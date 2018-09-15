Убитые бугульминским преднимателем грабители пытались обороняться — СК

Следственный комитет РФ по РТ собирается обжаловать решение прокуратуры об отмене постановления о возбуждении уголовного дела по факту убийства предпринимателем Евгением Деданиным двух грабителей в Бугульме, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщает пресс-служба СК, хозяин дома, обороняясь от разбойного нападения злоумышленников, схватил нож и нанес многочисленные удары в жизненно важные органы, в том числе со стороны спины, сначала одному из нападавших, потом его подельнику. Оба злоумышленника от полученных ранений скончались на месте. При этом тело одного из них с множественными колото-резаными ранениями в области спины, головы, шеи, лица, верхних конечностей было обнаружено в помещении гаража, тело другого с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения.

«Характер и локализация повреждений, имеющихся на телах, указывает на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствуют места обнаружения их тел», — подчеркивают в СК.

После в отношении Деданина было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

Напомним, 12 сентября трое грабителей напали на дом местного предпринимателя. Отбиваясь от преступников, мужчина смертельно ранил двух из них. По факту нападения возбуждено сразу два уголовных дела. МВД Татарстана расследует обстоятельства разбоя, в котором предприниматель и его семья являются потерпевшими. А вот Следком по РТ подозревал Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

13 сентября первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении уголовного дела Следкома, посчитав, что Деданин не превышал пределов необходимой обороны, защищая свой дом и близких.

