Следком просит ареста подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина в Татарстане

В Бугульминский горсуд Татарстана поступило ходатайство следствия о заключении под стражу 54-летнего Араика Мирзаяна. Два дня назад его задержали после расстрела бизнесмена Евгения Деданина, вину в убийстве он уже признал.



Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда, ходатайство подано представителем центрального аппарата ГСУ СКР, прилетевшего из Москвы, чтобы возглавить расследование резонансного преступления.

В судебном процессе по избранию меры пресечения намерен участвовать прокурор Бугульмы Артем Кривоносов.

Вчера на место убийства подозреваемого вывозили в наручниках, бронежилете и каске, опасаясь за его жизнь.

Напомним, предпринимателя Евгения Деданина из Татарстана в сентябре 2018-го узнала вся страна. Домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге оба злоумышленника скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест. На волю он вышел в конце июня 2020-го. А 1 сентября 2020-го Евгения Деданина убил приехавший из Самарской области Мирзаян — по его версии, отомстил за друзей.

Все подробности истории — в сюжете «Реального времени».