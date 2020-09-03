В Бугульме прошли похороны убитого Евгения Деданина
Убитого бизнесмена Евгения Деданина похоронили на новом православном кладбище Бугульмы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Ранее сообщалось, что Деданин будет похоронен на центральном кладбище в Бугульме.
Напомним, что первого сентября Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сегодня арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей».Общество Татарстан
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