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В Бугульме прошли похороны убитого Евгения Деданина

13:33, 03.09.2020 Сюжет:  Дело Деданина
В Бугульме прошли похороны убитого Евгения Деданина
Фото: Лина Саримова

Убитого бизнесмена Евгения Деданина похоронили на новом православном кладбище Бугульмы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что Деданин будет похоронен на центральном кладбище в Бугульме.

Напомним, что первого сентября Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сегодня арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей».

Общество Татарстан
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