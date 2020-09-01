МВД Татарстана официально прокомментировало убийство бизнесмена Деданина

Фото: соцсети (архив)

МВД Татарстана официально опубликовало подтверждение убийства бугульминского бизнесмена Евгения Деданина.

Тело предпринимателя было найдено с огнестрельным ранением головы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские при содействии местных граждан задержали предполагаемого исполнителя убийства, им оказался житель Самарской области.

Задержанный передан в Следственный комитет РТ. На месте изъято орудие преступления — пистолет.



Напомним, что 12 сентября 2018 года домой к Евгению Деданину ворвались двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест. Сам Евгений Деданин успел получить статус потерпевшего в деле о разбое и подозреваемого в убийстве за пределами необходимой обороны.

Организатора нападения на бизнесмена осудили на шесть лет колонии строгого режима. Потом Верховный суд Татарстана отменил ему приговор. После чего Бугульминский райсуд вынес новый приговор, но новый срок неизвестен.

