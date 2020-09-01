Бугульминцы считают убийство Деданина заказным

Фото: Лина Саримова

В Бугульме считают убийство бизнесмена Евгения Деданина заказным преступлением. Одна из местных жительниц обратила внимание на номер автомобиля нападавшего.

Корреспонденту «Реального времени» удалось поговорить с продавщицей мясного магазина, который находится неподалеку от места задержания предполагаемого стрелка. Женщина рассказала, что была знакома с Деданиным, «когда у него была палатка на рынке». Продавщица обратила внимание, что автомобиль нападавшего был с самарскими номерами, «как в прошлый раз», и считает произошедшее заказным убийством.

Под «прошлым разом» женщина имела ввиду нападение на дом бизнесмена, произошедшее два года назад. Тогда домой к предпринимателю нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника скончались от ножевых ранений.

Напомним, что сегодня отбившегося два года назад от бандитов предпринимателя убили в Бугульме.

