Верховный суд РТ поправил приговор убийце бизнесмена Деданина

Фото: пресс-служба Бугульминского горсуда

В Татарстане вступил в силу приговор 54-летнему уроженцу Армении Араику Мирзояну. Прокуратуре не удалось добиться более строгого наказания для осужденного за расстрел совладельца ТД «Изобилие» Евгения Деданина в Бугульме, незаконный оборот и переделку оружия.



В то же время защита добилась незначительного смягчения приговора в части дополнительного наказания — штраф в 200 тысяч рублей был сокращен вдвое, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, в апреле Бугульминский горсуд приговорил Мирзояна к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Гособвинитель посчитал приговор мягким — в прениях он просил 15 лет колонии.

На суде обвиняемый прощения не просил. Еще на следствии признался: на убийство 1 сентября 2020-го пошел ради мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который двумя годами ранее вместе с приятелем Владиславом Колоярцевым пришел в дом Деданина с оружием в руках требовать деньги. Связанный хозяин смог вырваться и дать отпор нападавшим — оба скончались от ножевых ранений.

О подробностях задержания убийцы свидетели рассказывали в ходе судебного процесса.