов, и в СССР из Чехословакии привезли 15 предприятий. Одно из них — как раз в Казань. Помещения времен Александрова и Петцольда были не приспособлены под современное производство, и для «Красного Востока» строят новое здание на улице Тихорецкой. Открытие нового завода состоялось в 1974-м, в год он выпускал до 7,2 млн литров пива. На улице Тихорецкой завод, правда, уже под другим именем — EFES, располагается до сих пор.

Вторую жизнь казанское пивоварение получило в 1970-х годах. Тогда в СССР начали борьбу с алкоголизмом, и, по мнению ЦК, лучшим способом был перевод населения с потребления крепкого алкоголя на слабый. Фото Олега Тихонова



В 1996 году «Красный Восток» модернизируют, в результате чего объем производства вырастает в 35 раз, а завод становится одной из трех крупнейших пивоваренных компаний России.

«Кроме питерского пива большим открытием в конце 90-х было пиво казанского завода «Красный Восток». Казанский завод тоже практиковал розлив пива в бутылочки 0,33 л (хотя одновременно разливал и в стандартные поллитровки). Наибольшее впечатление произвело «Богемское»! Это было уже не совсем пиво, скорее что-то ближе к белому вину, винный вкус превалировал, но находился в хорошей гармонии с плотным солодовым телом», — пишет в своем блоге знаток пива Павел Егоров.

Егоров отмечает, что у «Красного Востока» была огромная линейка сортов, среди них очень много плотных, много темных. «Отмечу классические (еще с советских времен) сорта: 14% «Казанское», 15% «Двойное золотое», 17% «Юбилейное», а также 16% «Золотую икру». Отдельно отмечу 15% «Русское черное» — карамельное и чуть жженое, а также светлый 15% сорт «Ак Барс» — плотный, солодовый, чуть винный».

Однако в 2000-х, сокрушается Егоров, пиво от «Красного Востока» стало совершенно одинаковым, и все, начиная с легкого «Жигулевского» и кончая плотным «Богемским», «заимело наимерзейший кисло-винный вкус». Отличались сорта только количеством спирта. Возможно, продажи этого «вина» и были успешными, но то старое, вкусное и самобытное, пиво было навсегда утрачено… От вкуса винища пиво от «Красного Востока» избавилось только после покупки компании «Эфесом»...»

Возвращение к истокам: подвинут ли крафтовые пивоварни заводы?

Сейчас кроме заводского пива появились крафтовые пивоварни. Они производят пиво в небольших объемах, в связи с тем, что такое пиво имеет маленький срок хранения. Все дело в том, что его не пастеризуют — оборудование для пастеризации достаточно дорогое, мелкий бизнес часто просто не в состоянии его закупить.





Большие заводы в крафтовых пивоварнях не видят конкурентов, объемы произведенной продукции несравнимы. Фото Олега Тихонова



Возможно, из-за отсутствия пастеризации вкус крафтового пива кажется ценителям более насыщенным. Впрочем, крупные пивзаводы тоже стараются угодить покупателям и помимо заводских брендов выпускают и крафтовые сорта. Если крупных пивзаводов в России около 100, то с мелкими — за тысячу.

«Это небольшие заводы при ресторанах семейного типа, которые работают на несколько ИП. Они серьезно развиваются и будут расти дальше. Это способствует развитию баров и ресторанов», — ранее рассказывал «Реальному времени» Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Союза пивоваров России.

Впрочем, большие заводы в крафтовых пивоварнях не видят конкурентов, объемы произведенной продукции несравнимы. Но разнообразие сортов и конкуренция производителей покупателям еще никогда не вредили: больше игроков — выше качество. Так, уже этим летом на рынке появится еще один участник — в Чистополе открывается пивоваренный завод «Белый Кремль». Поклонники пенного напитка в ожидании — ведь так хочется, чтобы у истории казанского пивоварения появилось продолжение.

Партнерский материал