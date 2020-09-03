В Бугульме проходит прощание с бизнесменом Евгением Деданиным

Фото: Лина Саримова

На данный момент в Бугульме проходит прощание с бизнесменом Евгением Деданиным. Об этом «Реальному времени» рассказала соседка убитого.

По ее словам, тело бизнесмена привезли вчера вечером. После прощания его повезут в церковь, а затем на кладбище.

Корреспондент «Реального времени», который находится около дома Деданина, передает, что рядом с ним скопилось много машин.

Напомним, что первого сентября Деданин был убит в Бугульме выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в стрельбе. Задержанный предполагаемый убийца объяснил мотив преступления — это «месть за друзей». Подробности — в репортаже «Реального времени» из Бугульмы.