Появилось видео нападения на бизнесмена Деданина в Бугульме
Baza опубликовала видео момента нападения на бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Убийство попало в кадр камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что стрелок подходит к Деданину из-за спины и стреляет ему в голову. Затем он делает еще «контрольные» выстрелы и убегает.
Позже очевидцы задержали нападавшего и передали полиции.
Задержанный Араик Мирзонян на допросе объяснил, что отомстил за «смерть друзей».
Напомним, что 2 года назад Деданин оказал активное сопротивление при попытке ограбления. В итоге оба нападавших скончались от ножевых ранений.ОбществоПроисшествия Татарстан
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