Что в эти минуты происходит на месте убийства бизнесмена из Бугульмы — фото

Фото: Лина Саримова

На месте задержания предполагаемого убийцы бизнесмена Евгения Деданина в эти минуты эвакуируют разбитый автомобиль. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

По неподтвержденной информации, автомобиль принадлежит родственнику супруги убитого. Возможно, он вел погоню за стрелком, ему удалось настигнуть стрелка и прижать его к обочине своей машиной. Сейчас авто транспортируют на штрафстоянку.

Само преступление произошло на базе «Изобилие». Погоня завершилась через 100 метров, возле ресторана «Аристократ». Очевидцы отказываются от комментариев, ссылаясь на то, что «ничего не видели». Лишь один из опрошенных корреспондентом очевидцев сообщил, что нападавших было двое: один из которых стрелял, а второй находился за рулем. При этом МВД сообщало лишь об одном задержанном.

Правоохранительных органов на месте, где поймали нападевшего, нет. На месте преступления — базе «Изобилие» — есть.



Напомним, что сегодня отбившегося два года назад от бандитов предпринимателя убили в Бугульме.

