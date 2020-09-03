В Бугульме прошли похороны убитого Евгения Деданина

Фото: Лина Саримова

Убитого бизнесмена Евгения Деданина похоронили на новом православном кладбище Бугульмы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Деданин будет похоронен на центральном кладбище в Бугульме.

Напомним, что первого сентября Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сегодня арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей».