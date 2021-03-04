В Бугульме стартовал суд над убийцей бизнесмена Деданина

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

К рассмотрению дела 54-летнего рецидивиста Араика Мирзояна из Самарской области приступил сегодня Бугульминский горсуд. Мужчину обвиняют в расстреле бизнесмена Евгения Деданина, незаконном изготовлении и обороте оружия.



— Никаких поблажек не должно быть Человек забрал [жизнь] мужа, отца, — сообщила суду свою позицию по наказанию вдова убитого Олеся Деданина.

Еще на старте следствия Мирзоян полностью признал вину в преступлении и рассказал, что совершил преступление из мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который в сентябре 2018-го вместе с приятелем пришел в дом Деданина с оружием в руках и не пережил жесткий отпор хозяина дома.

На следственные действия задержанного вывозили в каске и бронежилете.

За несколько месяцев до убийства Деданина на воле оказался тренер по фитнесу из Альметьевска Андрей Климанов, которого силовики подозревали в организации нападения на дом Деданиных ради наживы, однако суд признал его виновным лишь в пособничестве покушению на грабеж, приговорил к 2 годам и 8 месяцам колонии и вскоре освободил по отбытию этого срока.

19 февраля 2021 горсуд продлил подсудимому меру пресечения. Сегодня огласили обвинительное заключение и допросили потерпевшую — супругу убитого. После обеда суд планирует перейти к допросу свидетелей, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Лилия Асфандиярова.