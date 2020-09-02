В Бугульме на месте убийства Деданина проводят следственные действия

Сегодня в Бугульме на производственной базе ТД «Изобилия» прошли следственные мероприятия по делу об убийстве бизнесмена Евгения Деданина. Как сообщает источник «Реального времени», следователи вывезли на место преступления подозреваемого в этом преступлении Араика Мирзояна для проверки его показаний.



Следственные действия проводились с участием понятых и усиленной охраны полиции.

Напомним, Деданин получил три выстрела из пистолета и скончался в больнице, задержать стрелка помогли его родственники и подчиненные. Один из очевидцев заявил «Реальному времени», что преступников было двое. Задержанный назвал мотивом преступления месть за друга, который два года назад ворвался в дом Деданиных в надежде завладеть крупной суммой, но скончался от ножевых ранений.

Источники «Реального времени» сообщают, что следствие намерено проверить все возможные версии преступления, включая заказ. По команде Александра Бастрыкина эту работу возглавили сотрудники центрального аппарата из Главного следственного управления СКР.

Ранее «Реальное время» выяснило — причастный к первому преступлению в отношении семьи Деданиных уже на воле.