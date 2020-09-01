Появилось видео нападения на бизнесмена Деданина в Бугульме

Фото: Лина Саримова

Baza опубликовала видео момента нападения на бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Убийство попало в кадр камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что стрелок подходит к Деданину из-за спины и стреляет ему в голову. Затем он делает еще «контрольные» выстрелы и убегает.

Позже очевидцы задержали нападавшего и передали полиции.

Задержанный Араик Мирзонян на допросе объяснил, что отомстил за «смерть друзей».



Напомним, что 2 года назад Деданин оказал активное сопротивление при попытке ограбления. В итоге оба нападавших скончались от ножевых ранений.